Готовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

Зак Снайдер, важнейший режиссер-визионер XXI века, возвращается после перерыва сразу с несколькими крупными проектами. В первую очередь, это авторская четырехчасовая версия «Лиги справедливости», о выпуске которой просили и фанаты DC, и актеры блокбастера. Другим важным фильмом Снайдера в этом году станет «Армия мертвецов» для Netflix, в которой отряд наемников под руководством Дэйва Батисты пытается ограбить казино в Лас-Вегасе, захваченном зомби.

Пройдите тест и проверьте, что вы знаете о Снайдере и его фильмах (после теста вам точно будет что рассказать друзьям в перерывах на «Лиге справедливости»!).