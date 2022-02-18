Вместо «Бэтмена» — «Холоп», а «Анна К» заморожена. Что будет с киноиндустрией?

Крупные голливудские студии приостановили в России прокат своих фильмов, Netflix заморозил производство российских сериалов, а европейские фестивали заявили, что не будут принимать официальные российские делегации. Кинопоиск приводит мнения экспертов о том, как последствия происходящего скажутся на киноиндустрии и какие ее отрасли пострадают прежде всего.

Приостановлен прокат фильмов крупных голливудских студий

Первой остановила прокат своих проектов Disney. 10 марта должен был выйти мультфильм «Я краснею» студии Pixar. Российские зрители, по всей видимости, могут не увидеть в кино сиквел «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (5 мая) и мультфильм «Базз Лайтер», релиз которого в России был запланирован на 21 июля. Студии и зарубежные источники не говорят, сколько продлится прокатная пауза: все ориентируются на то, как будут развиваться события дальше. Следом за Disney аналогичное решение приняли Sony (отменила премьеру «Морбиуса» 24 марта) и Warner Bros. («Бэтмена» Мэтта Ривза сняли с проката за день до премьеры). Выход своих проектов в России на неопределенный срок отложили студия Paramount и Universal. Среди релизов первой — ромком «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом (7 апреля) и сиквел «Соника» (31 марта). Universal заморозила выход мультфильма «Плохие парни» (24 марта) и триллера Майкла Бэя «Скорая» с Джейком Джилленхолом (7 апреля). Эротический триллер «Глубокие воды» (его должна была показывать кинокомпания «Вольга» с 18 марта) с Аной де Армас и Беном Аффлеком также не выйдет в российский прокат.

Свою позицию пока выразили не все студии. Например, независимая компания A24 («Легенда о Зеленом Рыцаре», «Камон Камон»). Релиз ее фэнтезийного боевика «Всё везде и сразу» в России пока запланирован на 7 апреля (его прокатывает «Вольга»). Не было заявления и от студии Neon, которая выпускает фильм «Худший человек на свете» (номинации на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и за лучший иностранный фильм). Картину должен показать прокатчик «Артхаус», релиз пока не переносится с 24 марта.

В кинотеатры вернут «Холопа» и другие отечественные хиты

Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко в фильме «Салют-7»

В российский прокат повторно выйдут фильмы Клима Шипенко «Холоп» (самая кассовая российская картина, общие сборы в России и СНГ — более 3,1 млрд рублей) и «Салют-7» (более 780 миллионов), а также спортивная драма «Движение вверх» (более 3 миллиарда) и комедия «Батя» (532 миллиона). Кинокомпания «СТВ» покажет свою золотую коллекцию в кино, то есть почти всю фильмографию Алексея Балабанова: дилогию «Брат», картины «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар» (в соцсетях пользователи отметили, что в списке нет «Груза-200»). Свои мультфильмы снова выпустит в кино студия «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», франшиза «Три богатыря». Прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» пересмотрел свой прокатный график. Раньше заявленной даты вышла комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем.

Кинотеатры не получат 70% выручки

Перевыпуск российских фильмов вряд ли поможет собрать достаточную кассу кинотеатрам, которые только начали оправляться после пандемии. По мнению медиаэксперта и директора Яндекса по взаимодействию с индустрией Ксении Болецкой, судьба кинотеатров зависит от того, как долго продлится прокатная пауза голливудских фильмов. «Если голливудское кино уходит из кинотеатров на месяц, видимо, будет достаточно какой-то поддержки со стороны государства. Даже если кинотеатры не достучатся до государства, как-то они этот месяц переживут. Жестко, но переживут, потому что у них был сложный коронавирус», — рассказала Кинопоиску Ксения Болецкая.

По ее словам, если пауза продлится полгода, понадобится «очень сильная помощь государства», чтобы не сократилось число кинотеатров в России. «Это связано не только с тем, что им будет нечего показывать и к ним придет мало зрителей. Проблема еще в том, что большая часть кинотеатров России находится на арендованных площадях. Вряд ли в такой сложной экономической ситуации им удастся договариваться по арендным платежам с собственниками», — добавила Болецкая. Если пауза продлится год, считает медиаэксперт, это вернет российский кинорынок на десятилетия назад: «Это сильный откат к очень плохим значениям. Иностранное кино совокупно в нормальной ситуации обеспечивало больше 70% сборов. Конечно, без 70% сборов кинотеатры не выживут».

Ситуация с прокатом беспокоит и Ассоциацию владельцев кинотеатров России, которая выпустила официальное заявление. Представители Ассоциации предупреждают, что есть высокая вероятность «ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране». В заявлении говорится, что без фильмов студий-мейджоров «кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки». Ассоциация просит Министерство культуры и Фонд кино «в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны». Вдобавок в заявлении указано, что у российских кинотеатров нет запаса технического оборудования — ламп и процессоров, которые закупают за границей, их российских аналогов не существует, их хватит до середины 2022 года.

Бывший глава Ассоциации Олег Березин, сложивший с себя полномочия, однако продолжающий исполнять обязанности руководителя, считает, что часть кинотеатров все же сохранится. «Минимум одна треть рынка — муниципальные кинотеатры и фондовские никуда не закроются и будут показывать „Холопов“ и так далее. Никакая сейчас аналитика и комментарии невозможны», — уточнил Кинопоиску Березин.

