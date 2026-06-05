Sonic the Hedgehog — 35 лет. Разработчики и блогеры вспоминают синего ежа

Sonic the Hedgehog

Серия Sonic the Hedgehog со мной столько, сколько я себя помню. В 8 лет мне подарили Sega Mega Drive, и оригинальная Sonic the Hedgehog стала первой игрой, которую я честно прошел без читов до финальных титров. С тех пор минуло почти 28 лет, а моя любовь к франшизе ничуть не угасла. И, уверен, не угаснет никогда, что бы с ней ни происходило и сколько бы спорных игр ни вышло.

С «Соником» связаны важные вехи моей жизни. В 25 лет я купил Sega Dreamcast, чтобы пройти Sonic Adventure 2 на оригинальном железе. Спустя еще два года заказал из США коллекционное издание Sonic Mania, после чего всерьез увлекся коллекционированием. Сегодня в моей коллекции более 1300 экземпляров на физических носителях для самых разных платформ, и особое место в ней занимают как раз игры про любимого ежа. Впрочем, ими дело не ограничивается. Я собираю множество вещей, связанных с Соником, — от комиксов до винтажных наручных часов 1994 года. Такой вот фанатизм. Здоровый или не очень — тут уж с какой стороны посмотреть.

В свои 35 лет я по-прежнему ежегодно возвращаюсь к разным частям серии, и мне до сих пор сложно назвать одну-единственную любимую игру. Среди классических выпусков лучшей считаю Sonic 3 & Knuckles. Из игр нулевых разрываюсь между Sonic Adventure 2 и Sonic Riders, а среди более современных проектов одинаково люблю Sonic Mania и Sonic Frontiers. Даже среди общепризнанно неудачных или спорных игр у меня есть свои фавориты — например, Sonic R и Sonic Shuffle, за которыми я провел достаточно приятных вечеров в компании друзей.

Однако если говорить о количестве прохождений, то вне конкуренции остается первая Sonic Adventure. Эта игра выполняет почти что терапевтическую функцию: я часто возвращаюсь к ней, когда болею, устаю от невзгод или просто хочу ненадолго отвлечься от рутины. За прошедшие десятилетия я провел в ней сотни часов и до сих пор периодически запускаю, когда хочу снова оказаться в уютной и знакомой атмосфере.

Коллекция Семёна

Для кого-то это просто старая игра, а для меня — настоящий манямирок, в котором можно часами нарезать круги по любимым уровням и до упора прокачивать Чао. Зарытая капсула с запиской из тех безмятежных времен, когда ты еще учишься в девятом классе, но взрослая жизнь уже маячит где-то на горизонте. По телевизору все еще крутят Fox Kids, а дворовые друзья кричат под балконом, чтобы ты вышел погулять. Каждый раз, когда запускаю Sonic Adventure, чувствую, что возвращаюсь в свой безмятежный 2004-й.