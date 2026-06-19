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Вышел новый тизер-трейлер сериала «Полдень» по повести братьев Стругацких

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Онлайн-кинотеатры Okko и «КИОН» представили новый тизер-трейлер «Полудня» — фантастического триллера по мотивам повести «Жук в муравейнике» Бориса и Аркадия Стругацких.

Действие разворачивается в 2278 году. Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) поручают отыскать прогрессора по имени Лев Абалкин (Максим Матвеев). Тот таинственным образом пропал после контакта со сверхцивилизацией Странников на планете Надежда, которая впоследствии погибла.

Роли в сериале также исполнили Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына и другие. Режиссером выступил Клим Козинский («13-я клиническая»), а автором сценария — Маруся Трубникова («The Телки»).

В «Полудне» будет шесть эпизодов, которые планируют выпустить до конца 2026 года в Okko и «КИОН».

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