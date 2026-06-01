«Трудно быть богом» и «Капитанская дочка». Что показали в деловой программе «Пилота»

21 июня в Иванове завершился фестиваль сериалов «Пилот». Мы уже писали про игровую программу (про все ее 22 сериала можно прочитать тут), теперь черед деловой. Кинопоиск послушал презентации ИРИ и «Ванта Груп», питчинги независимых проектов и участников конкурса «Самый ожидаемый сериал» — про обогатившегося нефтью ассенизатора, сверхлюдей в эстетике советского ретрофутуризма и ИИ-терапевта в лице Ани Чиповской. Рассказываем самое интересное, о чем говорили в деловой программе «Пилота».

Самый ожидаемый сериал

«КИОН»

Сериал в редком для российского кино жанре ретрофутуризма. Создатели обещают много экшена и увлекательную лирическую линию. В наши дни следователь Клим Шумный (Влад Прохоров) расследует гибель молодого сверхчеловека Дмитрия и выходит на тайный подземный город Красная Шамбала, появившийся в 1930‑е годы и создавший идеальное коммунистическое общество. Там изобрели искусственное солнце, квантовый компьютер, раскрыли новые возможности организма. Журналистка Сласта (Стася Милославская), сестра Дмитрия и агент Шамбалы, сначала использует Клима, но становится его союзницей. Их враг — Бункер‑2, технократическая утопия под властью ИИ‑компьютера с чипированными бойцами, охотящимися на Шамбалу.

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Okko

Россия, ближайшее будущее. В закрытом НИИ семь пациентов с тяжелыми психологическими травмами участвуют в экспериментальной программе. Их лечат новейшей отечественной разработкой — ИИ‑терапией «ЛИДА» (Лиминальный индивидуальный диагностический аппарат), которая заменяет годы терапии несколькими сеансами. Внезапно по ходу терапевтического процесса таинственно гибнет один из участников программы. Расследование смерти затрагивает каждого: персонал, пациентов, создателей системы. В роли ИИ-терапевта — Аня Чиповская.

Premier, «Россия 1»

«Прежние герои в новых обстоятельствах» — так представил сериал генеральный продюсер Давид Кочаров. Майор полиции Анастасия Каменская (Юлия Хлынина в розовых пушистых наушниках) — аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Каждое расследование для нее не только вызов интеллекту, но и погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. В сериале также снялись Екатерина Воронина (Алина), Павел Артемьев (Чистяков), Павел Попов (Лесников) и Виталий Коваленко («Колобок»).

«КИОН», «Россия 1»

Адаптация классической повести Александра Пушкина. 16-летний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) по дороге на службу в Белогорскую крепость во время лютого бурана встречает казака Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук), с которым по простоте сердца делится своим заячьим тулупом. В крепости Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова), и его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков). Тем временем Пугачёв объявляет себя спасшимся императором Петром III и собирает разношерстное войско. В тизере, показанном на фестивале, появился также Антон Лапенко в парике.

START, Premier

Городу Нижневартовску повезло: там нашли нефть. А городу неподалеку Шевелево — нет. Но однажды Шевелево сдвинуло небольшое землетрясение, и колодец скромного ассенизатора Семёна Плахова (Антон Васильев) вместо воды наполняется нефтью. Очередное отключение воды становится последней каплей для Галки (Елена Николаева), жены Семёна, и она забирает сына и уходит. Если Плахов сообщит о нефти властям, то его участок заберут за бесценок. Так Семён берется за нелегальную добычу и сбыт нефти, чтобы доказать себе и бросившей его жене, что он еще станет магнатом. В ролях — Кристина Асмус, Андрей Максимов, Александр Горбатов и Иван Охлобыстин в роли мэра, похожего, по словам продюсера Давида Кочарова, на Мэттью Макконахи.

«Иви», START

Аня по прозвищу Мамка (Юлия Серина) почти 30 лет живет в Вышнем Волочке, воспитывает четырех братьев и сестер, решает проблемы отчима и работает в местной конторе микрозаймов на жадного Константина Георгиевича (Александр Паль).

