Хорроры для А24, боевики для Amazon и каннские драмы. Над чем работают Звягинцев, Найшуллер, Балагов и другие российские режиссеры за рубежом

2026-й обещает стать важным годом для российских режиссеров, которые готовят фильмы в США и Европе. Андрей Звягинцев, Кирилл Серебренников и Кантемир Балагов имеют все шансы вернуться в Канны, где их давно ценят. Тем временем Кирилл Соколов («Папа, сдохни») и Егор Абраменко («Спутник») сняли по хоррору для культовых студий New Line Cinema и А24, а Тимур Бекмамбетов и Илья Найшуллер — по боевику для Amazon MGM Studios.

Кто снимает: Кирилл Соколов, режиссер кровавых черных комедий «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». «Папа, сдохни» получил главный приз на фестивале «Окно в Европу», спустя год показал незначительные сборы в российском прокате, но во время всемирного локдауна неожиданно для всех стал сенсацией среди кинокритиков на Западе. Там яркий дебют из России попал в каталог кинокомпании Arrow Video («Олдбой», «Восставший из ада» и «Хрусталёв, машину!») и заслужил не только сравнения с фильмами Николаса Виндинга Рефна, Гая Ричи и Квентина Тарантино, но и почти 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes.

Про что: Пресс-релиз описывает «Они убьют тебя» как «кровавый и высокооктановый комедийный экшен-хоррор». Молодая девушка устраивается домработницей в нью-йоркскую жилую высотку «Вергилий», обитатели которой состоят в демонической секте, приносящей людей в жертву. Здание оказывается хитроумной смертельной ловушкой, но сектанты не учли, что новая прислуга отсидела в тюрьме, где научилась обороняться.

Кто играет: Зази Битц («Дэдпул 2», «Джокер»), Майхала Херролд («Индустрия», «Тела, тела, тела»), Патриша Аркетт («Разделение»), Хизер Грэм («Из ада»), Пэтерсон Джозеф («Вонка») и Том Фелтон (франшиза про Гарри Поттера). В трейлере также можно заметить Викторию Короткову, игравшую главные роли у Соколова в «Оторви и выбрось» и короткометражном «Огне».

Кто делает: Над фильмом ужасов работали студия New Line Cinema («Орудия»), которая принадлежит Warner Bros. Pictures, и Nocturna, новая компания Андреса и Барбары Мускетти («Оно»). Сценарий Соколов написал вместе с Алексом Литваком («Хищники», «Мушкетеры»). За камерой стоял Айзек Бауман («Локи», «Дом с прислугой», «Корабль призраков»), а музыку сочинил Карлос Рафаэль Ривера («Ход королевы»). Художником-постановщиком выступил Джереми Рид, работавший с Осгудом Перкинсом над «Я прелесть, живущая в доме» и «Гретель и Гензелем». Хореографией боев занимался Керри Грег, который ставил драки в «Новокаине», а карьеру начинал на боевике Джеки Чана «Кто я?».

Что еще известно: Хоррор уже получил рейтинг R. Съемки прошли в Кейптауне в конце 2024-го. Премьера пройдет на кинофестивале South by Southwest (SXSW), где показывали предыдущий фильм Соколова «Оторви и выбрось».

Релиз: с 27 марта в мировом прокате.

Кто снимает: Тимур Бекмамбетов, создатель «Ночного дозора», «Дневного дозора», «Особо опасен» и франшизы «Елки». В режиссерском резюме Бекмамбетова это первый большой студийный фильм в Голливуде за 10 лет (предыдущим был провалившийся эпик «Бен-Гур»).

Про что: Фантастический боевик, чье действие разворачивается в 2029 году. После того как детектива Криса Рэйвена обвиняют в убийстве жены, у него есть всего 90 минут, чтобы доказать свою невиновность всемогущему судебному ИИ, у которого есть доступ ко всем камерам, телефонам и базам данных. Если у полицейского не получится, то программа, одновременно выполняющая функции судьи, присяжных и палача, казнит его сразу же после окончания процесса.

Кто играет: Детектива сыграл Крис Пратт, уже работавший с Бекмамбетовым над «Особо опасен», его жену — Аннабелль Уоллис из ребута «Мумии», а зловещий ИИ, известный как судья Мэддокс, — Ребекка Фергюсон.

Кто делает: В американский прокат сай-фай выпустит Amazon MGM Studios, в международный — Sony Pictures Releasing International. Над фильмом трудились Bazelevs Company Бекмамбетова и Atlas Entertainment Чарльза Ровена, продюсера «Оппенгеймера» и «Темного рыцаря». Сценарий, в котором соединяются «Особое мнение», «Беглец» и «Судья Дредд», написал Марко Ван Белль («Артур и Мерлин»). Оператором выступил Халид Мохтасеб («Экзорцист Ватикана»).

Что еще известно: Апологет screenlife Бекмамбетов стилизовал сцены фильма под съемки с автомобильных видеорегистраторов, нагрудных полицейских мини-камер, репортажей, камер наблюдения, семейных архивов, рабочих экранов, дронов. Трейлер обещает иммерсивный 3D-опыт.

