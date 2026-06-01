«Малахит»: подростковое фэнтези, вдохновленное «Гарри Поттером» и уральским фольклором

На стриминге Okko стартовал сериал Александра Богуславского про летние приключения подростков в уральском селе. Посмотрев три первых эпизода «Малахита», мы пока не заметили в нем следов Бажова. Зато в шоу точно соседствуют мистическая жуть и оптимистическая палитра «Королевства полной луны».

О чем это Родители отправляют Рому (Алексей Родионов) и Соню (Варвара Володина) на лето к бабушке (Евгения Симонова) с дедом (Андрей Федорцов) в живописное село Красный Камень. Пока старшая сестра изнывает от скуки, мальчик рисует комиксы и знакомится с деревенскими детьми. Ася (Екатерина Темнова), внучка заведующей краеведческого музея (Елена Папанова), встречает москвича радушно, а вот задира Гордей (Сергей Чикин) с первой же встречи проявляет ревность и зависть. Он подбивает Ромашку доказать свою храбрость, прыгнув с вышки в Красное озеро — затопленный меднорудный карьер. Нырнув в глубины карьера, Рома находит на дне светящийся малахит. Ночью камень превращается в ворона и улетает, а рисунки Ромы воплощаются в реальность. Красный Камень накрывает дождь из карасей, а вода в озере становится багровой. Чудесам удивляются все селяне, кроме отшельника Макара (Алексей Серебряков). Тот понимает, что кто-то достал со дна то, что он сам отчаянно искал десятилетиями. Теперь Макар готов на все, чтобы вычислить нечаянного обладателя магической силы. Особый интерес к паранормальным явлениям проявляет и журналист Слава (Константин Плотников), чье прошлое явно как-то связано с Красным Камнем. Между тем Рома и Ася продолжают оживлять картинки, но быстро выясняют, что чудеса отнюдь не бесплатны: каждое желание исполняется ценой чьего-нибудь горя.

Кто это снял

Алексей Родионов и Андрей Федорцов

Сценарий «Малахита» написали Максим Вахитов и Юлия Галиченко, которые до этого работали исключительно над комедиями. На их счету хитовые «Первокурсницы» и «Про это самое». Авторы и по совместительству креативные продюсеры утверждают, что вдохновлялись уральскими сказами Павла Бажова, однако сделать пытались в первую очередь подростковое фэнтези в духе «Гарри Поттера». Постановку взял на себя один из самых бесстрашных отечественных режиссеров — Александр Богуславский. В 24 года он снимал многосерийные хорроры для телеканалов («Погружение», «Выжить после»), в 28 — фэнтези-экшен «За гранью реальности» с Милошем Биковичем и Антонио Бандерасом, а затем попытался расшевелить российский стимпанк антиутопией «Эбигейл».

Производством «Малахита» занимались кинокомпания «Норм Продакшн» Вячеслава Дусмухаметова и продюсерский центр Original Productions, участвовавший в создании всех крупных эксклюзивов Okko. Со стороны самого онлайн-кинотеатра проект курировали Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Хотя действие разворачивается на Урале, снимали сериал в Тверской области и горах Адыгеи. Мир «Малахита» создавала художница-постановщица Алсу Шарипова. Примечательно, что до этого ей приходилось креативно обустраивать замкнутые пространства — застрявший лифт в комедии «По любви» и зал ожидания в герметичном триллере «Аэропорт». Музыку для сериала написал Райан Оттер («Метод», «Триггер», «Иные»).

Как это выглядит

Алексей Серебряков и Константин Плотников

Как смесь «Пищеблока» с «Простоквашино». Создатели не зря позиционировали сериал именно как летнее приключение. В отличие от недавнего «Радара», тусклого и тревожного, «Малахит» сияет изумрудной травой, золотыми закатами и домиками, выкрашенными в гамме фильмов Уэса Андерсона. Пасторальные виды села с первых же минут искушают бросить всё и рвануть на дачу. Хотя это, конечно же, не настоящая российская деревня, а ее сильно приукрашенная версия, создатели пытаются разбавлять сказку вкраплениями угрюмой реальности. Например, Гордея изводит жестокий отчим (Михаил Евланов), а Соню чуть не грабит (или еще чего похуже) дальнобойщик. Да и в целом над солнечным Красным Камнем нет-нет да и промелькнет тень былых трагедий, о которых местные предпочитают не вспоминать.

О событиях сорокалетней давности мы узнаем из флешбэков, снятых в формате 16:9, в сепии и с повышенной зернистостью кадра; уже устоявшиеся клише в изображении советского прошлого. Интригу поддерживает то, что события показаны в нелинейном порядке. Целиком пазл сложится наверняка лишь к финалу сезона, тем более создатели обещают третий временной пласт, XVII век (видимо, там и будут разыгрываться бажовские сюжеты).

В настоящем же все пока держится на предзнаменованиях грядущих бед. Рома видит в кошмарах, как женские руки обращают его в камень, зловещий ворон кружит над селом и напоминает деду Юре о старом долге, а приезжий журналист недобро зыркает по сторонам. Понятно, почему «Малахит» стартовал сразу с трех эпизодов: в них сериал неспешно раскачивается, постепенно повышая ставки. Над Красным Камнем сгущаются тучи, причем буквально, и детское фэнтези приобретает черты мистического триллера. Все еще вполне подходящего для семейного просмотра, но напряженного.

Что пишут критики

Алексей Родионов

Сразу две рецензии обыгрывают в заголовках название «Очень странных дел», а вот заявленную адаптацию сказов Бажова критики не разглядели. Яна Титоренко посчитала, что наличие оригинальной истории, лишь вдохновленной уральскими преданиями, — это скорее плюс. Но пожурила сериал за злоупотребление клиффхэнгерами и нагромождение флешбэков. Автор «Кино-Театр.ру» Екатерина Визгалова похвалила атмосферу и визуальную составляющую, но нашла попытки «внедрить в сюжет назидательный социальный мотив» неубедительными. Рецензент Film.ru Егор Козкин, наоборот, отметил психологическую проработку героев и то, насколько достоверно показаны переживания детей переходного возраста в разлуке с родителями, а вот сырость спецэффектов его разочаровала. Первым эпизодам «Малахита» он поставил 6 из 10. С ним солидарен кинокритик Николай Никулин, хотя в своей рубрике на телеканале РЕН ТВ он поддержал саму попытку сделать «Очень странные дела» на материале русских легенд.

Вердикт

Екатерина Темнова

В отличие от «Радара», «Малахит» не заслуживает постоянных сравнений с хитом братьев Даффер, но и «Гарри Поттер» по Бажову пока не вырисовывается. Возможно, обещанное уральское фэнтези создатели приберегли для грядущих эпизодов. Если же отбросить все желанные или нежеланные референсы, останется интригующий мистический сериал, пропитанный сельской романтикой. Если это и не главное приключение лета, то как минимум удачный уик-энд.

Автор: Дмитрий Шепелев