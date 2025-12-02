«Киберслав», «Горыныч», «Сентиментальная ценность»: главные премьеры Кинопоиска в декабре

Александр Петров с Горынычем защищают сказочный мир, а техновитязь Киберслав — город Китеж. Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг ищут «Сентиментальную ценность», а Кантен Дюпьё находит «Случай с фортепиано». Павел Прилучный мажорно отправляется в Дубай, а Константин Хабенский методично ловит маньяков. Кристина Асмус то спасает людей в НИИ скорой помощи, то работает в инфернальном видеопрокате. А еще спорт: КХЛ, РПЛ, UFC и Top Dog. Рассказываем о самых интересных релизах декабря, которые станут доступны в мультиподписке Яндекс Плюс, в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Премьера: 2 декабря

Медицинский процедурал со звездами «Интернов» Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным. Евгения Покровская (Асмус) — хирург-травматолог в НИИ скорой помощи, у которой появляется шанс на повышение и научную ставку, но конкурировать придется с коллегой-возлюбленным Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Бороться за спасение жизней пациентов ей приходится, преодолевая гендерные предрассудки коллег. Один эпизод равен одной смене в больнице. Постановщица — Мария Агранович («The Телки», «Убить Риту»), в эпизодах — Семён Серзин, Софья Каштанова, Борис Хвошнянский, Оксана Стрельцова и Александр Тютин.

Премьера: 18 декабря

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью Борг, получившая в Каннах Гран-при. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда долго болевшая мать Норы и Агнес умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под Нору и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Когда Нора отказывается, Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на местном фестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — писал о драме Станислав Зельвенский.

«Метод», 2-я часть 3-го сезона

Премьера: 18 декабря

Финальные четыре серии детектива Юрия Быкова и Максима Полинского. В третьем сезоне майор Родион Меглин (Константин Хабенский) возглавил отряд маньяков-единомышленников, среди которых — нарцисс-социопат и провокатор Зверь (Никита Кологривый), тусовщик с зависимостями Кода (Лев Зулькарнаев) и хакер-интроверт Сталкер (Эльдар Калимулин). В начале сезона к команде Меглина присоединилась студентка Лера (Анна Савранская), у которой своя темная сторона личности.

Премьера: декабрь

Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Александр Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы дракончика. Вместе им предстоит срочно излечить хандру князя Филимона, одолеть непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу. За «Горыныча» отвечала студия СТВ, в послужном списке которой киносказки «Конек-горбунок», «По щучьему велению» и «Огниво».

«Киберслав», серии с 2-й по 4-ю

Премьера: декабрь

Стильное славянское технофэнтези, в котором сеттинг Древней Руси смешан с мрачной фантастикой. Богатырь-полукровка Киберслав (Иван Жарков, голос Тора в фильмах Marvel), оберегающий город Китеж от недругов и нечисти, расследует жестокое убийство, связанное с княжеской семьей. Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывают режиссеры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко. Журналисты и авторы Telegram-каналов, посмотревшие вторую серию на фестивале «Новый сезон», отметили качество анимации, изобретательный сеттинг и редкий для российских мультсериалов рейтинг 18+.

Премьера: декабрь

Новый полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Ваня Соловьёв (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы заработать деньги на свадьбу с Верой. Там он сталкивается с местными бандитами и впутывается в масштабную криминальную авантюру. На помощь товарищу отправляется Игорь Соколовский (Павел Прилучный). Егор Чичканов (сериал «И снова здравствуйте!»), ответственный за постановку картины, снял для зрителей «настоящий летний попкорновый боевик». В приключенческой комедии также появились Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и Винценц Кифер.

Мелодрамы и драмы

Премьера: 1 декабря (2-й сезон) и 25 декабря (3-й сезон)

Масштабный турецкий хит, на который приобрели права в 50 странах. XVI век, Османская империя процветает, и существенную роль в этом играет любовь Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч) к славянской наложнице Роксалане, известной в Турции под именем Хюррем (Мерьем Узерли). Во втором сезоне Хюррем укрепляет свое положение во дворце, вступая в открытую борьбу с Махидевран и Валиде, а появление новой фаворитки и внешние политические союзы подталкивают гарем к еще более опасным интригам. В третьем сезоне обостряются отношения Сулеймана с Ибрагимом-пашой. Сериал принес славу многим актерам (в том числе Бураку Озчивиту), а их в эпике было задействовано аж 500 (для съемок военных сцен строились целые деревни). Кроме того, проект вызвал на родине бурные споры об исторической достоверности.