Релиз: с 23 января в мировом прокате.

«Дом у дороги» (2024)

Кто снимает: Илья Найшуллер, автор боевиков «Хардкор» и «Никто». В прошлом году Найшуллер снял для стриминга Prime Video бадди-муви «Главы государств».

Про что: Продолжение экшен-ремейка «Дома у дороги» про злоключения вышибалы и бывшего чемпиона UFC в среднем весе Элвуда Далтона. Действие на этот раз будет связано с новым придорожным заведением, так как съемки проходили в Великобритании, на Мальте и в Саванне, штат Джорджия, а не во Флориде-Кис.

Кто играет: В главной роли вернется Джейк Джилленхол. В фильме также заявлены Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Лейла Джордж («Все совпадения неслучайны»), Элдис Ходж («Черный Адам»), Ико Увайс (дилогия «Рейд»), Эндрю Бэчелор («Выстрел в пустоту»), Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины», «Куклы»), Роб Делани (трилогия про Дэдпула), Питер Сарсгаард («Бэтмен»). В фильме также заявлены известные бойцы MMA Джей Хайрон, Рико Верхувен, Майкл Чендлер, Майкл Пэйдж, Дастин Порье, Стивен ​​Томпсон и Тайрон Вудли. Участие Конора Макгрегора, ярко дебютировавшего в первой части, пока официально не подтверждено.

Кто делает: Amazon MGM Studios. Вероятно, как и первый фильм, продолжение выйдет сразу на Prime Video. Сценарий написал Уилл Билл («Аквамен», «Плохие парни до конца»). Среди продюсеров — Чарльз Ровен (см. «Казнить нельзя помиловать»), Алекс Гартнер, Джош Маклафлин и сам Джилленхол.

Что еще известно: Изначально сиквел должен был снимать Гай Ричи. Съемки стартовали в октябре прошлого года и, вероятно, уже завершены.

Релиз: без даты.

Съемки фильма

Кто снял: Егор Абраменко, клипмейкер и автор фантастического хоррора «Спутник» с Петром Фёдоровым. Фильм получил теплые отзывы от западных критиков, попал в топ-5 американского iTunes, удостоился похвалы сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка» Пола Шредера, а также получил две номинации на Critics Choice Super Awards.

Про что: В центре сюжета хоррора — 13-летний мальчик, которому приходится быстро взрослеть, когда он сталкивается с отсутствующими родителями, абьюзивным бывшим парнем сестры и сверхъестественным кошмаром, связанным с местным бассейном. По слухам, действие разворачивается в течение одного летнего дня.

Кто играет: Лили Коллиас («Хорошенькая», «Грабитель с крыши»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс», Fallout), Дженьюэри Джонс («Люди Икс: Первый класс»), Дэвид Крамхолц («Оппенгеймер») и дебютант Хадсон Бехлинг.

Кто делает: Студия А24 и Chernin Entertainment Питера Чернина («Ford против Ferrari», «Обливион»). Сценарий написал Уилл Судик («Эш против Зловещих мертвецов», «Мир Дикого Запада»), в основу лег рассказ хоррор-писателя Филипа Фракасси. За картинку отвечал Пэт Олдингер («Клуб „Кастет“»), а за монтаж — Джеймс Вандеуотер («Бескрайний бассейн»). Художницей-постановщицей стала Мария Славина, работавшая над «Никой» и «Спутником».

Что еще известно: Съемки завершились в 2024 году.

Релиз: без даты.

Кто снял: Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова, автор драм «Теснота» и «Дылда». Оба фильма участвовали в каннской программе «Особый взгляд», где «Тесноту» наградили призом ФИПРЕССИ, а «Дылду» — призом за режиссуру и призом ФИПРЕССИ. Балагов должен был поставить пилот «Одних из нас», но в процессе съемок выбыл из проекта.

Про что: Драма про 15-летнего подростка по имени Питех из кабардинской диаспоры в Нью-Джерси. Его отец и тетя держат ресторан национальной кухни, но бизнес дышит на ладан. Питех всегда занят: если не помогает в ресторане, то занимается борьбой. Однажды его отец впутывается в мутную тему, и парню приходится столкнуться с жестокостью и вырасти быстрее, чем ему бы хотелось.

Кто играет: Главная роль — у дебютанта Талхи Акдогана. Крупные роли также исполнят Райли Кио («Девушка по вызову»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Гарри Меллинг (Дадли из кинофраншизы про Гарри Поттера) и Моника Беллуччи («Матрица: Перезагрузка»).

Кто делает: Балагов написал сценарий вместе с писательницей Мариной Степновой («Огненный мальчик», «Плотник»). Снял картину оператор «Мальчишек из „Никеля“» Джомо Фрэй. Среди продюсеров — Паскаль Кошето («Эмилия Перес») и Александр Роднянский («Нелюбовь»). Музыку написали Саша и Евгений Гальперины («Крэйвен-охотник», «Олененок»).

