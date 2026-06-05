Sonic the Hedgehog — 35 лет. Разработчики и блогеры вспоминают синего ежа

В июне первой игре серии Sonic the Hedgehog от SEGA исполняется 35 лет. Синий еж промчался через тысячи километров 2D-уровней, освоил трехмерное пространство, обзавелся десятками друзей и соперников, пережил как бесспорные хиты, так и спорные эксперименты. А главное, сохранил то, за что его полюбили миллионы: головокружительную скорость, дерзкий характер и ощущение свободы, когда экран едва поспевает за движением. В честь юбилея узнали у блогеров и разработчиков, за что они ценят синего ежа и какая часть серии остается любимой.
Семён Костин
игровой журналист, научный редактор в издательстве «Бомбора», автор книг «Биг Босс: творческий путь Хидэо Кодзимы» и «Гарри Поттер и Дары геймдева»
Серия Sonic the Hedgehog со мной столько, сколько я себя помню. В 8 лет мне подарили Sega Mega Drive, и оригинальная Sonic the Hedgehog стала первой игрой, которую я честно прошел без читов до финальных титров. С тех пор минуло почти 28 лет, а моя любовь к франшизе ничуть не угасла. И, уверен, не угаснет никогда, что бы с ней ни происходило и сколько бы спорных игр ни вышло.
С «Соником» связаны важные вехи моей жизни. В 25 лет я купил Sega Dreamcast, чтобы пройти Sonic Adventure 2 на оригинальном железе. Спустя еще два года заказал из США коллекционное издание Sonic Mania, после чего всерьез увлекся коллекционированием. Сегодня в моей коллекции более 1300 экземпляров на физических носителях для самых разных платформ, и особое место в ней занимают как раз игры про любимого ежа. Впрочем, ими дело не ограничивается. Я собираю множество вещей, связанных с Соником, — от комиксов до винтажных наручных часов 1994 года. Такой вот фанатизм. Здоровый или не очень — тут уж с какой стороны посмотреть.
В свои 35 лет я по-прежнему ежегодно возвращаюсь к разным частям серии, и мне до сих пор сложно назвать одну-единственную любимую игру. Среди классических выпусков лучшей считаю Sonic 3 & Knuckles. Из игр нулевых разрываюсь между Sonic Adventure 2 и Sonic Riders, а среди более современных проектов одинаково люблю Sonic Mania и Sonic Frontiers. Даже среди общепризнанно неудачных или спорных игр у меня есть свои фавориты — например, Sonic R и Sonic Shuffle, за которыми я провел достаточно приятных вечеров в компании друзей.
Однако если говорить о количестве прохождений, то вне конкуренции остается первая Sonic Adventure. Эта игра выполняет почти что терапевтическую функцию: я часто возвращаюсь к ней, когда болею, устаю от невзгод или просто хочу ненадолго отвлечься от рутины. За прошедшие десятилетия я провел в ней сотни часов и до сих пор периодически запускаю, когда хочу снова оказаться в уютной и знакомой атмосфере.
Для кого-то это просто старая игра, а для меня — настоящий манямирок, в котором можно часами нарезать круги по любимым уровням и до упора прокачивать Чао. Зарытая капсула с запиской из тех безмятежных времен, когда ты еще учишься в девятом классе, но взрослая жизнь уже маячит где-то на горизонте. По телевизору все еще крутят Fox Kids, а дворовые друзья кричат под балконом, чтобы ты вышел погулять. Каждый раз, когда запускаю Sonic Adventure, чувствую, что возвращаюсь в свой безмятежный 2004-й.
Для меня знакомство с «Соником» прошло в два этапа. Сначала были хаотичные забеги туда-сюда на телефоне сестры в раннем детстве. А вот настоящая искра пробежала чуть позже. К тому моменту я уже засмотрел мультсериал про синего ежа до дыр, и, когда увидел на полке магазина UMD-диск с Sonic Rivals 2, выбора не оставалось. На деньги, старательно сэкономленные со школьной столовой, я купил заветную коробку, вставил диск в свою PSP 2008-го и с головой провалился в этот сумасшедший скоростной вайб.
Больше всего тогда поражало, что я мог наконец-то сам управлять любимыми героями с экрана телевизора. Возможность играть не только за Соника, но и за Тейлза, Шэдоу или Метал Соника, казалась чем-то невероятным. Их дерзкие образы цепляли моментально. Главной эмоцией тех лет стало чистое, концентрированное торжество от победы. Когда ты неделями траишь один и тот же уровень, раз за разом пытаясь совладать с инерцией и внезапными препятствиями, а потом наконец-то обгоняешь соперника, — это настоящий восторг.
После сотен часов забегов, когда уровни уже перестали быть вызовом, я втянул в это дело друга, и тогда от консоли нас было уже просто не оторвать. Позже я, конечно, играл и в другие части — исследовал классические 2D-карты и бегал по масштабным 3D-мирам. Но именно Sonic Rivals 2, ставшая моим проводником во вселенную, заняла в сердце особое место.
