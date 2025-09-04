«Крушащая машина»: Дуэйн Джонсон и психологическая драма — кто кого?

Дуэйн Джонсон надел парик ради роли Марка Керра, бойца смешанных единоборств, одного из первых чемпионов UFC в тяжелом весе. Как легко догадаться, фильм Бенни Сэфди «Крушащая машина», произведенный студией A24, не совсем обычный спортивный байопик, хотя очень на него похож.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В конце 1990-х Марк Керр (Дуэйн Джонсон) по прозвищу Крушащая Машина, бывший чемпион по вольной борьбе, находит себя в молодом спорте смешанных единоборств, подписывает контракт с японской лигой Pride, ссорится и мирится с подругой (Эмили Блант), подсаживается на болеутоляющие и бросает их. Как правило, побеждает, но иногда и проигрывает.

Братья Сэфди, ярко вспыхнувшие во второй половине 2010-х, не стали, как Коэны, дожидаться преклонных лет, чтобы пойти самостоятельными дорожками, и практически одновременно выпускают сольные фильмы, оба странным образом на спортивную тематику. Джош представит в декабре, в разгар оскаровского сезона, «Марти Суприма» с Тимоти Шаламе в роли чемпиона по пинг-понгу, Бенни уже сейчас дебютирует в режиссуре этим портретом бойца MMA.

Жанр спортивного байопика не слишком пластичен, и Сэфди, вроде бы пришедший из совсем другого, импульсивного, свободного кино, разминает его очень осторожно — резко дернувшись, фильм можно порвать, как перетруженную мышцу. Известную робость, которая мерещится в некоторых режиссерских решениях, тянет списать, конечно, и на участие Скалы (он также один из продюсеров), который чрезвычайно внимательно курирует собственный образ. Так или иначе, вопреки названию, фильм склоняется к утешительной терапевтической интонации, и главный герой при всех его многочисленных проблемах никогда не переходит ту грань, за которой зрительские симпатии могли бы вовсе его оставить.

Но, может быть, именно в этом и суть: Сэфди избегает обычных драматургических качелей в пользу рассказа более тонкого и в конечном счете более гуманистического, тогда как жанр склонен все огрублять. Марк Керр (по крайней мере, в киноверсии) — странный мужчина, не похожий на тех, с кем большинство из нас общается каждый день, и попытаться понять его — интересная задача. В том числе и актерская. Джонсон, несмотря на спортивное прошлое, — явно фигура другого склада, и это, без сомнения, его самое серьезное на сегодня достижение на экране, трансформация куда более значительная, чем кудрявый парик.

Мы сразу видим Керра как человека контрастов: безжалостный колосс, буквально растаптывающий соперников на ринге или в клетке, и подчеркнуто мягкий, дружелюбный, грамотно формулирующий мысли великан в частной жизни. Нет ли здесь подвоха? Откуда он черпает гнев, необходимый ему для дела? Возможно ли жить годами в таком режиме без внутренних конфликтов? Керр, как мы постепенно понимаем, не притворяется, но внутри у него все далеко не безоблачно. Чем больше он пытается соответствовать некоей идеализированной версии самого себя, тем больнее неизбежно вылезающие несоответствия. Возьмем, например, поражение. В начале фильма Керр признается интервьюеру, что не вполне понимает, каково это, поскольку всегда побеждал, и, как выяснится впоследствии, это правда — проигрыш застает его врасплох.

Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Все более сильные препараты, которые он тайком принимает, глушат в том числе и эту боль, но тут, как водится, приходит черед взвыть окружающим. В основном страдает героиня Эмили Блант, добавившей в свою внешность и гардероб ровно столько вульгарности, чтобы не превратиться в пародию на подружку спортсмена. Пассивная агрессия Керра никогда, слава богу, не переходит в активную, тем более физическую форму (хотя одной двери не везет), но его вечное брюзжание, конечно, действует на нервы. Справедливости ради она тоже регулярно ведет себя некрасиво и бесчувственно. Несмотря ни на что, эти парадоксально трогательные отношения — сердце фильма.

Не многим менее важна, впрочем, дружба Керра с другим чемпионом по имени Марк Коулмен, в разные моменты его тренером и соперником. Коулмена играет реальный боец MMA Райан Бэйдер, и при всех достижениях Джонсона этот негромкий перформанс — главное тут актерское попадание: захочет и станет новым Стэйтемом. Чего не сказать, наверное, про Александра Усика, играющего Немезиду Керра — украинского кикбоксера Вовчанчина, но он недурно, чего уж, смотрится на ринге; заполучить в фильм Усика — уже заявка на победу.

Несмотря на IMAX-камеры, впечатляющие массовки и «My Way» на саундтреке, это немного нелепое бесформенное кино. Оно находится где-то посередине между «Бешеным быком» и боевиками про кумите с Ван Даммом. Но Марк не такая скотина, как Джейк ЛаМотта, и не может рассчитывать на прямолинейный путь вперед, как Брюссельский Мускул. Средних размеров человек, запертый в огромном теле. Название, конечно, полно иронии: он что угодно, но не машина.