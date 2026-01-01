«28 лет спустя: Часть II. Храм костей». Кровавый сиквел зомби-хита Дэнни Бойла

В мировой прокат спустя всего полгода после фильма Дэнни Бойла про 12-летнего мальчика в опустошенной вирусом Британии вышло его продолжение. «28 лет спустя: Часть II. Храм костей» компактнее и страшнее первой части, а на переднем плане герой Рэйфа Файнса, который раздевается и пляшет под Iron Maiden.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Юный Спайк (Элфи Уильямс) неохотно осваивается в банде садистов-сатанистов, наряженных в блондинистые парики и разноцветные спортивные костюмы; все они называют себя Джимми вслед за лидером Джимми Кристалом (Джек О’Коннелл). Нравы там суровые, но одна из участниц (Эрин Келлиман) начинает ему сочувствовать. Тем временем добрый доктор Келсон (Рэйф Файнс) в тени своего костяного святилища переводит общение с альфой Самсоном (Чи Льюис-Парри) на новый уровень. После того как доктор многократно пуляет в него успокоительными дротиками, тот подсаживается на морфин, и это становится началом прекрасной дружбы.

Вторая (или четвертая, если смотреть шире) глава в недавно возрожденной зомби-франшизе про постапокалиптическую Великобританию начинается ровно на том же месте, где закончилась предыдущая, — на знакомстве Спайка и Джимми (во множественном числе). Но это не значит, что мы просто передохнули и поехали дальше: хотя фильмы делались подряд, съемочная группа значительно изменилась, а вместе с ней и общий тон эпопеи, которая стала заметно более кровавой.

Сценарист по-прежнему Алекс Гарленд, но вместо Дэнни Бойла — американка Ниа ДаКоста («Кэндимен», «Капитан Марвел 2»), которая привела своего оператора Шона Боббита вместо бойловского любимца Энтони Дода Мантла, позвала писать музыку Хильдур Гуднадоуттир и так далее. Первый фильм достаточно хорошо прошел в прокате, этот, вероятно, соберет меньше, однако решение о третьей, заключительной части вроде бы уже принято (хотя изначально Sony увязывала его с кассовыми успехами). Там должны вернуться и Бойл, и один артист из «28 дней спустя».

Второй фильм в трилогии — часто позиция неблагодарная: ты не можешь как следует ни встретить, ни проводить персонажей. Но здесь история почти что самодостаточная. Линия про дом и семью Спайка осталась позади (вместе, соответственно, с Аароном Тейлором-Джонсоном, которого в «Храме» нет вовсе). С Джимми мы толком знакомимся только теперь. За проводами тоже дело не станет.

Чи Льюис-Парри и Рэйф Файнс

Параллельно развиваются (прежде чем соединиться ближе к концу) два сюжета: один — про добро, другой — про зло. У Рэйфа Файнса здесь более объемная, центральная, можно сказать, роль, полная и пафоса, и юмора. Дружба Келсона с Самсоном, пожалуй, самые трогательные отношения в истории этой не очень сентиментальной франшизы. Эта дружба меняет их обоих. Зомби снова начинает носить штаны. Доктор — наоборот. Морфин и нью-вейв — вот, по Гарленду, подлинные истоки человечности (по крайней мере, британской). Оранжевый от йода Келсон оказывается большим поклонником Duran Duran, но в его виниловой коллекции есть и Iron Maiden, которой мы обязаны совершенно грандиозной кульминацией.

Зло же воспитано телевидением, которое сын священника Джимми Кристал в детстве успел посмотреть и теперь пересказывает своей пастве, она же банда, вперемешку с рассуждениями о Сатане. О’Коннелл играет улыбчивого гнилозубого садиста проникновенно, хотя в общем-то на одной ноте. И если «Телепузики» — международный бренд, другой важный штрих будет понятен не всем за пределами Англии: Джимми косплеят Джимми Сэвила, всенародно любимого эксцентричного телеведущего, который, как выяснилось уже после его смерти, был чудовищным, Эпштейн-курит-в-сторонке, серийным насильником и педофилом. По таймлайну фильмов наши Джимми (да и никто) об этом знать не могут, что добавляет их имиджу чернейшей иронии: одному Сатане они служат сознательно, а другому — случайно. Так или иначе, они бродят по округе и с удовольствием убивают как зараженных, так и здоровых.

Эрин Келлиман и Джек О’Коннелл

Если Бойла жанр хоррора интересует, насколько можно судить, лишь в приложении к чему-то другому, ДаКоста настроена более прямолинейно и весьма кровожадно: здесь не просто на бегу оторвут голову, но и с чувством съедят мозги. А также сдерут заживо кожу, медленно вспорют живот и так далее и тому подобное. Все сделано достаточно аккуратно, чтобы совсем уж не шокировать мейнстримную аудиторию, но, скажем так, на грани.

Другое отличие «Храма костей»: он кажется меньше, интимнее своего предшественника. Бойл склонен даже в фильмах с небольшим количеством героев вырываться в эпос, дышать полной грудью. Здесь такого нет: ДаКоста изобретательно ставит отдельные сцены, однако как будто довольствуется этим, и фильм немного разваливается на эпизоды. Создается впечатление, что в нем просто мало что происходит (хотя это не совсем так). И, что уж точно, он медленнее: свойственная франшизе грубая, броская цифровая эстетика во многом сохранилась, но безумного Дода Мантла с его айфонами сменил джентльмен с обычной камерой и обычным темпераментом, и он, как правило, никуда не спешит.

Алекс Гарленд, во всяком случае, продолжает гнуть свою линию, и от его невозмутимых пророчеств по спине нет-нет да и пробежит холодок. Мировой порядок, цивилизация, которая кажется незыблемой, могут рухнуть в одночасье, и зомби — самое безобидное, что будет ползать на ее развалинах. Идея не то чтобы страшно оригинальная и все равно заслуживающая в наши дни самого пристального внимания. «Храм», впрочем, говорит как о мучительной смерти, так и о том, что нас от нее отделяет. Memento mori, но не забывай и про Duran Duran.