Премьера: 11 декабря

Сирота Киллиан работает в овощном магазине, живет с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и страдает от вспышек гнева. Его главная мечта — слава профессионального бодибилдера. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру-чемпиону, а также посещает психолога, пытаясь наладить личную жизнь. У Киллиана появляется шанс показать себя, когда его отбирают на национальные соревнования. Независимая драма с Джонатаном Мейджорсом, которую положили на полку на пару лет после ареста актера из-за обвинений в физическом насилии. Фильм поставил и написал автор «Жарких летних ночей» Элайджа Байнум. На Rotten Tomatoes у ленты 80%-ный рейтинг: критики хвалят тревожащий образ Мейджорса, но вполсилы ругают Байнума за желание в первую очередь шокировать зрителей, а не раскрыть внутренний мир героя.

Премьера: 21 декабря

Хорошее кино из конкурса «Маяка» 2023 года об исправлении ужасной российской несправедливости божественным вмешательством. Однажды чудаковатому и одинокому священнику Алексею (Олег Гаркуша) поручают проведать в СИЗО слабослышащую девушку Виолетту (Василиса Перелыгина), ложно обвиняемую в поджоге церкви. Когда отец Алексей узнает в ней сироту, которую он крестил в младенчестве Варварой, в его жизни появляется новый смысл. Кинокритик Василий Степанов назвал ленту «неснятым фильмом Балабанова».

Премьера: 15 декабря

Потеряв дом и все сбережения, супруги Рэйнор и Мот (Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс) отправляются в пешее путешествие по самому длинному и суровому маршруту в Англии. В дороге они заново открывают мир, узнают друг друга и находят силы преодолеть любые трудности. Драма по мотивам реальной истории супругов Уинн. Над фильмом работали театральная постановщица Марианн Эллиотт и драматург Ребекка Ленкевич («Колетт», «Ида»). Критики хвалят кино за духоподъемный месседж и сравнивают с «Простой историей» Дэвида Линча.

Комедии

Премьера: 2 декабря

Прожженная коррумпированная чиновница Наталья Кустова заработала состояние, но попутно разругалась со всеми родственниками. Девушка узнает, что ей срочно необходима пересадка почки, и резко берется налаживать отношения с близкими. Авантюрную драмеди с Любовью Аксёновой в главной роли спродюсировали Борис Хлебников и Авдотья Смирнова. За режиссуру сериала отвечает соавтор сценария Мария Шульгина («Давай разведемся!»). В 2022-м «Почка» стала хитом на стриминге «Кион» благодаря сарказму, едким диалогам, харизме Аксёновой и атмосфере тотального цинизма и беспредела. Второстепенные роли в первом сезоне играют Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова и Алексей Розин.

Премьера: 10 декабря

Девятая за восемь лет комедия французского абсурдиста Кантена Дюпьё и его третья совместная работа с актрисой Адель Экзаркопулос после «Жвал» и «Курение вызывает кашель». Скандальная звезда социальных сетей Магали Моро, которая с детства не чувствует боли, прославилась благодаря садомазохистским видео в духе «Чудаков». После несчастного случая на съемках очередного шокирующего ролика девушка и ее менеджер (телевизионный комик Жером Коммандёр) скрываются в глухой горной деревне. Там Моро не дает покоя навязчивая журналистка (Сандрин Киберлен), решившая ее шантажировать, чтобы получить эксклюзивное интервью. Андрей Карташов отмечает, что Дюпьё не относится к себе серьезно, и призывает не анализировать кино как культурологический комментарий, а вспомнить тексты Хармса с их вспышками беспричинной жестокости. «Учитывая содержание видео Магали, жанр можно определить как селф-Хармс», — шутит кинокритик.

Премьера: 20 декабря

Приводя в порядок родительский дом, взрослые брат и сестра (Джош Гэд и Кая Скоделарио) находят в подвале давно разложившийся труп соседки. Чтобы не лишиться наследства новоиспеченные подельники решают скрыть преступление родителей. Однако в дело вмешиваются свидетельница-шантажистка (Билли Лурд) и криповый кузен (Энтони Кэрриган из «Барри»). Черная комедия Алекса Уинтера, звезды франшизы «Приключения Билла и Теда» (его «Лихорадку» когда-то показывали в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля). Критики называют кино «прикольным, смешным и очаровательно хаотичным» триллером.

Премьера: декабрь

В «Ангелах района» Анна Михалкова и Александр Робак играют крепкую семейную пару Шаталовых. Он врач, она руководительница управляющей компании, сын (Вадим Соснин) — полицейский. Им вечно приходится решать проблемы жителей своего провинциального городка, да и у самих забот полон дом. Причем буквально: к ним возвращается бывший сосед (Фёдор Лавров) вместе с дочерью (Эвелина Мазурина) и требует вернуть комнату в квартире. Жилплощадь вновь превращается в коммуналку, что грозит обрушить мир и порядок как в семье Шаталовых, так и в городе. Комедийную мелодраму снял Эдуард Парри («Пробуждение»), а написал Максим Белозор («Жизнь и приключения Мишки Япончика»).

Хорроры и триллеры

Премьера: 13 декабря

Сай-фай-хоррор, премьера которого прошла на фестивале SXSW. Астронавтка Сэм (Кейт Мара) возвращается на Землю после космического путешествия и случайно привозит с собой агрессивно настроенную внеземную жизнь. Разбираться с ней придется в удаленном коттедже, куда Сэм отправили восстанавливаться. В актерский состав также вошли Гэбриел Луна («Последние из нас») и Лоуренс Фишбёрн («Матрица»).

Премьера: декабрь

1993-й. У Марии, работницы небольшого видеопроката, расположенного в заброшенном кинотеатре, таинственным образом исчезает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти ребенка, женщине приходится перейти дорогу инфернальному криминальному авторитету и подружиться с беглым преступником. Синефильский мистический триллер Ильи Хотиненко из программы фестиваля актуального российского кино «Маяк». Критики сравнивают фильм с работами Дэвида Линча, Паноса Косматоса и Николаса Виндинга Рефна (а таких сравнений российское кино удостаивается редко). Главные роли сыграли Кристина Асмус, Даниил Воробьёв и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Анимация

Премьера: 1 декабря

Телевизионный спин-офф кинотрилогии про трудолюбивого и отзывчивого медвежонка Паддингтона, получивший премию «Эмми» за лучшую дошкольную детскую анимационную программу. В каждой серии маленький Паддингтон пишет очередное письмо тетушке Люси, в котором радуется своему новому увлекательному открытию о человеческом быте и жизни в большом городе.

Премьера: декабрь

Продолжение анимационной истории про проказника-домового. В сиквеле девочка Кристина повзрослела, а сам Финник потерял главную черту домового — быть невидимым, чем подставил и остальных своих сородичей (они теперь тоже заметны людям). Чтобы вернуть все как было, герои отправляются на поиски волшебного посоха. Написали продолжение истории о загадочных существах авторы первого «Финника» Татьяна Белова и Денис Чернов.

Аниме

Премьера: 20 декабря

Культовый сериал, где миловидность персонажей особенно контрастирует с жестокостью окружающего мира. События разворачиваются в мире победившего стимпанка, в городе возле Бездны. Дыра в земле достигает километра в диаметре, а насколько она глубока, можно только догадываться. Сирота Рико отваживается спуститься туда вместе с другом Регом, чтобы найти пропавшую 10 лет назад мать. На каждом уровне Бездны их ждут встречи с невиданными созданиями, фантастические артефакты и, конечно, смертельные опасности. Аниме основано на манге Акихито Цукуси, за экранизацию отвечает студия Kinema Citrus («Баракамон», «Восхождение героя щита»).