Сегодня «Соник» для меня — теплый атрибут той светлой, беззаботной жизни. И даже сейчас, когда я смотрю фильмы с Джимом Керри в роли Эггмана, искренне радуюсь каждой отсылке и узнаю всех персонажей, на секунду возвращаясь в то время, когда для счастья хватало лишь заряженной PSP в кармане.
Я полюбил Sonic не за сюжет. В 1990-х на только рождающихся консолях сюжеты в платформерах умещались в одну строчку. Но тогда это и не было нужно детям, впервые увидевшим мир игр на старых больших телевизорах. Я полюбил «Соника» за ощущение, которого до него не давала ни одна игра в мире. За скорость.
До «Соника» все игры были… медленными. Mario осторожно прыгала по платформам. Mega Man целилась, стреляла, отступала. Даже самые динамичные экшены требовали терпения. А тут синий еж, который с первой секунды срывается с места, будто его подожгли. Я впервые увидел это у друга на Sega. Экран дрожал от прокрутки, трава превращалась в зеленые полосы. Я сказал: «Хочу». И началась любовь.
Первое, что меня покорило, — физика. Соник не идет, он бежит. Бежит так, что мир не успевает за ним. Наклонные плоскости работали как горки в парке аттракционов. Ты влетал в петлю, проносился сквозь нее полностью и вылетал с другой стороны, даже не нажимая кнопок. Это было волшебство. Оно не требовало объяснений. Только эмоции, самые сильные и яркие.
И прыжок. Господи, как был сделан этот прыжок! Соник сворачивается в колючий шар и сносит все на пути. В большинстве игр врагов надо избегать. Здесь же можно влететь в них на скорости, и они развалятся на искры. Это давало чувство силы. Ты не маленький ежик, а ураган. Гнев природы в кроссовках.
Игра никогда не наказывает за скорость. Наоборот, поощряет. Чем быстрее бежишь, тем круче траектории открываются. Чем выше темп, тем больше шансов найти секретное кольцо или короткий путь.
Все это навсегда впечаталось в память. Именно такие игры и сформировали игровой вкус и дали понять, что я хочу принимать участие в создании игр и попытаться хоть чуть-чуть повторить для игроков эти эмоции. Спасибо, Соник. Ты не изменился, а я — да. Но когда мы вместе, я снова мальчишка с джойстиком в руках перед телевизором. И снова нажимаю вперед. И снова лечу.
Так вышло, что я не фанат франшизы в целом, но большой фанат одной конкретной игры — Sonic Adventure 2.
Мне было лет двенадцать, и это какое-то невероятное попадание: игра, в которую мы играли снова и снова, десятки раз перепроходили отдельные уровни, чтобы получить ранг S, а пару лет назад я купил ее в Steam, запустил и пустил скупую слезу. Для меня это не просто игра — это артефакт с воспоминаниями и ассоциациями, возможно, с одним из самых счастливых периодов детства. На все лето мы с младшей сестрой уехали в деревню к бабушке, воткнули там в телевизор Dreamcast, собирали у себя друзей и гоняли в разное. Флагманом была Sonic Adventure 2.
Она игралась исключительно в компании. Мало того что сюжетка толпой проходилась гораздо веселее, когда все друг у друга выхватывали геймпад, так в игре еще был и PvP-режим. Да и разве можно проходить не с друзьями сингл с наивным сюжетом про дружбу? Помнится, была даже небольшая психологическая травма. Это были времена пиратских дисков, и на последнем уровне, в кульминации, после определенного чекпоинта герой автоматически падал под текстуры и уходил в бесконечный полет вниз. Мы были в отчаянии — перезагрузки, перепрохождения, покупка новых дисков не помогали. Это все равно не помешало нам играть неделями в остальную игру. Подумаешь, концовка сюжетки. Там и так было чем заняться: две кампании по три героя, за каждого полноценный и очень разный геймплей, уровней по пятнадцать за каждую команду (хоть и с частым реюзом), куча боссов, тамагочи Чао или Хао... Восторг!
А через пару месяцев в одном из магазинов мы видим диск Sonic Adventure 2, но с другой обложкой. Это была другая сборка, и в конце нас ждал работающий финальный уровень, боссфайт и самый великий трек в игре, переслушанный впоследствии сотни раз прямо с консоли. Оно того стоило!
Конечно, я играл и в первых «Соников», и в некоторых последующих, но именно история, геймплей и музыка Sonic Adventure 2 засели в сердечке, облучили нас весельем со всех возможных направлений. Я давным-давно предпочитаю мрачные сеттинги и игры, слушаю дэт-метал, но время от времени вспоминаю синего ежика, его черно-красного антипода, а в наушниках включаю «Live and Learn» и предаюсь воспоминаниям.
