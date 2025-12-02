«Аватар: Пламя и пепел». Те же на’ви, только в профиль

В мировой прокат вышел «Аватар: Пламя и пепел», это третья и, скорее всего, не последняя — часть эпоса Джеймса Кэмерона про обитателей и непрошеных гостей планеты Пандора. К лесным и водяным на’ви добавились вулканические, злые, но нельзя сказать, что это радикальная перемена: фильм выглядит почти в точности как «Путь воды».

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Обширное семейство Джейка Салли (Сэм Уортингтон) сокращается: старший сын героически погиб, а теперь Нейтири (Зои Салдана) хочет избавиться и от Паука (Джек Чемпион), фактически усыновленного ими ребенка полковника Куоритча (Стивен Лэнг). Она считает, что от «розовокожих» одни проблемы, и Джейку особенно нечего ей возразить. Но пока они его провожают, возникают более насущные проблемы. Во-первых, вновь появляется сам полковник, по-прежнему настроенный отдать Джейка под военный трибунал. Во-вторых, на них нападает племя на’ви-огнепоклонников под руководством ведьмы Варанг (Уна Чаплин).

Когда выходил «Путь воды», поражал сам факт его существования: пауза между «Аватаром» и его первым сиквелом была такой же эпической, как и все остальное в главном жизненном проекте Джеймса Кэмерона. Удался «Путь» или нет (а у него были как сильные, так и очевидно слабые стороны), возвращение на Пандору было событием важным и необычным: с премьеры оригинального фильма изменился мир, изменились технологии, изменились — самое, может быть, главное — мы сами.

На этот раз прошло не тринадцать, а всего лишь три года — стандарт для блокбастеров. Чувства, с которыми зритель отправляется в кинотеатр, другие, менее приподнятые, а вот сам «Аватар» примерно тот же. Второй и третий фильмы снимались, как известно, плюс-минус одновременно, и хотя названия и постеры делают логичный акцент на новизне, смена стихий оказалась не очень принципиальна: по большому счету триквел запросто мог бы называться, скажем, «Путь воды: Часть вторая». Иначе говоря, это еще 197 минут примерно того же самого — хорошо это или плохо, каждому решать самостоятельно.

Сюжет в этот раз выстроен, пожалуй, чуть более дисциплинированно. Во-первых, есть драма Паука, у которого два папки, по-своему очень похожих, но находящихся по разные стороны баррикад. Тут по-прежнему главная проблема в том, что сам Паук, несмотря на эти шекспировские вводные (и на его квазиинцестуальное влечение к Кири, еще одному приемному ребенку Джейка и Нейтири), — патологически неинтересный и невзрачный персонаж, чей лексикон исчерпывается словами «бро» и «дерьмо».

Джек Чемпион, Бритен Далтон, Тринити Блисс и Сигурни Уивер

Во-вторых, оказывается, что не все на’ви одинаково одухотворенные и послушные дети природы.

Злодейское племя Мангкван состоит из безликих агрессивных дегенератов. Зато их лидер чуть ли не первая в прямом и переносном смысле яркая фигура на Пандоре.

У Варанг веер красных перьев на голове, броский макияж, запас галлюциногенов и здоровые (или, как посмотреть, очень нездоровые) сексуальные аппетиты. Тот факт, что ее играет внучка Чарли Чаплина, подталкивает к какому-то наблюдению о судьбах кинематографа; дедушка, сто лет назад выпустивший «Золотую лихорадку» тоже про алчность в глуши, наверняка бы впечатлился, но неизвестно, с каким знаком.

В-третьих, земляне все равно хуже всех, и, разумеется, без очередной решающей битвы здесь не обойдется. Люди, надо сказать, ничему не учатся. Вот, кстати, подходящий слоган для кэмероновской эпопеи.

Стивен Лэнг

Всякие летающие и плавающие штуки уже примелькались, и внимания особенно не привлекают; героям даже не приходится запоминать, где они припарковались. Сын Джейка, Ло’ак (Бритен Далтон), снова дружит с интеллигентными китами. Кири (девочку-подростка, напомним, играет Сигурни Уивер) снова соединяется хвостом с высшими силами. Удобно, что благодаря этим самым мистическим силам у автора есть возможность на ходу переписывать правила жизни на Пандоре. Также удобно, что в мире «Аватара», несмотря на постоянную опасность, довольно сложно погибнуть с концами, о чем мы еще обязательно вспомним в четвертом и пятом фильмах (которые формально пока не объявлены, но почти наверняка состоятся).

Головокружительный экшен не лишен известной монотонности: раз за разом кого-то хорошего берут в плен, потом он оттуда спасается. Силы зла налетают, мы защищаемся. Вместо одного итогового разговора заклятых врагов (Джейка и Куоритча) их как минимум четыре. Здесь Кэмерон тоже себе не изменяет: диалоги в «Аватаре» стабильно кошмарные.

Можно, впрочем, пожать плечами: ну и что? Ясно, что люди в основном идут не послушать про «в тебе течет кровь предков, ты силен», а за уникальным сенсорным опытом — не зря каждый второй отзыв на эти фильмы использует лексику, которая ассоциируется с приемом запрещенных веществ. Индивидуальное впечатление от «Пламени и пепла» (ради которого кинотеатры откапывают в подвале 3D-очки) будет сильно зависеть от технических обстоятельств просмотра и от настроек глаза. В целом высокая частота кадров и связанное с ним сверхчеткое, сверхплавное изображение, от которого иногда захватывает дух, порой выливается в пресловутый «эффект мыльной оперы»: мерещится то ли телеспектакль, то ли видеоигра. В эти моменты особенно хочется домой. Но потом кто-нибудь взмывает в небо, напоминая, что все не так уж плохо, а дома все равно, считай, нет, иначе мы бы не торчали уже полтора десятилетия на этой чертовой планете.