Все меняется, когда из‑за банковской ошибки на счет Ани падает 100 млн рублей. Впервые в жизни она чувствует вкус свободы и безрассудства и начинает жить на широкую ногу. Сценарист — Денис Артамонов («1703»), режиссер — Соня Райзман («Картины дружеских связей»).

Независимые проекты

На фестивале выпускники киношкол и молодые продакшены могут показать свои проекты, чтобы найти партнеров и инвесторов для полного производства. Степень готовности разная: у кого-то уже полностью снят пилот и есть планы на следующие сезоны, кто-то показывает избранные сцены, чтобы зрители поняли концепцию.

Производство: Morli Production

17‑летняя Маша мечтает стать блогером, но получается плохо: одноклассники смеются, рекламное агентство отказывает в пробах. Все меняется, когда школьница находит необычный телефон. С ним она получает желаемое — подписчиков, контракты, квартиру в Сити. Но каждый ее лайк оплачен чужими потерями: подруге блокируют аккаунт, одноклассница теряет дар речи, парень превращается в манекен с пустыми глазами. Маша узнает цену своих побед, но сделка с таинственным владельцем телефона уже состоялась.

Производство: Институт кино НИУ ВШЭ

Черная комедия про тусовщика Фёдора (Денис Котов). Чтобы погасить долги, он устраивается в ритуальное агентство своей бабушки, но хочет сделать там ребрендинг — проводить похороны весело. На фестивале показали фрагмент, где герой с напарницей придумали еще один способ заработать — гроботерапию. Такое родители устраивают своей дочери, которая хотела прыгнуть с моста. Чтобы девушка поняла ценность жизни, ее друзья и семья произносят трогательные речи, пока она лежит в гробу, как на настоящих похоронах.

Производство: Институт кино НИУ ВШЭ

Презентация сериала

Мелодрама с элементами комедии. Арина (Полина Денисова) — талантливый продюсер, которая хочет запустить авторское шоу о путешествиях. Но на ее пути встает ненавистный ей Егор (Григорий Верник) — скандальный шоумен, который претендует на то же место. Шеф телеканала предлагает пари: кто привезет лучший репортаж с Эльбруса, тот и получит заветную должность. Но в горах их ненависть сменяется страстью, и Арина осознает, что победа в этой битве будет стоить ей любви.

«Волшебная пыль»

Производство: Институт кино НИУ ВШЭ

Презентация сериала

Комедия про двух женщин с противоположным взглядом на жизнь. Химик Светлана (Юлия Волкова) разработала уникальную формулу, которая может выиграет тендер на производство косметики, а компания заставляет героиню уйти. Тогда она объединяется с соседкой Леной (Александра Тулинова), чтобы начать производство домашней косметики. Референс — сериал «Хитрости».

Производство: Учебная киностудия ВГИК

Презентация сериала

Драма с элементами комедии про музыкальный феномен Башкортостана, который прозвали новой Атлантой. Три парня из Уфы остаются без денег, дома и поддержки родных. Чтобы выжить, они начинают свой путь в музыкальной индустрии. В ролях — Микита Воронов, Арсений Касперович, Чингиз Гараев, Артур Сопельник, Владислав Ценёв и другие. Музыкальный продюсер — Доминик Мара (группа «Стерео ширина»), в кадре появляется уфимец Thomas Mraz.

«Космос наш»

Производство: Avaproduction

Презентация сериала

Инопланетный агент космической полиции Эля должна остановить блогера, способного доказать существование пришельцев. Но после провала операции вынуждена расследовать аномальные события вместе с ним, не выдавая своих истинных намерений. Только так она завершит миссию и сможет вернуться.

Производство: Институт кино НИУ ВШЭ

Семейное фэнтези, где Александр Рогов играет злодея и танцует под «Сигма боя». После переезда Каролинка находит в бабушкиной квартире волшебный мелок в тайнике. За ним, оказывается, охотится управдомша, под маской которой скрывается ведьма Филомена. Вместе с новым другом Петей Каролинке предстоит найти пропавшую бабушку, объединиться с Бабой-ягой и победить Филомену, вернув ее разбитому сердцу любовь.

