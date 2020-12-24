«Джентльмены» стали самым популярным фильмом на КиноПоиск HD в 2020 году

Мы продолжаем подводить итоги года и рассказываем, с какими фильмами, сериалами и героями подписчики Яндекс Плюс провели 2020-й на КиноПоиск HD.

В этом году контент по подписке на КиноПоиск HD смотрело более 6 миллионов пользователей. Их главные фавориты — комедии, длинные сериалы, аниме и популярные франшизы.

Мы выбрали персонажей популярных фильмов и сериалов, которые особенно поддерживали, радовали и смешили подписчиков в уходящем году.

Майкл Пирсон из «Джентльменов»

Криминальная комедия Гая Ричи имела огромный успех у зрителей. «Джентльменов» посмотрел каждый пятый подписчик КиноПоиск HD, а каждый десятый из них пересмотрел картину еще раз.

Кроме того, «Джентльмены» — самый высокооцененный фильм года среди подписчиков. Рейтинг фильма составляет 8,4/10 при более чем 500 тысячах оценок. Благодаря роли Майкла Пирсона, крупнейшего поставщика марихуаны в Англии, Мэттью Макконахи стал самым популярным актером года — его страницу посещали чаще других.

Рик и Морти

«Рик и Морти» — главный хит в жанре взрослой анимации на КиноПоиск HD. В этом году проект Дэна Хармона обошел по популярности все сериалы сервиса. По просмотрам он почти не уступает «Джентльменам». Чаще всего зрители пересматривали эпизоды «Рикберг из Рикшента» (1-я серия 3-го сезона) про побег Рика из Галактической тюрьмы и «Звездный рикейсер „Галдактика“» (5-я серия 4-го сезона), где Морти случайно вмешался в историю змеиной планеты.

У подписчиков особенно популярна озвучка Сыендука — ее выбирают 95% зрителей «Рика и Морти». Остальные смотрят мультсериал на языке оригинала.

Министр Тихомиров, Анна Николаевна и Славик-не-п***и

В этом году у нас вышло пять оригинальных сериалов — «Проект „Анна Николаевна“», «Последний министр», «Водоворот», «Просто представь, что мы знаем» и «Беспринципные», — благодаря которым на КиноПоиск HD появились собственные герои.

Среди них больше всего зрителей привлекли «Последний министр» о чиновнике Евгении Тихомирове и «Проект „Анна Николаевна“» об андроиде-полицейской.

Анна Николаевна стала по-настоящему народной героиней: две трети зрителей, следивших за ее приключениями, живут в регионах. Кроме того, «Проект „Анна Николаевна“» — первый сериал КиноПоиск HD, который показали в эфире канала ТНТ.

А лучший старт показали «Беспринципные». Первый эпизод комедии про жителей Патриарших прудов, снятой по рассказам Александра Цыпкина, привлек больше всего зрителей за первый месяц.

Нюша из «Смешариков»

В мае «Смешарики» громко вернулись на КиноПоиск HD с новым сезоном и сразу удивили зрителей слухом о замужестве Нюши.

Сейчас «Смешарики. Новый сезон» лидирует в топе детского смотрения с момента выхода в мае на КиноПоиск HD.

Семейство Галлагер из «Бесстыжих»

Семья года — взбалмошные Галлагеры с задворок Чикаго. В декабре «Бесстыжие» вернулись на КиноПоиск HD с последним сезоном и сейчас занимают 14-е место в топ-250 сериалов на сайте.

Летом в топ популярности ворвался другой проект соавтора «Бесстыжих» — сериал «Голяк». Комедия про маргиналов из британской глубинки заняла 20-е место по просмотрам со средней оценкой 8,6/10.

Харли Квинн

Самая отвязная героиня 2020 года — Харли Квинн. Мультсериал про королеву преступного мира Готэма стал самым популярным проектом вселенной DC в подписке Яндекс Плюс и занял 64-е место в топ-250 КиноПоиска. Его рейтинг — 8,2/10.

Также в начале года вышел боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, где на Харли открыли охоту все преступники, которым она перешла дорогу.

Принц Чонсли из «Чудотворцев», Майлз из «Пушек Акимбо» и Гарри Поттер

Дэниэл Рэдклифф — самый востребованный актер на КиноПоиск HD в 2020 году. В топ по просмотрам попало три проекта с его участием. Это второй сезон «Чудотворцев», боевик «Пушки Акимбо» и «Гарри Поттер» — самая популярная франшиза на сервисе.

В этому году вы не забывали про любимых персонажей прошлых лет, включая ученых из «Теории большого взрыва», героев «Друзей», братьев Винчестер из «Сверхъестественного» и Мстителей. А также знакомились с новыми лицами — например, с семейством Тромби из детектива «Достать ножи», Найлзом из «Зависнуть в Палм-Спрингс» и героями «Дивного нового мира» по Олдосу Хаксли.

Топ-20 популярных фильмов и сериалов года на КиноПоиск HD: