Даулет Жанайдаров редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Это одна из моих любимых картин года — прекраснейшее, тонкое, чувствительное, остроумное, грустное, печальное кино, какого должно быть сильно больше.

Главная тема фильма — мискоммуникация. Отец с дочкой не умеют разговаривать. Прекрасная сцена, где они курят на улице и просто кивают друг другу, смотрят. И ты понимаешь, что они не научились разговаривать. Этот взрослый отец-бумер, который родился в 1950-х годах и формировался в 1980-е, не умеет быть близким со своими дочерьми, не знает, как с ними разговаривать, кроме как через искусство. Это человек, для которого жизнь — это работа, а работа — это жизнь.



Всеволод Коршунов киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Мне понравилась картина, она меня больше зацепила, чем «Худший человек на свете». Мне нравится эта сдержанность; тихое, но при этом мощное кино. Один из самых сильных моментов — это когда сестра главной героини в архиве открывает дело своей бабушки и понимает, что та пережила пытки во время Второй мировой войны. Более того, это лишь один случай из сотен, тысяч, миллионов. И вот это все наваливается на нее. Мне нравится, что фильм отказывается от больших, сильных эффектов в пользу маленьких.

И это, мне кажется, очень зумерское кино. Я чувствую стремление к честности. Мое поколение, наверное, относится к этому очень болезненно: страшно признаться даже самому себе, что я так больше не могу. А зумеры не боятся этих признаний. Это классно.