«Аватар: Пламя и пепел». Те же на’ви, только в профиль

В мировой прокат вышел «Аватар: Пламя и пепел», это третья и, скорее всего, не последняя — часть эпоса Джеймса Кэмерона про обитателей и непрошеных гостей планеты Пандора. К лесным и водяным на’ви добавились вулканические, злые, но нельзя сказать, что это радикальная перемена: фильм выглядит почти в точности как «Путь воды».
Обширное семейство Джейка Салли (Сэм Уортингтон) сокращается: старший сын героически погиб, а теперь Нейтири (Зои Салдана) хочет избавиться и от Паука (Джек Чемпион), фактически усыновленного ими ребенка полковника Куоритча (Стивен Лэнг). Она считает, что от «розовокожих» одни проблемы, и Джейку особенно нечего ей возразить. Но пока они его провожают, возникают более насущные проблемы. Во-первых, вновь появляется сам полковник, по-прежнему настроенный отдать Джейка под военный трибунал. Во-вторых, на них нападает племя на’ви-огнепоклонников под руководством ведьмы Варанг (Уна Чаплин).
Когда выходил «Путь воды», поражал сам факт его существования: пауза между «Аватаром» и его первым сиквелом была такой же эпической, как и все остальное в главном жизненном проекте Джеймса Кэмерона. Удался «Путь» или нет (а у него были как сильные, так и очевидно слабые стороны), возвращение на Пандору было событием важным и необычным: с премьеры оригинального фильма изменился мир, изменились технологии, изменились — самое, может быть, главное — мы сами.
На этот раз прошло не тринадцать, а всего лишь три года — стандарт для блокбастеров. Чувства, с которыми зритель отправляется в кинотеатр, другие, менее приподнятые, а вот сам «Аватар» примерно тот же. Второй и третий фильмы снимались, как известно, плюс-минус одновременно, и хотя названия и постеры делают логичный акцент на новизне, смена стихий оказалась не очень принципиальна: по большому счету триквел запросто мог бы называться, скажем, «Путь воды: Часть вторая». Иначе говоря, это еще 197 минут примерно того же самого — хорошо это или плохо, каждому решать самостоятельно.
Сюжет в этот раз выстроен, пожалуй, чуть более дисциплинированно. Во-первых, есть драма Паука, у которого два папки, по-своему очень похожих, но находящихся по разные стороны баррикад. Тут по-прежнему главная проблема в том, что сам Паук, несмотря на эти шекспировские вводные (и на его квазиинцестуальное влечение к Кири, еще одному приемному ребенку Джейка и Нейтири), — патологически неинтересный и невзрачный персонаж, чей лексикон исчерпывается словами «бро» и «дерьмо».
Во-вторых, оказывается, что не все на’ви одинаково одухотворенные и послушные дети природы.
Злодейское племя Мангкван состоит из безликих агрессивных дегенератов. Зато их лидер чуть ли не первая в прямом и переносном смысле яркая фигура на Пандоре.
У Варанг веер красных перьев на голове, броский макияж, запас галлюциногенов и здоровые (или, как посмотреть, очень нездоровые) сексуальные аппетиты. Тот факт, что ее играет внучка Чарли Чаплина, подталкивает к какому-то наблюдению о судьбах кинематографа; дедушка, сто лет назад выпустивший «Золотую лихорадку» тоже про алчность в глуши, наверняка бы впечатлился, но неизвестно, с каким знаком.
В-третьих, земляне все равно хуже всех, и, разумеется, без очередной решающей битвы здесь не обойдется. Люди, надо сказать, ничему не учатся. Вот, кстати, подходящий слоган для кэмероновской эпопеи.
Всякие летающие и плавающие штуки уже примелькались, и внимания особенно не привлекают; героям даже не приходится запоминать, где они припарковались. Сын Джейка, Ло’ак (Бритен Далтон), снова дружит с интеллигентными китами. Кири (девочку-подростка, напомним, играет Сигурни Уивер) снова соединяется хвостом с высшими силами. Удобно, что благодаря этим самым мистическим силам у автора есть возможность на ходу переписывать правила жизни на Пандоре. Также удобно, что в мире «Аватара», несмотря на постоянную опасность, довольно сложно погибнуть с концами, о чем мы еще обязательно вспомним в четвертом и пятом фильмах (которые формально пока не объявлены, но почти наверняка состоятся).
Головокружительный экшен не лишен известной монотонности: раз за разом кого-то хорошего берут в плен, потом он оттуда спасается. Силы зла налетают, мы защищаемся. Вместо одного итогового разговора заклятых врагов (Джейка и Куоритча) их как минимум четыре. Здесь Кэмерон тоже себе не изменяет: диалоги в «Аватаре» стабильно кошмарные.
Можно, впрочем, пожать плечами: ну и что? Ясно, что люди в основном идут не послушать про «в тебе течет кровь предков, ты силен», а за уникальным сенсорным опытом — не зря каждый второй отзыв на эти фильмы использует лексику, которая ассоциируется с приемом запрещенных веществ. Индивидуальное впечатление от «Пламени и пепла» (ради которого кинотеатры откапывают в подвале 3D-очки) будет сильно зависеть от технических обстоятельств просмотра и от настроек глаза. В целом высокая частота кадров и связанное с ним сверхчеткое, сверхплавное изображение, от которого иногда захватывает дух, порой выливается в пресловутый «эффект мыльной оперы»: мерещится то ли телеспектакль, то ли видеоигра. В эти моменты особенно хочется домой. Но потом кто-нибудь взмывает в небо, напоминая, что все не так уж плохо, а дома все равно, считай, нет, иначе мы бы не торчали уже полтора десятилетия на этой чертовой планете.