«Финансовые потери кинотеатров будут огромны, для этого даже не надо быть особенным экономическим экспертом. Но в связи с уходом с российского рынка массовых брендов одежды надо понимать, что и трафик торговых центров уменьшится, а это сильно коррелирует с заполняемостью кинотеатров в торговых центрах», — считает Мэри Назари, продюсер, сценаристка, бывший генеральный директор кинотеатра «Пионер».

Есть также еще один нюанс: отключение некоторых банков от системы SWIFT приведет к тому, что отечественные кинокомпании не смогут переводить иностранным дистрибьюторам доли от кассовых сборов.

Российские фильмы, снятые с господдержкой, бойкотируют на европейских фестивалях

Филипп Янковский и Мария Фомина в сериале «Контейнер»

Первым кинофестивалем, который объявил о бойкоте российских фильмов, созданных на государственные средства, стал Стокгольмский, который состоится с 9 по 20 ноября. Затем компанию «Роскино» — государственную организацию, представляющую страну на международных кинофорумах, смотрах и бизнес-мероприятиях, — отстранили от участия во французском телевизионном фестивале и отраслевой встрече Series Mania (18–25 марта) в связи с трагическими событиями в Украине. «Мы не можем принять официальный российский правительственный орган в данный момент», — заявила управляющий директор Series Mania Лоуренс Хершберг. В прошлом году «Вампиры средней полосы» вошли в конкурсную программу фестиваля, а сериал Александра Роднянского о немецких гей-активистах в СССР «Красная радуга» победил на питчинге копродукционных проектов и получил приз в размере 59 тыс. долларов на производство. Проект Роднянского обошел конкурентов со всей Европы, всего в конкурсе было представлено 16 сериалов. Также в секции фестиваля Forum Exclusives показали триллер Александра Дулерайна «Вне себя», где сыграли Евгений Стычкин и Елена Лядова.

Каннский фестиваль в этом году не будет принимать официальные российские делегации, а также отказывается сотрудничать с теми, кто связан с российским правительством. Российские проекты не будут участвовать в Каннском телерынке Mip TV (в прошлом году на нем представили сериал «Контейнер»). Решение не принимать официальную российскую делегацию огласил Венецианский фестиваль, при этом на смотр смогут попасть независимые кинематографисты из России. Из программы фестиваля в Глазго убрали режиссерский дебют Ладо Кватании «Казнь» (создан при поддержке Фонда кино), а из программы смотра в Стокгольме — «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова (снят при поддержке Минкульта).

Фестиваль в Локарно (в прошлом году там показали «Герду» Натальи Кудряшовой, «Медею» Александра Зельдовича и «Ивана Денисовича» Глеба Панфилова) не будет бойкотировать фильмы из России. Такой же позиции придерживаются организаторы фестиваля в Карловых Варах с уточнением, что они не допустят до участия проекты, «каким-либо образом связанные с российскими государственными или правительственными учреждениями».

Еще отменен международный форум «Российский кинобизнес» — глобальное мероприятие, представляющее основные направления киноиндустрии России и стран СНГ. В прошлом году, например, на нем были показаны презентации контента онлайн-платформ ivi и Megogo, UPI Russia представила свой портфель релизов, в том числе «Дом Gucci» Ридли Скотта, «Сирано» Джо Райта и «Бэтмен» Мэтта Ривза. На сайте форума появилось сообщение о том, что подготовка мероприятий остановлена на неопределенный срок. Весенний конвент форума планировался на 15–18 мая, а следующий — на период с 28 ноября по 1 декабря.

Сотрудничество с Россией прерывают онлайн-платформы, а правительство вспомнило про RuTracker

Юра Борисов в сериале «Ничего особенного»

Американский стриминг Netflix заморозил производство российских сериалов и не будет в ближайшее время покупать российский контент. Всего в разработке находилось четыре проекта: современная адаптация романа Толстого «Анна К» со Светланой Ходченковой, шоу с Александром Петровым, над которым работает Эдуард Оганесян («Чики»), сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук. Вдобавок российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате и продлении подписки с помощью карт российских банков. Позже неполадку устранили.

Сервис Megogo прекратил свою деятельность в России. Генеральный директор сервиса Виктор Чеканов сообщил, что им пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы основателями бренда. Компания была основана в 2011 году украинским предпринимателем Владимиром Боровиком, а затем появились одноименные российский и казахский сервисы.

В ходе обсуждения ответных действий на санкции заместитель губернатора Свердловской области и бывший депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил рассмотреть вопрос о возобновлении работы сервиса RuTracker, который был пожизненно заблокирован в начале 2016 года. Напомним, что в 2013 году был принят закон, упрощающий блокировки сайтов с таким контентом. Это произошло после жалобы издательства «Эксмо», оно требовало удалить ссылки на книги нескольких авторов. В 2018 году вышел антипиратский меморандум, по которому поисковики обязаны удалять ссылки на пиратские сайты из выдачи.

Мэри Назари считает, что ситуация вокруг российского кинорынка может развиться по двум сценариям. «Пессимистичный — Северная Корея, оптимистичный — Южная. Южная Корея сейчас лидер по показу локального кино на своей территории, ей удалось достичь таких показателей примерно за 10 лет. Как раз в этом году наступает десятилетие с начала попыток министерства культуры повысить долю российского кино в кинотеатрах России, начатую министром культуры Владимиром Мединским».

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