Степан Горохов
руководитель направления разработки видеоигр в Студиотехе
Есть вещи, о которых рассказать в двух словах просто невозможно, и франшиза Sonic — одна из них. Каждый раз, когда о «Сонике» заходит речь, обычно делается несколько оговорок для сужения контекста, чтобы понять, о какой именно игре пойдет речь, ведь их вышло более 150. Часто в диалогах о «Сонике» люди начинают с того, что обсуждают будто бы одну и ту же игру, а в процессе понимают, что говорят о разных частях или разных платформах из детства. В то время даже одна и та же игра в зависимости от платформы значительно отличалась.
Конечно, стоит поговорить не только об истории серии, но и о том, в каком состоянии она сейчас. У нас есть последняя (надеюсь, пока писал этот текст, ничего не изменилось) часть серии под названием Sonic X Shadow Generations. Это любопытное сочетание ремастера игры 2011 года, дополненное сверху совершенно новой игрой.
И стоит отдать должное: в этот раз SEGA не стала изменять духу серии и сделала классный, драйвовый и одновременно фаново-легкий повествовательный экшен про самого быстрого ежа на планете. И не хотелось бы спойлерить, что обе игры связаны и их сюжет происходит параллельно: с одной стороны показана история Соника, а с другой — его визави Шэдоу. Но уж очень хочется порекомендовать с ней ознакомиться и взрослым, и детям! Чтобы вы получили представление, как выглядит японский гейминг, ставший глобальным.
«Соник» стал культурным явлением, по которому уже выходят не только игры, а еще и фильмы (со звездным кастом), сериалы, мультики, комиксы, мерч и куча всего на любой вкус! Именно по этой причине нельзя упускать эту вселенную наравне с такими гигантами японской индустрии развлечений, как Mario или Zelda.
Александр Кузьменко
историк видеоигр и независимый эксперт
Ежику Сонику не везло с рождения. Нет, сейчас он, конечно, один из самых узнаваемых персонажей поп-культуры, долларовый миллионер и кумир трех поколений. Но 35 лет назад об этом еще никто не догадывался. SEGA рожала ежа в муках. И не как желанного ребенка, а из меркантильных коммерческих побуждений и в пику своим главным конкурентам — Nintendo и ее итальянскому водопроводчику Марио.
У Nintendo есть крутой платформер? И у нас будет! У них есть маскот всей компании? И мы сделаем своего! Они продали миллион копий? А мы продадим два! Да-да, именно такие установки и давало начальство авторам оригинальной Sonic the Hedgehog: «Не продадите два миллиона — всем сэппуку». В итоге продали только один (что все равно баснословный тираж по тем временам), и разработчики от греха подальше эмигрировали в Штаты.
Несмотря на вторичность формы, ежик был настоящим бунтарем и полной противоположностью Марио. Еж — молодой, коренастый и реактивный спортсмен в кроссовках, как у Майкла Джексона. Марио — пузатый и немного тормознутый итальянский скуф-сантехник в комбинезоне. У ежа — яркие и крутые друзья: лисенок, ехидна и розовощекая ежиха. У Марио — говорящие грибочки, туповатый братишка, а возлюбленная — карикатурная принцесса. Еж бежит вперед, как с петардой в пятой точке, не разбирая дороги и скатываясь по склонам реактивным мячом для боулинга. Марио же совершает аккуратную утреннюю пробежку и, как немолодой синьор, мечтает о монетках.
А еще в 1990-е, когда к нам пришли китайские клоны японских консолей, Соник был символом достатка. Социальным маячком. 8-битная «Денди» была в каждой второй семье, а вот 16-битная «Сега» стоила в два раза дороже, и большинство школьников могли посмотреть на ежа только в семье друга, у которого папа — кооператор. Хотелось бы сказать: «Вот так и заводились первые деловые связи». Но нет, конечно же.
Прошли годы. Марио безраздельно осел на сверхпопулярных консолях Nintendo, SEGA закрыла производство железок и теперь выпускает на Switch свои игры про синего ежа. Ну, и еще снимает кино с Джимом Керри.
За последние 35 лет Соник совсем не постарел. Возмужал!
Для меня «Соник» — это та самая игра на Sega Mega Drive. Безумный по тем временам платформер, где ты несешься через всю карту, проходя на скорости петли и прыгая на трамплинах.
Яркая, красочная игра про абсолютно уникального персонажа. Новые части и фильмы лично меня не так цепляют. Хоть они и играют на ностальгии. Но «Соник» — это те моменты из детства, когда ты, ничего не понимая, тыкаешь в кнопочки, стараясь освободить милых животных и победить босса.
А какую игру про Соника вы любите больше всего?
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Редактор: Денис Варков (@dvarkov)
Иллюстрация: Александр Черепанов