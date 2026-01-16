«Вы не верили, что я сниму это кино! Я вам этого никогда не забуду!» Джош Сэфди — о «Марти Великолепном»

И вот в один прекрасный день я проснулся, а фильм уже готов. (Смеется.) Собственно, я мечтал не о фильме, а об этом длинном пути к нему. Многие люди, не верившие в проект, теперь приходят к нам на показы. И я про себя думаю: «Вы же не верили, что я сниму это кино! Я вам этого никогда не забуду!» Но и тех, кто поверил в «Марти», я тоже не забуду. Люди верят в то, что ты хороший человек, люди верят в то, что ты будешь хорошим отцом. Берут и верят. Весь наш фильм о такой слепой вере в мечту. Мечты контролируют нашу жизнь. Они существуют для тех, кто в них верит. Мечты могут создавать перемены. Перемены наступают, только когда мы достигаем своей мечты или испытываем провал на пути к ней. Наш фильм рассказывает обо всем этом.