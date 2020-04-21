Как «Почке» удается смешно и остро шутить про российскую безнадегу

Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть «Йеллоустоун» — неовестерн о человеке, который хочет сохранить семейное ранчо. В главной роли — Кевин Костнер.

Сериал «Йеллоустоун» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «И просто так». Героини культового «Секса в большом городе» по прошествии двадцати лет пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.



Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.