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Авторы новой адаптации «Курьера» объявили актерский состав

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Создатели нового фильма по повести Карена Шахназарова «Курьер» объявили состав актеров и рассказали, как изменится сюжет истории.

Главные роли — Ивана и Катю — исполнят Денис Косиков («На автомате») и Александра Тихонова («Дети перемен»). Родителей Кати, предпринимателя Кузнецова и его супругу, сыграют Филипп Янковский и Анастасия Немоляева, которая играла саму Катю в фильме 1986 года. Роли матери и отца Ивана достались Анне Михалковой и Ростиславу Бершауэру.

Действие «Курьера» перенесут из середины 1980-х в современность. В центре сюжета — 17-летний Иван, который после развода родителей саботирует ЕГЭ и уезжает от родных в Москву. Там он устраивается курьером, а во время одной из доставок встречает Катю, девушку из обеспеченной семьи.

Режиссером новой версии выступит Илья Ермолов («Золотое дно»), а сценарий к фильму написал Михаил Зубко («Кентавр»). Производство картины планируют начать в ближайшее время, релиз должен состояться в 2027 году.

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