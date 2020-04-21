Как «Почке» удается смешно и остро шутить про российскую безнадегу

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Чем «Почка» похожа на «Звоните ДиКаприо!»? Почему героине Любови Аксеновой выбрали именно такую профессию? Какие парадоксальные черты современных мужчин высмеивают создатели шоу? А кому там сочувствовать? И будет ли у сериала второй сезон?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают сериал «Почка» платформы KION. Коррумпированному инспектору пожарной службы Наталье Кустовой (Любовь Аксенова) срочно требуется трансплантация почки. Ей приходится искать донора среди кровных родственников, с которыми девушка в ссоре.

Любовь Аксенова
Алексей Розин и Любовь Аксенова
Николай Фоменко
Любовь Аксенова
Степан Девонин
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова и Андрей Кондратьев
Любовь Аксенова

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть «Йеллоустоун» — неовестерн о человеке, который хочет сохранить семейное ранчо. В главной роли — Кевин Костнер.

Сериал «Йеллоустоун» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «И просто так». Героини культового «Секса в большом городе» по прошествии двадцати лет пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Он вернулся, все пропало. Только на Кинопоиске — 2-й сезон сериала о пришельце, который учится быть человеком
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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