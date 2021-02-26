Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 18 марта!

КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит в России «Лигу справедливости Зака Снайдера» по подписке Плюс. Долгожданный супергеройский боевик появится в нашей библиотеке 18 марта, одновременно с мировой премьерой.

В России картина будет доступна по подписке только на КиноПоиск HD. Ее можно будет посмотреть в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русском дубляже.

«Лига справедливости Зака Снайдера» — это режиссерская версия одноименного фильма 2017 года. Снайдер запустил киновселенную DC в 2013 году «Человеком из стали», а затем расширил мифологию франшизы в кроссовере «Бэтмен против Супермена» (2016).

Постановщик хотел продолжить свою историю в «Лиге справедливости», объединив Брюса Уэйна, Кларка Кента и Чудо-женщину с другими супергероями DC — Киборгом, Акваменом и Флэшем. Снайдер успел завершить съемки, но во время пост-продакшена покинул проект из-за смерти дочери. Работу над картиной закончил Джосс Уидон («Мстители»), который частично переписал сценарий и переснял многие сцены. Фанаты остались недовольны его версией и после премьеры запустили петицию, требуя показать фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Позже к ним присоединились звезды картины Галь Гадот и Бен Аффлек, а также члены съемочной группы.

Старания не прошли напрасно: весной 2020 года Warner Bros. объявила, что «Лига Справедливости Зака Снайдера» все же увидит свет в 2021-м. Картина будет разбита на шесть глав, а ее хронометраж составит четыре часа.

Вместе с «Лигой справедливости Зака Снайдера» на КиноПоиск HD появятся другие фильмы Warner Bros. Среди них — работы Стэнли Кубрика («2001: Космическая одиссея», «Заводной апельсин», «Сияние», «С широко закрытыми глазами»), Тима Бертона («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Труп невесты»), «Рок-н-рольщик» Гая Ричи, «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Зодиак» Дэвида Финчера, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Заражение» Стивена Содерберга, «Чудо-женщина», «Американская история Х», «Жутко громко и запредельно близко», а также большая коллекция анимационных сериалов DC о Бэтмене и Лиге справедливости.

Кроме того, с 18 марта подписчики Плюса смогут эксклюзивно посмотреть «Лигу справедливости» Джосса Уидона — ранее она была доступна только в магазине за отдельную плату.

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