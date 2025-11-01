Сериал «Нам покер»: Артём Кошман открывает подпольное казино

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал сериал «Нам покер» — новый проект режиссера «Трудных подростков» Рустама Ильясова. В нем трое молодых парней открывают покерный клуб на дому и тотчас же попадают на радары всех маргиналов города: от владельцев подпольных казино до оперативников-сектантов. Рассказываем, какими вышли первые эпизоды потенциально культового подросткового сериала.

О чем это ИТ-карьера Вити (Артём Кошман) рискует закончиться, так и не начавшись: долгов за питерский универ накопилось на 200 тысяч, на работе кинули с деньгами, а родители по уши в кредитах. Пока Витя смиренно ждет возвращения в родную провинцию и устраивает прощальную фотосессию на фоне Казанского собора, его предприимчивый брат Егор (Тимофей Елецкий) придумывает очередную темку: открыть покерный клуб в коммуналке, которую они снимают на троих вместе с соседом-лудоманом Беком (Улан Адамбаев). Всего-то и надо, что накрыть кухонный стол зеленой шторой, закупить фишки, кинуть клич в университетских чатах — и можно фиксировать прибыль. Казино же всегда в плюсе. Прилежному Вите эта глубоко нелегальная затея не по душе, но деваться некуда: игроки уже собраны, а других вариантов расплатиться за учебу не намечается. Однако надежный план быстро дает сбой: уже первый вечер работы импровизированного казино заканчивается для братьев развернутой перед носом корочкой. Лейтенант Нишаков (Пётр Скворцов) забирает у юных бизнесменов паспорта и ставит их перед выбором: либо полмиллиона, либо до двух лет лишения свободы. А поскольку других вариантов быстро достать денег все еще нет, парни решают продолжить работу покерного клуба. Только сделать все солиднее, с каким-никаким отбором игроков и профессиональной дилершей (Александра Бортич), которой из-за вебкам-прошлого недавно пришлось сбежать из другого подпольного казино с большим криминальным авторитетом во главе.

Кто это сделал

Режиссер Рустам Ильясов уже какое-то время весьма успешно специализируется на сериалах про и для тинейджеров: одно только тин-драмеди про воспитанников центра для проблемной молодежи «Трудные подростки» (Ильясов снимал первые три сезона) объединило у экранов более 200 миллионов зрителей и обросло преданной фан-базой. От «Подростков» его новому проекту достался оператор Андрей Лунинский, снимавший также другой сериал Ильясова, «Стрим». А из актеров в «Покер» перекочевал Тимофей Елецкий, но в совершенно ином амплуа: теперь его персонаж не застенчивый объект насмешек, а самоуверенный инициативный харизматик, чьи идеи и приводят героев в мир криминала. Сценарий для шоу написали авторы комедий «Кибер-Иван» и «Тетя Марта» Арсений Ванин и Артём Скуба. Производством занимались «НМГ Студия», кинокомпания Black Box Production и онлайн-кинотеатр Wink.

Как это выглядит

Как идейное продолжение «Трудных подростков», пользующееся всеми их наработками. Стилистически оба сериала очень похожи: это всё те же получасовые динамичные эпизоды, неоново-кислотный визуал, актуальный саундтрек (МС Сенечка и казахский хип-хоп), клиповый монтаж и борзые (иногда даже неестественно) диалоги с обилием молодежного сленга. Бесконечные надписи на экране, шуточные субтитры и слом четвертой стены. Все то, что легко представить в виде вертикального веб-сериала для соцсетей. Только теперь мрачнее, с поправкой на более крутое пике в мир нелегального бизнеса. В «Подростках» тоже были покер, бандиты и приводы, но скорее на периферии, здесь же они наконец получают центральное место в сюжете.

Ильясов явно следует за своими, чуть повзрослевшими, зрителями и традиционно делает новыми героями персонажей лишь немногим старше аудитории. Теперь им предстоит съехать от родителей и столкнуться с неприглядными побочными эффектами легкого заработка (надеемся, что пункты «вылететь из института» и «сесть в тюрьму» в эту программу минимум не войдут).

На нелегком пути по закоулками питерской теневой экономики горе-студенты встретятся с целой галереей опасных типов: тут и киберсектанты с интернет-коучами, и олдскульные бандиты родом из 90-х, и агрессивные лудоманы. Знакомство зрителя с миром неспортивного покера заботливо сопровождается сносками с расшифровкой терминов и псевдохроникой, иллюстрирующей серые схемы (во время ликбеза персонажи удачно останавливаются на улице под надписью «Пояснялошная»). А открывающая сцена, где Витя записывает родителям видеопослание, пока к нему в дверь ломится ОМОН, так и намекает: до Макао здесь, как и у Романа Михайлова, никто не доберется.

Зато, как и у Михайлова, посреди бай-инов, блайндов и рейзов полыхает семейный конфликт — между сводными братьями. Их характеры — полная противоположность друг другу, их отношения колеблются между ссорами, доходящими до драк, и готовностью влезть ради другого в нелегальные схемы. Эта коллизия выглядит в первых эпизодах ярким пятном на фоне не слишком оригинальных сюжетных движков.

Что пишут критики

Они хорошо отзываются о визуале, юморе и динамике сериала, отмечая при этом недостаток оригинальности в сюжете. Несмотря на это, главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова прочит проекту культовый статус, называя его «смесью Тарантино, Родригеса и братьев Коэн». А авторы «Кино-театр.ру» фокусируются на сильных сторонах шоу: «„Нам покер“ уже одним только хулиганским названием дает понять, что история получится по-хорошему безумная, — и не обманывает: шутки летят, как из пулемета, из колонок лупит задорный казахский рэп, а экстерьеры питерских дворов недвусмысленно намекают на „Поедем с тобой в Макао“ — пожалуй, главный „покерный“ фильм России в последние годы».

Более сдержан в своей оценке шеф-редактор Okkoлокино Максим Ершов: «Бойкий монтаж, неоновые огни, ночной Петербург, энергия юных наивных авантюристов и достойные диалоги манят, однако события на экране развиваются в совсем не ураганном темпе». Вторичность сериала отмечает редактор «Афиши» Василий Говердовский: «Однако на уровне текста „Нам покер“ не хватает дерзкого остроумия его названия. Шутки в духе Гая Ричи стреляют через раз, а сюжет настолько избитый, что повторяет соседа по программе „Пилота“, сериал „Попадос“, чуть ли не в деталях».

Вердикт

Сериал пока не предлагает каких-то уникальных сюжетных интриг, зато остроумно рисует панораму подпольно-преступного мира Санкт-Петербурга, помещая в него двух вполне обаятельных вчерашних школьников. Этим, а еще бодрым юмором, броским визуалом и общим авантюрным драйвом он и может подкупить аудиторию, соскучившуюся по актуально смелым «Трудным подросткам». А чтобы юным зрителям сложнее было вдохновиться увиденным, каждый эпизод начинается с перечня того, что из показанного — нелегально (список длинный), и QR-кода просветительского проекта со ссылкой на центр борьбы с лудоманией.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)