Премьера: 20 декабря (1-й сезон) и 27 декабря (2-й сезон)

Этапный научно-фантастический триллер, который называют одним из лучших аниме 2010-х. Ринтаро, гениальный студент Токийского электротехнического университета, внезапно изобретает машину времени. Правда, она никого никуда не переносит, а может лишь отправлять сообщения в прошлое, что значительно меняет ход истории. Молодому ученому предстоит немало потрудиться, чтобы девайс не оказался в дурных руках, а дорогие ему люди не пострадали. Помимо обычного финала, у «Врат Штейна» есть альтернативная концовка «Найти недостающее звено — деление на ноль». Она также выйдет на Кинопоиске 20 декабря.

Премьера: 30 декабря

Еще один хит студии White Fox, которая выпустила в 2010-х «Врата Штейна», «Убийцу Акамэ!» и «Девочек в последнем путешествии». «Жизнь с нуля» входит в число популярнейших исекаев, то есть историй о людях, которые оказались в параллельной фантастической вселенной (как правило, после смерти). Школьнику Субару Нацуки повезло: его призвали в фэнтези-мир, так что умирать для этого не пришлось. По иронии судьбы особый навык, которым теперь наделен юноша, — это перемещение в прошлое после смерти. Погибать ему придется довольно часто, поскольку Субару намерен защитить красавицу Эмилию и ее друзей.

Спорт

Матчи месяца в хоккее

У соперничества СКА и «Драконов» уже есть история: петербургские клубы успели сыграть дважды в сезоне и обменялись победами. Во вторник, 16 декабря, СКА может впервые повести в счете, а «Драконы» могут получить весомое психологическое преимущество.

«Локомотив» и «Авангард» 20 декабря сыграют в Ярославле, это будет промежуточная проверка амбиций двух кандидатов на финал Кубка Гагарина. Неделю спустя омичи примут лучшую команду лиги «Металлург», чтобы попытаться сдать второй экзамен подряд.

Прямо накануне Нового года «Локомотив» сыграет против «Торпедо». В новом сезоне нижегородцы добавили жесткости, а теперь постараются добавить и проблем чемпиону.

Возвращение Петра Яна и юбилейный Top Dog

В марте 2023-го рука Петра Яна была травмирована, и в бою с Мерабом Двалишвили он не был похож на себя: нанес в два раза меньше ударов и пропустил 11 тейкдаунов. С тех пор Мераб стал чемпионом в легчайшем весе и трижды защитил титул, а Пётр вышел на серию из трех побед. Беспощадный возвращается с намерением нокаутировать соперника в реванше. И, если это произойдет, в России вновь будет два чемпиона UFC. Бои основного карда начнутся 7 декабря в 6:00 по Москве, их откроет полутяжеловес Богдан Гуськов, четыре последних боя завершивший досрочно. Предварительный кард стартует в 02:00 по Москве.

История Top Dog — главного кулачного промоушена Европы, началась 27 декабря 2019 года на подземной парковке Москва-Сити. В этот же день шесть лет спустя лига проведет юбилейный, сороковой турнир. Всего на одном из главных событий года в мире единоборств состоится 20 боев, в главном непобежденный чемпион в легком весе Кантемир Калажоков даст реванш претенденту Ивану Нушкину. Бокс на голых кулаках, круглый ринг, ограниченный блоками сена, ветераны и новые имена промоушена — Top Dog закроет год ярко.

Футбол перед зимней паузой

18-й тур чемпионата России — заключительный перед зимним перерывом, в следующий раз команды сыграют только в конце февраля. Тройка лидеров — надежный «Краснодар», последовательный «Зенит» и ЦСКА, который принял метод нового тренера Фабио Челестини — добиваться результата здесь и сейчас. «Локомотив» не дает лидерам расслабиться, а «Балтика» удерживает статус сенсации. Калининградцы замыкают первую пятерку таблицы и, вопреки ожиданиям экспертов, стремятся вверх, а не вниз.

С 5 по 7 декабря российские команды проведут свои матчи и заморозят турнир на три месяца.