«Тоже мне любовь»

Презентация сериала

Драма про отношения, основанная на личной истории режиссера Веры Мндоянц. Аня несчастна в браке, но не может это признать. Свое разочарование она проецирует на младшую сестру и хочет разрушить ее свадьбу. Та вот-вот выйдет замуж за безработного. На фестивале показали отрывок, как Аня с сестрой едут на девичник, где невеста случайно изменяет жениху со стриптизером. А на следующее утро все пытаются скрыть последствия происшествия.

«Шиша»

Производство: Zolland Production

Сатирический фэнтези‑сериал с планом на четыре сезона. Мокьюментари в духе «Реальных упырей», только герои тут не только вампиры, но и нечисть из народных мифов. Домовой Шиша из деревни Куроногово работает менеджером в «Агентстве пакостей» и тайно мечтает уйти со службы у зла. Для этого его сердце вновь должно начать биться. Чтобы спастись, он зовет неопытный «Колхоз‑продакшен» снять реалити о жизни региональной нечисти.

Независимые проекты: анимация

«Амба»

Производство: студия «Шурупчики»

Мультсериал по мотивам амурских легенд. Нанайская девочка Эльга отправляется на поиски отца, которого в лес утащил тигр-амба. Девочке никто не верит, и она обещает найти отца и принести шкуру духа‑оборотня. В путь с ней отправляется и Пунинга, невеста отца из другого поселения. В путешествии по магическим местам мачеха постепенно становится для Эльги любящей матерью. Но в роще праотцов шаманка открывает тайну: тигр‑амба — это сама Пунинга. Художественный руководитель — Александр Велединский («1993», «Географ глобус пропил»).

«Детство боксера»

Производство: студия «Шурупчики»

Презентация сериала

1923 год. 14-летний Володя, сын советского инженера, по распределению попавшего в Харбин, оказывается в чужом и враждебном мире. В школе его травят, отец, подавленный переездом, не понимает сына. Спасаясь от хулиганов, Володя забегает в подвал, где находит старый боксерский зал. Там он встречает тренера Бориса Аркадьевича — бывшего офицера, потерявшего всё, но не честь. Тот становится для мальчика вторым отцом. Володя растет, побеждает обидчиков, выигрывает турниры. Однако наступают 1930‑е. Володя попадает в водоворот истории и понимает: его путь только начинается.

«Ключи от двух миров»

Производство: ИП «Бойко»

Анимация с забавной графикой про Россию начала XVIII века. 12‑летний Фома — талантливый изобретатель, слабый физически. Три года назад пропала его мама. Его отец Лука, искатель сокровищ, открывает портал в другое измерение, чтобы вернуть свою жену. Из‑за ошибки сына Лука остается в мире чертей навечно. Чтобы вернуть его, Фома должен найти семь волшебных артефактов, разбросанных по всей России, и снова открыть портал в другое измерение.

«Курьер задерживается»

Производство: ИП «Ерисковская»

Презентация сериала

Юра хочет в космос, но работает курьером на родной планете. Однажды ему поручают доставить посылку в заброшенный космопорт. Юра справляется, и его берут в межпланетную службу, но он пробудет там всего три дня. Галактику накрывает загадочный инцидент. Корабль Юры попадает в энергетический поток, и его отбрасывает в прошлое. Теперь Юра снова и снова проживает эти три дня, пытаясь предотвратить конец света.

«Маленькие мечтательницы»

Производство: Spotlight

Презентация сериала

Представляя проект, продюсеры вспоминали портреты известных людей, которые висели в школьных классах и среди которых не было женщин. Анимационный альманах достает из забвения эти истории важных женщин в истории России. Серии выполнены в разной технике анимации и посвящены разным героиням. В их числе — Юлия Лермонтова, первая женщина в России, получившая докторскую степень по химии; Марина Старовойтова, в 2025-м ставшая первой женщиной-капитаном атомного ледокола; дирижер Вероника Дударова, первая женщина в СССР, руководившая симфоническим оркестром Москвы.

