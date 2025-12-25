По канону золотого века: почему деревянный мальчишка стал главной поп-звездой СССР

Сегодня мы чествуем нашего Буратино 1975 года, а вместе с ним — все вольное, что есть в нас; это захватывающее чувство, которое возникает, когда выходишь на улицу, оставив за порогом дома обещание вернуться к назначенному часу. И можно в сотый раз вспомнить, как дико смешно съехал кот Базилио с лестницы. В двадцатый пересказать анекдот, как актер Ролан Быков для этой съемки подложил под зад водительское сиденье из автобуса, на котором разъезжала съемочная группа, и как в результате водитель на обратном пути остался без сиденья, а Быкову пришлось удирать уже от него. Вспомнить упоительную мандолину Пьеро и главную застольную песню всех гулён «Какое небо голубое». И анекдот, совсем уже бородатый, о том, как Окуджава не воспринял всерьез заказ на тексты песен, сорвал все дедлайны, и композитору Рыбникову пришлось выследить его в санатории, подселиться в соседний номер и будить в семь утра стуком в стену, чтобы заставить написать-таки нужные стихи.