Что еще известно: Съемки проходили на севере Франции, хотя события разворачиваются в Нью-Джерси. Роднянский обещает «очень мощный и необычный фильм». Премьера, вероятно, пройдет в мае на Каннском кинофестивале, где показывали «Тесноту» и «Дылду». Изначально картиной должен был заниматься как продюсер Ари Астер, но не сложилось.

Релиз: без даты.

Михаил Кричман и Андрей Звягинцев на съемках фильма

Кто снял: Андрей Звягинцев в особом представлении не нуждается. Последний фильм режиссера — «Нелюбовь» — вышел в 2017 году и получил приз жюри в Каннах. «Изгнание», «Елену» и «Левиафана» также показывали в Каннах. Перерыв в работе режиссера связан с поисками финансирования и долгой реабилитацией после COVID-19.

Про что: Фильм описывают как политическую притчу, в которой криминальный триллер смешивается с трагедией. Русский предприниматель Глеб, которому вот-вот придется уволить своих сотрудников, узнает, что его жена завела любовника. Драма должна показать эмоциональное и моральное падение бизнесмена по влиянием личного и политического кризисов.

Кто играет: Актерский состав пока не раскрывается.

Кто делает: Соавтором сценария стал Семён Ляшенко, автор книги «Путь фильма „Апокриф“ Андрея Звягинцева». Музыку написали Саша и Евгений Гальперины («Крэйвен-охотник», «Олененок»). Фильм снял Михаил Кричман, оператор всех работ Звягинцева. Художником-постановщиком вновь выступил Андрей Понкратов, оформлявший все полнометражные картины режиссера, кроме дебютного «Возвращения». Над лентой также работала художница Мария Славина (cм. Altar), занимавшаяся декорациями в «Нелюбви». За производство отвечают французские компании Arte France Cinéma, MK Productions и CG Cinéma, латвийская студия Forma Pro Films и немецкая фирма Razor Film Produktion.

Что еще известно: Ожидается, что премьера «Минотавра» состоится на Каннском кинофестивале в мае. Съемки прошли в Риге.

Релиз: без даты.

Луи Гаррель и Кирилл Серебренников

Кто снял: Кирилл Серебренников, еще одна звезда списка. Режиссер впервые снял фильм на французском языке. Раннее постановщик дебютировал в англоязычном («Лимонов. Баллада») и немецкоязычном кино («Исчезновение Йозефа Менгеле»).

Про что: О сюжете почти ничего не известно. По словам режиссера, фильм расскажет о любви двух фотографов.

Кто играет: Людивин Санье («Молодой папа»), Луи Гаррель («Мечтатели»), Фанни Ардан («8 женщин»), Венсан Макен («Цвета времени»), Гийом Гальенн («Ив Сен-Лоран») и Ян Гэ («Экипаж»).

Кто делает: За производство отвечают Илья Стюарт и Александр Фомин из Hype Studios, давние соратники Серебренникова. Кроме того, над проектом работают компании Forma Pro Films и Gold Rush Pictures. Монтажом занимается немец Хансйорг Вайссбрих («Фассбиндер», «Я создан для тебя»). Оператором выступил Роман Васьянов, уже работавший с режиссером над байопиком «Лимонов. Баллада». Художники-постановщики — Владислав Огай («Буратино», «Сто лет тому вперед») и Люся Королькова («Настя, соберись!»), художница по костюмам — Татьяна Долматовская («Лед 2», «Псих»).

Что еще известно: Серебренников уточнил, что кино будет не таким масштабным и мрачным, как его последние работы — байопики об Эдуарде Лимонове, Петре Чайковском и Йозефе Менгеле. Премьера последних шести фильмов Серебренникова проходила в Каннах, и, учитывая актерский состав, «После» вряд ли станет исключением.

Релиз: без даты.

Василиса Кузьмина

Кто снял: Василиса Кузьмина, автор байопика «Ника» про известную в СССР юную поэтессу Нику Турбину. Лиза Янковская, сыгравшая Турбину, получила специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW).

Про что: Это будет смесь хоррора и триллера. После разрушительной гражданской войны стойкая и харизматичная Магда управляет загадочным сообществом женщин. Однако неожиданное возвращение ее сына с войны приводит к эскалации насилия в группе. Сын начинает бояться, что правда этого места может стоит ему жизни. Сюжет вдохновлен реальной историей о группе женщин из венгерской деревни Надьрев, которые с 1910 по 1929 год отравили почти все мужское население. Этим событиям посвящен фильм Дьёрдя Пальфи «Икота».

Кто играет: Роль Магды досталась Нуми Рапас. Миллисент Симмондс, слабослышащая звезда франшизы «Тихое место», сыграет последовательницу Магды по имени Элли.

Кто делает: Проектом занимается испанская компания AF Films. Рапас числится исполнительным продюсером вместе с Фрэнком Аризой («Прости, детка») и Джулианой Любин («Возвращение в Сайлент Хилл»). Сценарий Кузьмина написала в соавторстве с Дэйзи Андерсон.

Что еще известно: Фильм описывают как смесь «Рассказа служанки» и «Солнцестояния». Съемки No Man’s Land должны начаться только в апреле 2026 года.

Релиз: без даты.