«Торговый центр»

Производство: ИП «Бойко»

Презентация сериала

Конец XX века. 13‑летний мальчик по кличке Птаха и его 7‑летняя сестра Уля попадают в таинственный торговый центр, из которого нет выхода. В этом месте живут только дети. У них свои первобытные правила — выживание и борьба за территорию и ресурсы. В ТЦ все представляет опасность, повсюду происходят аномалии, а по ночам приходит страшный монстр, который забирает детей. В списке референсов — книга «Повелитель мух» и третий сезон «Очень странных дел».

Деловые новости

Директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая рассказала про платформизацию Кинопоиска. Например, уже 15 миллионов подписчиков посмотрели фильмы, сериалы и шоу на витринах Амедиатеки, START, «Смотрим», Первого канала, НТВ, телеканала МЫ и ТНТ. При этом на контент партнеров приходится около 20% всего времени смотрения на платформе. 65 фильмов и сериалов на Кинопоиске уже стали миллионерами по просмотрам, при этом 14 из 65 тайтлов — проекты партнеров Кинопоиска. В их числе «Князь Андрей» («Россия 1») — его посмотрели более 3 миллионов подписчиков.

Пользователи могут ставить лайки другим сервисам в разделе «Мои стриминги». Больше всего лайков получила Амедиатека («Игра престолов», «Эйфория», «Чернобыль»), лидер среди каналов — Первый.

Okko представил пилот сериала «Алёша. Божий человек». В нем мальчик Алёша (Андрей Титченко) в порыве злости после неудачного раунда в игре случайно чуть не убивает свою бабушку (Ольга Лапшина), которая за ним присматривает. Та уверена, что в ребенка вселился бес и мальчика надо срочно отправить в церковь, а компьютер — унести куда подальше. Режиссер Михаил Чистов рассказал, что «Алёша» — двоюродный брат «Второго дыхания», победителя фестиваля про зависимость. Изначально они были одним сериалом, но потом разделились на разные истории.

«Алёша. Божий человек»

Платформы START и «КИОН» посвятили свои выступления франшизам. За 10 лет существования START выпустил 33 франшизы с более чем 80 сезонами уникального контента; их посмотрел почти каждый пятый житель России (миллиард просмотров от 30 миллионов уникальных зрителей). Самое крупное сотрудничество у платформы с продакшеном Yellow, Black and White. В сотрудничестве они уже создали два полных метра из франшизы «Чебурашка» (третий находится в производстве), три фильма франшизы «Холоп» и пять полных метров в линейке «Последний богатырь». Основная выгода в производстве франшиз — их близость зрителям. По словам представителей платформы, «любовь — главное оружие маркетолога».

«КИОН» повторно анонсировал расширение горизонтальных франшиз: второй сезон «Убойного отпуска», производство первого оригинального анимационного сериала «Лесовички», работа над сборником романтических историй «Виноград. Сезон любви» для расширения вселенной сериала «Виноград». А еще производство серии детективов и компьютерной ролевой игры по вселенной «Сергий против нечисти» (настольная игра уже существует). В разработке также находится третий сезон «Обоюдного согласия» под руководством Валерии Гайа Германики. А главную роль во втором сезоне «Отпечатков» сыграет Иван Янковский.

Консалтинг «Ванта Груп» представил масштабное исследование на тему «Ценности как новый сценарный код». В эпоху дефицита внимания зрителя одними из самых выигрышных механизмов остаются франшизы, ремейки и ностальгия (для примера — успех сериалов «Лихие», «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Вампиры средней полосы»). По данным компании, к концу 2022 года на первый план вышли ценности милосердия, взаимопомощи и честности. В 2023-м — ценность общности, в 2024-м — любовь и дружба, в 2025-м — смелость и целеустремленность.

