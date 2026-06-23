«Дом Дракона» вернулся с третьим сезоном! В центре внимания — эпическое сражение на воде

«Дом Дракона» вернулся с третьим сезоном! Напоминаем, что было в двух предыдущих, и делимся впечатлениями от первого эпизода третьей части.

Что было в прошлых сезонах

Мэтт Смит и Эмма Д’Арси

Добрый и справедливый король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) несколько десятилетий хранил в стране мир и покой, но бардак, который монарх развел в личной жизни, едва не уничтожил все его достижения. Еще при жизни короля двор поделился на две фракции: «черные» поддержали Рейниру (Эмма Д’Арси), единственную дочь короля от первого брака, а «зеленые» — Алисенту (Оливия Кук), вторую жену Визериса, подарившую ему трех здоровых сыновей.

Визерис назначил наследницей Рейниру, но после смерти короля права на железный трон предъявили и Рейнира, и ее сводный брат Эйгон (Том Глинн-Карни), старший сын Алисенты. Потратив два сезона на созыв союзников, прикончив по пути парочку родственников и проигнорировав все возможности бескровного решения конфликта, стороны наконец-то готовы перейти от интриг и переговоров к полномасштабным боевым действиям.

О чем это Рейнира свято верит, что Алисента сдержит обещание и сдаст Королевскую Гавань. Вот только власть в столице уже сменилась. Предчувствуя скорый конец, Эйгон сбегает из города при помощи лорда Лариса, а на железный трон садится Эймонд (Юэн Митчелл). Эймонд намерен любой ценой защищать город и дожидаться подмоги — армии Хайтауэров под командованием лорда Ормунда (Джеймс Нортон) и флота Триархии. Ждать приходится недолго: корабли Триархии атакуют флот Веларионов в проливе Глотка. Начинается битва, которая станет самой кровавой морской баталией в истории Вестероса.

Кто это сделал

Гарри Коллетт

Созданием первого сезона руководил творческий дуэт шоураннеров — сценарист Райан Кондал и опытный телережиссер Мигель Сапочник. Кондал отвечал за сценарную составляющую сериала, а ветеран «Игры престолов», поставивший несколько самых рейтинговых батальных эпизодов оригинального шоу, присматривал за происходящим на съемочной площадке. Однако перед вторым сезоном Сапочник разругался с руководством HBO и покинул «Дом Дракона», переложив всю ответственность за проект на плечи напарника.

Кондал — многолетний фанат «Песни Льда и Пламени» и других книг Джорджа Мартина. В начале работы над шоу он активно консультировался с автором первоисточника («Дом Дракона» основан на книге «Пламя и кровь»), однако в следующих сезонах шоураннер прислушивался к писателю все меньше. Дошло до того, что вскоре после выхода второго сезона Мартин публично выразил свое недовольство Кондалом.

Создателя фэнтези-саги не устроили изменения, которые Кондал внес в повествование по сравнению с первоисточником. В защиту шоураннера нужно отметить, что он и не смог бы дословно экранизировать материал, поскольку «Пламя и кровь» не полноценный роман, а книга, специально стилизованная под средневековые исторические хроники.

С адаптацией материала Джорджа Мартина в телевизионный формат Кондалу помогает команда сценаристов, в которой выделяются Сара Хесс («Доктор Хаус», «Дэдвуд») и Филиппа Гослетт («Как разговаривать с девушками на вечеринках»). А за постановку нового сезона отвечают такие опытные режиссеры, как Лони Перистер («Воин», «Банши», «Американская история ужасов»), Клэр Килнер (Fallout, «Пенниуорт», «Сквозь снег») и Андрий Парех («Хранители», «Наследники» и «Дивный новый мир»).

Как это выглядит

Стив Туссэн

По началу первого эпизода заметно, что изначально битва при Глотке должна была завершать второй сезон. Происходящее на экране вообще не воспринимается как премьера нового сезона: повествование продолжает неспешно развивать сюжетные линии, подвисшие с прошлых серий. Персонажи куда-то идут, чего-то ждут, о чем-то говорят или, на худой конец, справляют большую нужду в кустах.

