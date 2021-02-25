Готовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

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ТестГотовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

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Зак Снайдер, важнейший режиссер-визионер XXI века, возвращается после перерыва сразу с несколькими крупными проектами. В первую очередь, это авторская четырехчасовая версия «Лиги справедливости», о выпуске которой просили и фанаты DC, и актеры блокбастера. Другим важным фильмом Снайдера в этом году станет «Армия мертвецов» для Netflix, в которой отряд наемников под руководством Дэйва Батисты пытается ограбить казино в Лас-Вегасе, захваченном зомби.

Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о Снайдере и его фильмах (после теста вам точно будет что рассказать друзьям в перерывах на «Лиге справедливости»!).

Смотрите «„Лигу справедливости“ Зака Снайдера» 18 марта на КиноПоиск HD в Плюсе.

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Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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