Какие проекты представил ИРИ

ИРИ показал тизер фантастического триллера «Полдень» по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссер — Клим Козинский («13-я клиническая»). 2278 год. Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников.

Зрителей ждет продолжение анимации про суперсемейку «Супергерои.ру», а также детского сериала «Любопытная Варвара» в эстетике фильмов Уэса Андерсона. В третьем сезоне Варвара (Полина Айнутдинова) со старшей сестрой (Вероника Журавлёва) и друзьями отправятся в детский лагерь в Калининградской области. Третий сезон станет будет последним, но ИРИ готовит вселенную по «Любопытной Варваре». Это будет история про напарника Варвары по расследованиям — «Приключение Шурупчика».

«Рыцари Сорока островов» — сериал по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Современные подростки, пытаясь сбежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима (Артём Кошман) отправляется в мир Сорока островов вслед за своей возлюбленной (Полина Гухман).

Историческая драма «Желтуга» посвящена Амурской Калифорнии — реальной самопровозглашенной золотодобывающей республике на границе Российской империи. 1883 год. Студент-биолог Владимир Проскуряков (Александар Радойичич) осужден за преступление, которого не совершал. Во время этапирования каторжников он сбегает, примкнув к банде рецидивистов. Через суровые леса тайги они добираются до Желтуги. В ролях — Елизавета Боярская, Артём Быстров, Андрей Мерзликин и другие.

«Желтуга»

Военная драма «Чужой город» посвящена 80-летию создания Калининградской области. 1940-е. Егор Гончаров (Роман Евдокимов) — бывший солдат штрафбата, а теперь вор-щипач — скрывается от бандитов и милиции. Он приезжает в Калининград, где обращается за помощью к боевому товарищу, которого вскоре убивают. Следы преступления ведут к некоему Гауптману, теневому предводителю местных диверсантов Абвера, с которым также связана немецкая девушка Эльза, чья судьба небезразлична Егору.

«Околоточный» — исторический детектив Нурбека Эгена. Конец XIX века. Бывший военный Иван Хватов (Александр Устюгов) работает околоточным надзирателем и уже думает оставить службу, когда его маленький город потрясает зверское убийство целой семьи Охапкиных. Распутывая дело, он выходит на след местного аристократа Добужинского, известного своими карточными долгами. Однако его сестра, графиня Ольга, не верит в виновность брата и сама решает найти убийцу.

«ИИнга» — комедия про искусственный интеллект. Мэр Новоправдинска (Андрей Мерзликин) — циник, привыкший работать по своим правилам. Когда он улетает в отпуск, его заменяет нейросеть ИИнга. Внедрившись в административные процессы, она оперативно выявляет системные проблемы и решает накопившиеся городские проблемы. После возвращения мэра нейросеть отказывается подчиняться, угрожая компроматом.

Сериал «Истребители» (Premier) посвящен реальной истории конца 1980-х — начала 1990-х. По сюжету советские инженеры-кораблестроители усиленно работают над созданием группировки, способной противостоять американским авианосцам. В строй вступают авианесущие крейсеры нового поколения. После ряда жизненных испытаний в элитное подразделение авианосца «Адмирал Кузнецов» попадает потомственный военный летчик — старший лейтенант Сергей Денисов. Съемки прошли в Мурманске, Москве, Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках.

Под конец презентации ИРИ показал 9-минутный отрывок из масштабного сериала «Трудно быть богом», тоже снятый по Стругацким. XXIII век. Земляне активно осваивают дальний космос. Институт экспериментальной истории внедряет своих сотрудников в королевство Арканар. Задача наблюдателей — помочь человечеству этой планеты перейти из Средневековья в эпоху Возрождения, при этом активно не вмешиваться в исторический процесс. Молодой разведчик с Земли Антон Малышев, он же дон Румата Эсторский (Александар Радойичич ), оказывается перед тяжелым моральным выбором — оставаться пассивным наблюдателем или начать переворот в Арканаре. Съемки частично проходили в Иране.

Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa), Бэтси Исакова (@kino_voice)