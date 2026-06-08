«Вид с озера Комо»: что нужно знать про новый бестселлер Андрианы Трижиани

В издательстве «Фантом Пресс» и Яндекс Книгах вышел новый роман Андрианы Трижиани «Вид с озера Комо» в переводе Дарьи Васильевой (аудиоверсию озвучила Марина Лисовец). Писательница, чьи бестселлеры «Добро не оставляйте на потом», «Жена башмачника» и «Поцелуй, Карло!» переведены на 38 языков, вновь пишет о семье и поиске себя. Рассказываем, почему, несмотря на итальянское название, действие начинается вовсе не у озера Комо, кому понравится роман и чего от него стоит ждать.

О чем это

После развода Джузеппина Баратта, которую все для удобства называют Джесс, вынуждена вернуться к родственникам в Лейк-Комо в штате Нью-Джерси. Кажется, теперь ее мечтам суждено быть похороненными в подвале родительского дома. В своей семье она играет роль почти что служанки, которая постоянно идет на поводу у родни. Внезапная смерть ее единственного друга и любимого дяди Луи переворачивает привычный уклад с ног на голову. В наследство Джесс вместе с семейным бизнесом по продаже мрамора достаются долги, мутные экономические схемы и семейные скелеты в шкафу. Чтобы изменить будущее и вернуть себе вкус к жизни, героине предстоит вернуться на историческую родину и разобраться в собственном прошлом.

Кто это написал

Адриана Трижиани

Адриана Трижиани — американская писательница итальянского происхождения, сценаристка, продюсер и режиссер. Писательница родилась в Вирджинии в 1969 году, свою профессиональную деятельность она начала уже в Нью-Йорке как драматург и сценаристка ситкомов. Например, она писала сценарии для «Шоу Косби» и его спин-оффа, работала продюсером вечерних телепрограмм. Писательская карьера Трижиани началась с публикации романа «Биг-Стоун-Гэп» (2000), за которым последовали «Биг-Черри-Холлер» (2001), «Молочное стекло» (2002) и «Возвращение в Биг-Стоун-Гэп» (2006), действие которых происходит в ее родном городе в Вирджинии.

Сейчас Трижиани — автор более чем двадцати книг, многие из которых стали бестселлерами. Ее произведения, которые считаются образцом беллетристики, переведены на 38 языков. Особенную популярность книги Трижиани снискали у женской аудитории и внутри итало-американского сообщества. В 2023 году итальянский президент Серджо Маттарелла произвел писательницу в кавалеры ордена Звезды Италии, а в 2024 году Библиотека Виргинии присудила ей почетную степень доктора словесности.

Трижиани мастерски работает с автобиографическими сюжетами, в ее текстах неизменно присутствует национальный колорит и важная для нее тема семьи. Романы Трижиани кинематографичны. Это, по сути, мелодраматические сериалы, в которых оживает история целых поколений. Пожалуй, главный секрет писательницы в том, что она не заигрывает с читателем, а честно рассказывает историю, превращая свое повествование в иммерсивный терапевтический текст. Ее герои очень по-человечески сомневаются, ищут себя и зачастую находят опору в искусстве и собственных корнях.

Как это устроено

Название «Вид с озера Комо» намеренно путает читателя: вместо ожидаемых итальянских пейзажей мы оказываемся в городских декорациях штата Нью-Джерси, где находим главную героиню в состоянии экзистенциального кризиса. Открыть для себя настоящее итальянское озеро, как и настоящую себя, Джесс еще только предстоит. Героиня Трижиани меланхолична и склонна к рефлексии, переживания и страхи заставляют ее переосмыслить свою жизнь, обратившись к дистанционной программе психотерапии. По мере того как героиня обретает путь к себе, ускоряется и внутренний темп повествования, а в сюжет добавляются новые линии — детективная и, конечно, любовная.

Повествование романа нелинейно, оно продиктовано скорее внутренней логикой. По заданию команды психотерапевтов героиня послушно ведет заметки, что подталкивает ее мысленно возвращаться в прошлое. Воспоминания нанизываются на события романа по методу Пруста — через чувственные ощущения и ассоциации. Джесс-Джузеппина обладает уникальным взглядом художницы — она обращает внимание на цвета, формы, особенности внешности и интерьеры. Мир, описанный через ее оптику, изобилует красками, оттенками и запахами. Чего только стоят описания пышных итальянских застолий (перед прочтением рекомендуем плотно поесть). Это чуткое восприятие действительности вместе с фирменным юмором, который героиня унаследовала от дядюшки-авантюриста, спасает ее даже в самые тяжелые моменты.

О чем это на самом деле

Героиня почти всю жизнь проработала в фирме, торгующей мрамором. Выбор профессии здесь не был случаен. Джесс прилетает в Италию на места, где начиналась история ее рода. Получается, чтобы узнать себя, Джесс необходимо отсечь все лишнее, как скульптору. Из проектировщика-чертежника, выполняющего чужие заказы, она постепенно становится архитектором и в профессиональной деятельности, и в жизни.

История об итальянском путешествии, заключенная в трехактную структуру, превращается в притчу о поиске истинного дома. Только после того, как Джесс обретет новое пристанище и освободится от страхов, ей в награду возвращается полное имя в честь незамужней тетушки Джузеппины. Осознание собственной ценности символично приходит на земле предков через исцеление красотой, искусством и, разумеется, любовью.

Что пишут критики

«Вид с озера Комо» был признан лучшей книгой лета 2025 года по версии ELLE и книгой месяца на Amazon. По мнению критиков, персонажи в романе получились живыми и достоверными, что не может оставить читателей равнодушными. Журнал Booklist отмечает иммерсивное воздействие нового романа Трижиани и трепетное отношение автора к истории.

Писательница, с одной стороны, воспевает историю италоамериканцев и их традиционный уклад в форме семейной саги. С другой стороны, создает текст на стыке автофикшена и селф-хелп-романа о том, как важно обрести свою независимость и отстаивать границы.

Вердикт

История, рассказанная Трижиани, очень современна и потому целительна. Главная героиня — узнаваемый тип молодой женщины, для которой любовь не самоцель, а лишь еще один способ обрести опору, позолота на мраморе. «Вид с озера Комо» — очень летний, образный и красочный, как сама Италия, текст о том, что нам всем нужно выйти из подвала и обрести свой настоящий дом. Главное, не перепутать истинное озеро с ложным.

Роман подойдет тем, кто переживает непростой период и хочет заново влюбиться в жизнь. Он дарит надежду и обогревает незатейливым юмором.

Читайте и слушайте «Вид с озера Комо» в Яндекс Книгах.

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Автор: Надежда Яворовская

Фото: Capital Pictures / Legion-Media