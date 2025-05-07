«Горничная»: умеренно эротический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред

В российский прокат выходит триллер «Горничная», в котором нервная жена миллионера (Аманда Сайфред) нанимает вчерашнюю уголовницу (Сидни Суини) убирать по дому. Фильм очень плохой, но очень смотрибельный.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска



Милли (Сидни Суини), для солидности нацепив очки без диоптрий, приезжает устраиваться прислугой в особняк в фешенебельном нью-йоркском пригороде. Там живут IT-миллионер Эндрю Уинчестер (Брэндон Скленар), его жена Нина (Аманда Сайфред) и их семилетняя дочь. Милли только что вышла по УДО после десяти лет в тюрьме, так что она ночует в машине, отчаянно нуждается в этой работе и счастлива, когда против ожиданий ее получает. Нина, правда, заметно не в себе и регулярно на нее набрасывается, зато Эндрю — сама предупредительность или, как выражаются окрестные домохозяйки, «горячий святой».

Режиссер Пол Фиг, только весной выпустивший «Еще одну простую просьбу», продолжает разрабатывать золотой прииск фемцентричного романтически-криминального китча. Раньше Фиг специализировался на чистых комедиях («Девичник в Вегасе», «Копы в юбках» и т. д.), но в последнее время стал как будто склоняться к триллеру. Голливудская комедия, как известно, мертва, и желание Фига оказаться где-нибудь подальше от трупа совершенно понятно, ведь именно он, автор памятного ребута «Охотников за привидениями» и, например, невероятного фильма «Рождество на двоих», ее (не в одиночку, конечно) и убил.

«Горничная», экранизация одноименного бестселлера, поначалу заигрывает с популярным в 1990-е тропом «плохая прислуга», но ясно, что это понарошку: во-первых, Милли с самого начала — наши глаза, а во-вторых, быстро становится известно про тюрьму, сделать ее в этой ситуации еще и психопаткой было бы слишком просто. К тому же сегодня бедный не может быть плохим, для этого есть богатые. Направление, в котором движется история, в общих чертах легко предсказуемо, но справедливости ради не в деталях — такое вряд ли придет в голову.

Многие элементы, как и в «Простой просьбе», позаимствованы прямиком из мыльной оперы — готика для воскресного дивана. Подозрительный пожар, в котором погибли чьи-то родители. Психиатрическая лечебница, куда кого-то заточили после кое-какого инцидента. Чердак, в котором отчего-то не открывается окно. Властная мамаша, которая презрительно щурится. Садовник, бравый итальянец (Марио Маррон из той же «Просьбы»), который таращит свои выразительные средиземноморские глаза и бормочет: «Скорее беги отсюда!»

Аманда Сайфред и Сидни Суини

Все это могло бы быть прелестным кэмпом, и первый час Фиг худо-бедно справляется: героини бьют посуду, примеряют белое, на повышенных тонах обсуждают куриную пиккату. Но, вместо того чтобы уйти дальше в мелодраму, как делали в таких случаях в старом Голливуде, «Горничная» во второй половине делает поворот самого пошлого, непритязательного и конъюнктурного толка. Вдобавок он попросту плохо продуман: когда действие приходится расшифровывать с помощью не одного, а целых двух закадровых голосов, это верный признак того, что у сценария серьезные проблемы. И если на выходе из зала попытаться объяснить себе, зачем персонажи (в первую очередь Нина) вели себя тем или иным образом, фильм в ту же секунду развалится в труху. Что не мешает ему, кстати, оставаться если не увлекательным, то неизменно смотрибельным (хотя и затянутым); мир вообще полон безобразных вещей, от которых сложно отвести глаза.

С Аманды Сайфред взятки гладки: судя по этой работе, из нее может когда-нибудь получиться Бетт Дэвис. И Сидни Суини тоже в общем не виновата, что роль требует от нее в основном хлопать глазами и подставлять камере грудь в разных ракурсах. Но вот выбор на главную роль артиста Скленара — откровенный саботаж персонажа в частности и мужского рода в целом. Харизматичный актер — какой-нибудь Николас Холт или, к примеру, Эндрю Гарфилд — мигом сделал бы центральный треугольник в три раза интереснее. Скленар же вслед за Сидни в основном демонстрирует грудные мышцы: покладистый миллионер ходит по дому исключительно в майке-алкоголичке.

Брэндон Скленар и Аманда Сайфред

Впрочем, в каком-то смысле это и уместно. Фирменный режиссерский стиль Фига — нечто среднее между софт-порно и телепередачей, где знаменитости проводят экскурсии по своим дизайнерским особнякам. В третьем акте он еще внезапно обнаруживает интерес к неаппетитному садизму, и нет, речь не про эротическую сцену на подоконнике под Джесси Мерф и раскаты грома.