Но, когда хронометраж переваливает за 40 минут, начинается долгожданная битва при Глотке, широко разрекламированная шоураннером как «нечто доселе невиданное на телевидении». Если честно, показанное на экране вообще не тянет на столь громкую вывеску. Да, поначалу картинка смотрится эпично: многочисленные корабли обстреливают друг друга, сближаются, берут на абордаж, сгорают и идут ко дну. Существенное улучшение по сравнению с памятной стычкой «Дени против Железного флота», но происходящее все равно быстро скатывается в хаотичную перепалку. Да и как иначе, если оба командующих флотами если и слышали что-то о тактике морского боя, то позабыли об этом в ту же минуту, как увидели друг друга.

Эбигейл Торн

Замысел Кондала вроде бы понятен: он хотел показать битву при Глотке через призму дуэли двух флотоводцев — Корлиса Велариона (Стив Туссэн) и адмирала Шарако Лохар (Эбигейл Торн), которая охотится за Морским Змеем с одержимостью капитана Ахава. Когда два флагмана сходятся в абордажном поединке, начинается настоящее зрелище, но слишком поздно, слишком мало и слишком суетливо, чтобы оправдать такое ожидание.

Развязка битвы и вовсе оставляет к авторам сериала множество вопросов. Вроде бы исход остается неизменным, а погибают почти все те же люди, что и в книге, но логика и некоторые детали истории радикально изменены. Становится понятно, какие изменения в сюжете так сильно разозлили Джорджа Мартина.

Что пишут критики

Оливия Кук и Юэн Митчелл

В преддверии премьеры прессе дали посмотреть четыре из восьми эпизодов третьего сезона. И пока что это самый высокооцененный сезон из трех. На сегодняшний день у него 95%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes на основании 44 рецензий (для сравнения: первый сезон получил от критики 90%, а второй — 84%) и 77 из 100 на основании 20 рецензий на Metacritic.

Обзорщики отмечают, что «Дом Дракона» избавился от необходимости расставлять фигуры на шахматной доске и «наконец-то начинает оправдывать ожидания». Самую смелую оценку дал рецензент от Gamesradar: напомнив, что видел всего половину серий, он предположил, что это, может быть, лучший сезон по вселенной Джорджа Мартина за последние 10 лет, со времен шестого сезона «Игры престолов».

Критики хвалят насыщенный зрелищем первый эпизод, но отмечают, что следующие серии получились даже лучше. Многие обзорщики отмечают актеров, отдельно выделяя Эмму Д’Арси, чья игра — свирепость, внутренняя сила и хрупкость (особенно в совместных сценах с Оливией Кук) — по мнению журналиста Slashfilm, заслуживает премии «Эмми». Из новичков многие отмечают Ормунда Хайтауэра в исполнении Джеймса Нортона. «Обманчивый, капризный, придирчивый и наделенный странностями, такими как повышенная чувствительность к запахам, Ормунд, номинально союзник так называемых „зеленых“, вступает в бой как настоящий агент хаоса, имеющий собственные планы и стратегию», — пишет Variety. A Gamesradar добавляет, что такие драконы, как Овцекрад, в этом сезоне получились даже более проработанными персонажами, чем некоторые люди.

Не обошлось без критики. Журналисты отмечают, что сериал пытается рассказать слишком много и в итоге рассказывает слишком мало: многочисленные сюжетные линии скомканы, действующие лица не получают должного раскрытия и не успевают полюбиться зрителям, поэтому их смерти не производят должного эффекта. Slashfilm указывает на проблемы со структурой повествования, связанные с голливудскими забастовками и вынужденным сокращением второго сезона. The Wrap жалуется, что в показанных сериях слишком мало Эвана Митчелла (Эймонд Таргариен). А The Hollywood Reporter считает, что насыщенная экшеном битва при Глотке настолько наполнена визуальными эффектами, что он ни на минуту не подумал, будто морская баталия разворачивается в настоящем море.

Вердикт

По первой половине премьерного эпизода «Дома Дракона» хорошо чувствуется, что изначально серия должна была завершать второй сезон. Она продолжает и заканчивает сюжетные линии, два года назад подвисшие в воздухе. А во второй половине наконец-то начинается широко разрекламированная битва при Глотке, и Вестерос окончательно проваливается в пучину гражданской войны.

Сама битва оставляет смешанные впечатления — красивая, зрелищная и кровавая, но логики и масштаба не хватает. С другой стороны, повествование все-таки сдвинулось с мертвой точки, а зарубежные рецензенты отмечают, что следующие эпизоды получились лучше.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)