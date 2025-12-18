«А чего вдруг он поет?» Как Валерий Тодоровский с товарищами сняли первый российский мюзикл «Стиляги»

Гудилин: Эпохой 1950-х я наполнялся потихоньку. Время стиляг — молодость моих родителей. Вдруг выяснилось, что они многое помнят и могут рассказать. Изучая газеты и журналы того времени, вдруг обнаружил, как буквально за пару лет мир для людей стал цветным. Журналы «Огонек», «Декоративное искусство», «Крокодил» и даже «Крестьянка» стали яркими, озорными и легкими. Словно стекла промыли в старой квартире. Занавес поднялся стремительно. Смотришь журнал 1953 года: серые люди в шапках, вялые фотографии, все натужно улыбаются, какой-то там съезд КПСС, и все это покрыто какой-то страшной пылью и паутиной. И вдруг 1957-й — как будто вообще другая страна, все за два года кардинально поменялось. Начали выбрасывать бабушкину тяжелую мебель, о которой сейчас многие жалеют, эти дубовые шкафы. Появились столы на трех ножках, легкая мебель, начали строить Черемушки, чтобы люди жили не в коммуналках, а в квартирах, пусть маленьких, пусть с потолками 2,20, но тем не менее в своих. А эти дома, малогабаритные квартиры требовали другой мебели, легкой. Эти легкость и ощущение свободы тут же проникли в кино. Воздушные платья-колокола, гребни, торчащие из волос. «Я шагаю по Москве», Данелия, Хуциев, потом фильмы Гайдая. Фильмы оттепели заговорили о жизни и любви человеческим языком. И удивительно художественно. Еще я смотрел документалистику. Видел кадры Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, когда на наших улицах зазвучала иностранная речь, появились гости из Африки, Южной Америки, Австралии… Родители мне рассказывали про компании ребят, которые делали себе коки на голове, наваривали подошвы, танцевали. Все это вызывало шок, на них милицию натравливали.