10 мифов о «Броненосце „Потёмкин“»: правда или нет?

Эйзенштейн с удовольствием вспоминал, как после выхода фильма один из участников восстания решил подать на сценаристов в суд за плагиат и отсудить часть авторских отчислений, повторяя, что лично «стоял под брезентом во время расстрела на юте». «Но позвольте, — выдает козырь Эйзенштейн, — фактически же никто под брезентом не стоял. Да и стоять не мог. По той простой причине, что никто никогда никого на „Потёмкине“ брезентом не накрывал! Сцена с матросами, покрытыми брезентом, была... чистой выдумкой режиссуры!» За эту сцену режиссеру, по его словам, еще пришлось бороться с консультантом «по флотским делам», который объяснял, что «при расстреле на палубу действительно выносили брезент, но совсем с другой целью: он расстилался под ногами обреченных с тем, чтобы кровь их не запятнала палубы».