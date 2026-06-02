Marvel выпустила новый трейлер четвертого «Человека-паука»

Marvel и Sony представили второй трейлер «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли. По сюжету после заклинания Доктора Стрэнджа все забыли Питера Паркера, который теперь полностью посвящает себя защите города. Но с ростом нагрузки тело героя претерпевает странные изменения: у него появляется органическая паутина, а глаза темнеют, из-за чего он теряет контроль над собой.

В трейлере показали и новую встречу Человека-паука и Эм-Джей, которую вновь сыграла Зендея. Помимо нового злодея, в кинокомиксе также появятся Скорпион (Майкл Мэндо), Каратель (Джон Бернтал), Халк (Марк Руффало) и бойцы клана «Рука».

В фильме Дестина Дэниела Креттона снялась Сэди Синк, но ее роль пока держится в секрете.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля.