Как «Почке» удается смешно и остро шутить про российскую безнадегу

Чем «Почка» похожа на «Звоните ДиКаприо!»? Почему героине Любови Аксеновой выбрали именно такую профессию? Какие парадоксальные черты современных мужчин высмеивают создатели шоу? А кому там сочувствовать? И будет ли у сериала второй сезон?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают сериал «Почка» платформы KION. Коррумпированному инспектору пожарной службы Наталье Кустовой (Любовь Аксенова) срочно требуется трансплантация почки. Ей приходится искать донора среди кровных родственников, с которыми девушка в ссоре.
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Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть «Йеллоустоун» — неовестерн о человеке, который хочет сохранить семейное ранчо. В главной роли — Кевин Костнер.
Сериал «Йеллоустоун» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «И просто так». Героини культового «Секса в большом городе» по прошествии двадцати лет пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов