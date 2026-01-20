Сериалы апреля: финальные «Пацаны», третья «Эйфория», анимационные «Очень странные дела»

Пацаны бросают финальный вызов Хоумлендеру, а звезда «Олененка» Ричард Гэдд возвращается с еще одной драмой про одиноких мужчин. У Марго проблемы с деньгами, и у Ру из «Эйфории» — тоже. Оскар Айзек и Кэри Маллиган ссорятся в новой «Грызне», а «Заветы» продолжают «Рассказ служанки». Детки Хоукинса впутываются в анимационные «Очень странные дела», а Дарт Мол находит себе ученицу среди джедаев. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах апреля.

Главные премьеры

Премьера: «КИОН» — с 1 апреля

Детективный триллер Сергея Филатова, снимавшего «Бар „Один звонок“» и «Урок». В тихом городе Заречном происходит серия жестоких убийств. На поиски маньяка приезжает капитан волгоградского СК Яна Князева (Оксана Акиньшина), чья юность прошла в местном детском доме. Следовательница берется за дело радикально, ведь ей приходится столкнуться не только с запутанным преступлением, но и с травмами прошлого. Ее суровый подход уравновешивает местный коллега Денис Симонов (Дмитрий Чеботарёв), по совместительству муж ее подруги детства Риты (Анна Богомолова). На вторых ролях можно увидеть Евгения Санникова, Полину Кутепову, Ивана Фоминова, Агриппину Стеклову, Олега Рязанцева и Александру Бабаскину. «Стильный сериал со своим визуальным кодом, крепкой интригой и леденящими душу историями воспитанников детского дома», — так описывает «Отпечатки» кинокритик Оля Краснова. По словам создателей, в основу сериала легли реальные истории воспитанников детских домов.

Премьера: Prime Video — с 8 апреля

История мира, в котором супергерои — продажные поп-звезды корпорации Vought, подходит к апокалиптическому концу. Пятый сезон «Пацанов» официально станет финальным. Шоураннер Эрик Крипке обещает кровавую, масштабную и беспощадную развязку противостояния Бутчера (Карл Урбан) и Хоумлендера (Энтони Старр). В заключительных эпизодах вернутся все ключевые герои, включая Солдатика в исполнении Дженсена Эклcа. К звезде «Сверхъестественного» присоединятся его бывшие коллеги по культовому шоу Джаред Падалеки и Миша Коллинз. В финальном сезоне также ожидается появление команды героев из спин-оффа «Поколение „Ви“». Последний эпизод выйдет 20 мая, и, по словам создателей, ожидается много смертей.

Премьера: HBO Max — с 12 апреля

Действие продолжения развернется через 5 лет после событий второго сезона, все персонажи живут своей жизнью. Кэсси (Сидни Суини) и Нэйт (Джейкоб Элорди) поженились, а Ру Беннет (Зендея) переехала в Мексику, чтобы отработать долги. Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Алекса Деми, Марта Келли и Колман Доминго также вернулись к своим ролям. Новых героев сыграют Даррел Бритт-Гибсон («Прослушка»), Адевале Акинойе-Агбаже («Остаться в живых»), Наташа Лионн («Покерфейс») и Шэрон Стоун («Основной инстинкт»). Шоураннер «Эйфории» Сэм Левинсон обещает зрителям «фильм-нуар». Музыку к сезону вместе с Labrinth написал Ханс Циммер.

Премьера: Apple TV — с 15 апреля

Восьмисерийный сериал A24 и шоураннера Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»), экранизация одноименного романа Рут Торп. Сериал расскажет о студентке и начинающей писательнице Марго Миллет (Эль Фаннинг), которая остается с младенцем на руках после краткосрочных отношений с женатым преподавателем (Майкл Ангарано). Она решает оставить ребенка, вопреки советам окружающих, но понятия не имеет, где взять деньги на его содержание. Оказавшись на грани выселения из-за долгов, Марго переезжает к отцу (Ник Офферман), а затем создает аккаунт на OnlyFans. Неожиданную помощь она получает от папы — бывшего рестлера, чьи советы о работе с аудиторией стремительно делают девушку популярной. Мишель Пфайффер сыграла мать Марго, а Николь Кидман — медиатора колледжа.

Премьера: Netflix — с 16 апреля

Мрачная комедия A24 возвращается в формате антологии. История Дэнни и Эми (Али Вон и Стивен Ян) завершена, второй сезон расскажет о новых героях, переживающих эмоциональный срыв схожей силы. На этот раз в центре внимания — молодая пара (Чарльз Мелтон и Кейли Спейни), которая застает ссору их начальника (Оскар Айзек) с его женой (Кэри Маллиган). Вскоре между героями начинается опасная игра в замкнутом и токсичном мире элитного загородного клуба, принадлежащего корейскому миллиардеру (вероятно, роль сыграет звезда «Паразитов» Сон Кан-хо). Создатель сериала Ли Сон-джин остается шоураннером, одну из ролей исполнила Юн Ё-джон, получившая «Оскар» за «Минари». Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов. Первый и последний снял Джейк Шрейер, автор первого сезона и новой «Фантастической четверки».

Премьера: Netflix — с 23 апреля

Анимационный спин-офф «Очень странных дел», действие которого разворачивается зимой 1985 года, между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Одиннадцать, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс сталкиваются с монстрами Изнанки и очередной паранормальной угрозой, нависшей над Хоукинсом. Милли Бобби Браун и компания не вернутся к своим героям, зато среди актеров озвучания есть, например, Одесса Эзайон. Звезде «Марти Великолепного» досталась новая героиня по имени Никки Бакстер. Проект курируют братья Даффер, в числе исполнительных продюсеров — Шон Леви. Шоураннером выступает Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»). Авторы обещают, что мультсериал будет более светлым и позитивным. При разработке они вдохновлялись субботними утренними мультфильмами 1980-х вроде «Настоящих охотников за привидениями» и «Скуби-Ду».

Премьера: HBO и HBO Max — с 23 апреля

Шестисерийный британский мини-сериал Ричарда Гэдда, создателя «Олененка», который специально для этой драмы нарастил мышцы и отпустил густую бороду. В центре сюжета — друзья детства, вспыльчивый Рубен (Гэдд) и тихоня Нил (Джейми Белл), чья внезапная встреча спустя годы приводит к вспышке насилия и цепи трагических последствий. Сериал охватывает почти 40 лет — от 1980-х до наших дней, а действие происходит в Глазго. Драма расскажет о том, как менялись отношения героев, и попытается раскрыть тему мужской уязвимости. Всего будет шесть серий.

Российские сериалы

Премьера: Chill, Okko, Premier и START — с 2 апреля

Первый в России документальный сериал о людях с невербальным аутизмом, то есть его героини и герои редко используют речь или не говорят вовсе. Чтобы лучше понять их внутренний мир и выстроить коммуникацию, разработаны специальные методики, которыми пользуются и авторы проекта авторы проекта Семён Шомин с Евгенией Лёушкиной. Голосами ребят стали Никита Ефремов, Саша Бортич, Рузиль Минекаев, Юрий Колокольников, Никита Кологривый, Светлана Иванова и Алексей Онежен, а передать их мироощущение помогали режиссеры-мультипликаторы, работавшие с самыми разными техниками (рисованная анимация, 3D, ротоскопирование и стоп-моушен). Премьера сериала намечена на Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Премьера: «Иви» — с 2 апреля

Сарик Андреасян отвлекся от сказок, чтобы продолжить сюжет авантюрной комедии о трех подругах, работавших в агентстве по соблазнению мужчин. Год назад предприятие распалось, его основательница Анфиса (Лиза Моряк) взяла творческую паузу, София (Анна Глаубэ) счастлива в деревне со Степаном (Валерий Смекалов), а Милена (Ольга Смирнова) начала продюсировать телешоу об отношениях. Однако помощь трех подруг нужна Ирине, у которой бывший муж отнял детей. Ему помогло агентство, похожее на то, что создала Анфиса, но действующее более беспринципно и возглавляемое ее малознакомым знакомым. В сериале также появятся Александр и Матвей Лыковы, Ирина Темичева, Владимир Верёвочкин, Дмитрий Власкин, Анна Уколова и Софья Синицына.

Премьера: «Иви» — с 9 апреля

Новое дело в ретроградной вселенной детективного триллера об оккультных делах в позднем СССР. 1970-е, майор КГБ Владимир Чубин (Антон Хабаров), внедрявшийся ранее в секту почитателей Чернобога, расследует серию самосожжений. Вероятно, за этим стоит язычник Ивашка (Евгений Серзин), поклоняющийся Сварогу и откосивший от похода на фронт во время Великой Отечественной войны. Помогать Чубину будет приятель-милиционер Егор Фёдоров (Андрей Фролов), который теперь до крайности опекает жену Веру (Евгения Лыкова). Второй сезон тоже снял Илья Максимов, а вот сценаристы сменились — теперь это Влад Малахов («Межсезонье») и Саша Мошкова («Трудности выживания»).

Премьера: СТС, Wink — с 13 апреля

Продолжение спортивного драмеди с десятилетней историей. Андрей Кисляк (Влад Канопка) повесил коньки на гвоздь, а вот карьера тренера у него только началась. Возглавив студенческую команду «Акулы Политеха», он выводит ее на международный турнир, где ставки вырастут в разы. Для усиления состава наставник делает основной голкиперкой Сашу Сокол (Алина Большакова), а впереди его ждет встреча с бывшим сокомандником Антоном Антиповым (Иван Мулин), который тоже стал тренером. Второй сезон снимал ветеран «Молодежки» Сергей Арланов, во второстепенных ролях появятся старожилы франшизы Фёдор Бондарчук, Александр Соколовский, Анна Михайловская и Мария Пирогова.

Премьера: СТС, START — с 13 апреля

Продолжение ситкома и его полнометражного сиквела «Мама вернулась». После двухлетнего отсутствия Даша (Анастасия Сиваева) наконец-то снова дома, но за это время Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие девочки стали слишком самостоятельными. Тем временем Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся стать родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) пытаются нащупать свое место в изменившейся семейной иерархии, Соня же (Полина Денисова) переезжает в Петербург, несмотря на неодобрение Веника.

Премьера: Okko — апрель

Фантастический триллер об инопланетном вторжении, снятый режиссером «Волчка» и «Телохранителей» Константином Смирновым. В 1988 году в лесу недалеко от города падает загадочный объект. На поиски метеорита или чего поинтереснее отправляются шестиклассники Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин), а вскоре местные жители подвергаются загадочному и, предположительно, инопланетному воздействию. Взрослые начинают вести себя странно, будто их подменили, и школьники начинают подозревать, что цель пришельцев — мощный радар противоракетной обороны. В сериале также снялись Виктория Исакова, Илья Лыков, Денис Косиков, Анатолий Кот и Иван Дергачёв.

Премьера: Первый канал — апрель

Сотрудница российских спецслужб отправляется под прикрытием в зону боевых действий, чтобы выявить куратора агентурной сети ЦРУ, который готовит масштабный теракт в России, используя завербованную молодежь. В режиссерском кресле шпионского триллера — Андрей Симонов, ранее снявший фильмы про СВО «20/22» и «Малыш».

Комедии

Премьера: Netflix — с 2 апреля

Новая глава спин-оффа «Всем парням…», посвященного младшей сестре Лары Джин (Лана Кондор). Китти Сон-Кови (Анна Кэткарт), выросшая в Америке, заканчивает учебу в Корейской независимой школе Сеула (KISS) и уже мечтает об идеальном выпускном, но ее планы и отношения с возлюбленным Мин-хо (Ли Сан-хон) оказываются под угрозой из-за неожиданных откровений. Творческая команда шоу тем временем обходится без сюрпризов, разве что шоураннерская позиция отошла Валентине Гарзе («Уэнздей», «Убийства в одном здании»).

Премьера: Peacock — с 9 апреля (все серии)

Изобретатель-биолог Лес Литтлджон (Мэттью Макфэдиен) случайно уменьшает до 15-сантиметрового размера собственную супругу Линди (Элизабет Бэнкс). Ему вместе с коллегами приходится в срочном порядке заняться поисками способа обратить процесс, пока и без того непростые отношения пары проходят серьезную проверку. Романтическая комедия основана на одноименном рассказе Мануэля Гонзалеса, а ее шоураннерами выступили Дженнифер Эймс и Стив Тернер, до этого также работавшие над «Голиафом» и «Банши». Первый эпизод и еще несколько серий поставил Грег Моттола, автор комедий «Пол: Секретный материальчик» и «SuperПерцы».

Big Mistakes, 1-й сезон

Премьера: Netflix — с 9 апреля

Криминальная комедия создателя хитовой комедии «Шиттс Крик» Дэна Леви, которую он написал с набирающей обороты комедианткой Рэйчел Сеннотт. Неудачливые брат и сестра, Морган и Ники (Леви и Тейлор Ортега), связываются с криминалом после кражи драгоценности для умирающей бабушки. Теперь их шантажируют и заставляют выполнять разные поручения, и родственники справляются с трудом. Мать неудачников сыграла Лори Меткаф (Дэн шутит, что задумал шоу, чтобы называть ее мамой).

Премьера: HBO Max — с 9 апреля

Финальный сезон производственного драмеди об американском женском стендапе. Дебора Вэнс возвращается в свой дом в Лас-Вегасе, где сталкивается с группой фанатов, оплакивающих ее.

Главные роли снова исполнили Джин Смарт и Ханна Айнбиндер. Всего в пятом сезоне будет 10 серий. За роль стендаперши Смарт получила три «Золотых глобуса» и четыре «Эмми». Кинокритик Татьяна Алёшичева считает, что шоу идеально вписалось в тренд «новых добрых сериалов» («Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Метод Комински», «Убийства в одном здании»).

Премьера: Hulu — с 10 апреля (все серии)

Мини-сиквел культового ситкома нулевых с Брайаном Крэнстоном и Фрэнки Мунизом. Спустя 20 лет после событий оригинала бывший вундеркинд Малкольм (Муниз) почти не общается с родственниками и воспитывает дочь. Однако родители Хэл и Лоис (Крэнстон и Джейн Качмарек) требуют, чтобы он воссоединился с семьей в честь 40-й годовщины их свадьбы. До «Во все тяжкие» Крэнстон был в первую очередь известен по роли нелепого главы семейства из «Малкольма в центре внимания». Мини-сериал ознаменует возвращение актера в жанр комедии и слэпстика. Кристофер Мастерсон, Джастин Берфилд и Эми Колигадо вернулись к своим ролям, а Эрика Пера Салливана заменил Калеб Эллсворт-Кларк. Все четыре серии поставил режиссер оригинального сериала Кен Куопис.

Премьера: Netflix — с 22 апреля

В День Земли планета получит в подарок документальный комедийный проект Зака Галифианакиса, звезды «Мальчишника в Вегасе» и цикла постироничных интервью «Между двумя папоротниками». На этот раз он взялся узнать всю правду о фермерстве. Беседы с людьми, которые сами выращивают овощи, фрукты и цветы, перемежаются дуракавалянием комика и разговорами с детьми садоводов. Фанатам «Полезных советов от Джона Уилсона» приготовиться.

Премьера: Netflix — с 23 апреля

Продолжение спортивной комедии с Кейт Хадсон. Став президентом баскетбольной команды Los Angeles Waves, Айла Гордон пытается совместить личную жизнь и свои рабочие обязанности, но планам мешает ее брат Кэм, намеренный вернуть клуб себе. К своим ролям вернулись Джастин Теру, Дрю Тервер и Бренда Сонг. В новом сезоне также сыграли Скотт Спидман и Октавия Спенсер.

Премьера: Apple TV — с 29 апреля

Хоррор-комедия Кэти Дипполд («Парки и зоны отдыха», «Копы в юбках»). В центре сюжета — скептически настроенный мэр живописного островного городка Новой Англии Том Лофтис (Мэттью Риз), который игнорирует суеверия местных жителей. Вскоре выясняется, что очень зря: после того как мэр привлекает внимание туристов, старые страшилки внезапно начинают подтверждаться. Пилот и половину сезона снял Хиро Мурай, режиссер «Барри», «Атланты» и «Мистера и миссис Смит». Среди других постановщиков — звезды A24 Эндрю ДеЯнг («Дружба») и Тай Уэст («Икс», «Пэрл», «Максин XXX»).

Триллеры, детективы и драмы

Премьера: Apple TV — с 3 апреля

Бывший топ-менеджер Эндрю Купер (Джон Хэмм) продолжает красть ценности из домов своих соседей в элитном районе. Однако появление нового жильца угрожает его тайнам и безопасности семьи. С Хэммом в продолжении также снялись Джеймс Марсден, Аманда Пит, Оливия Манн, Хун Ли и Марк Таллман. Всего в продолжении будет 10 серий.

Премьера: Hulu — с 8 апреля

«Заветы» обещают рассказать еще одну историю о Гилеаде, но от лица других героев. В продолжении «Рассказа служанки», основанном на одноименном романе Маргарет Этвуд, действие разворачивается спустя 15 лет после событий финала оригинального сериала. История сосредоточена на новом поколении девушек, выросших в Гилеаде и не знающих другой жизни. Им тоже предстоит столкнуться с принудительными браками, насилием системы и сделать первые шаги к сопротивлению. Новенькая Дейзи, прибывшая из Канады, вдохновляет воспитанниц выступить против системы. Главные роли исполнили Чейз Инфинити из «Битвы за битвой», Люси Холлидэй, Маттеа Конфорти и Роуэн Бланчард; к образу тети Лидии возвращается Энн Дауд. Шоураннером проекта стал Брюс Миллер (он же занимался производством «Рассказа служанки»), а среди исполнительных продюсеров значится актриса Элизабет Мосс.

Премьера: AMC — с 12 апреля

Комедийный триллер о жизни обитателей Кремниевой долины, шоураннером которого выступил Джонатан Глэтцер («Лучше звоните Солу», «Наследники»). По сюжету амбициозный глава IT-компании Дункан Парк (Билли Магнуссен), считающий себя «создателем будущего», и его «психолог для производительности» Джоанн Фелдер (Сара Голдберг) из-за утечки данных оказываются в центре скандала. Когда переговоры с магнатом Кардом Бардольфом (Зак Галифианакис), их потенциальным спасителем, заканчиваются плачевно, Дункан понимает, что за финансирование проекта и защиту репутации придется дорого заплатить. В сериале также сыграли Люси Панч, Саймон Хелберг, Пол Адельштейн, Миган Рат и Роб Кордри. AMC уже продлил «Дерзость» на второй сезон.

Премьера: Netflix — с 21 апреля

В центре истории — Рози, живущая в изолированной религиозной коммуне с мужем и дочерью. Девушка случайно встречает беглого заключенного, после чего начинает переосмыслять свой образ жизни. Главные роли исполнили Молли Уиндсор («Война миров»), Фра Фи («Отверженные») и Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»). Шоураннером выступила Джули Гири («Улица коронации», «Жены заключенных»).

Премьера: Apple TV — с 22 апреля

На этот раз детективы Дэниел Хегарти (Питер Капальди) и Джун Ленкер (Каш Джамбо) сталкиваются с непростой ситуацией, когда на политическом митинге происходит убийство, а неизвестные преступники решают взорвать бомбу в центре Лондона. В актерский состав также вошли Шон Дули, Стивен Кэмпбелл Мур, Питер Салливан. Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и стал одним из британских хитов Apple TV.

Экшен и сай-фай

Премьера: Netflix — с 3 апреля

Продолжение зрелищной криминальной драмы по мотивам вебтуна Чон Чхана. Три года назад подающий надежды молодой боксер Ким Гон-у (У До-хван) уничтожил компанию ростовщиков, наживавшихся на малом бизнесе во время ковида. В борьбе с нелегальной организацией ему помогал Хон У-джин (Ли Сан-и) — бывший морпех с темным прошлым, также увлеченный спортом. Теперь Хон тренирует Кима, но ярким талантом заинтересовался преступный синдикат во главе с безжалостным Пэк Чоном (Рэйн из «Я киборг, но это нормально»). Они хотят вовлечь боксера в подпольные соревнования, угрожая безопасности его родных. За постановку вновь отвечает Ким Джу-хван, у которого в один год с «Охотничьими псами» вышло драмеди «Мой пес Руни».

Премьера: MGM+ — с 19 апреля

Продолжение сериала о загадочном городке в лесу, из которого невозможно выбраться. Жители пытаются найти выход и разобраться в местных тайнах. В новых сериях герои должны столкнуться с человеком в желтом костюме — ключевым антагонистом.

Премьера: Netflix — с 30 апреля

Бывший спецназовец Джон Кризи, страдающий от ПТСР, мстит за гибель единственного близкого человека и одновременно защищает дочь погибшего коллеги от сил, разрушивших ее семью. Новая экранизация триллера А. Дж. Квиннелла, который уже экранизировали в 1987-м со Скоттом Гленном и в 2004-м с Дензелом Вашингтоном. На этот раз жесткого телохранителя сыграл Яхья Абдул-Матин II, известный по «Чудо-человеку», «Аквамену» и «Матрица: Воскрешение». Кроме него, в актерский состав вошли Билли Бланко — мл., Алекс Озеров, Бобби Каннавале, Скут Макнэри, Алиси Брага, Пол Бен-Виктор и Билли Булле.

Анимация

Премьера: Netflix, Crunchyroll — с 1 апреля

Продолжение культового мрачного фэнтези, которое произвело фурор шесть лет назад. С тех пор студия MAPPA увлеклась другими хитами вроде «Атаки титанов», «Магической битвы» и «Человека-бензопилы», но наконец вернулась к манге Кю Хаясиды. В неприглядном местечке под названием Дыра живут люди, на которых маги экспериментируют с новыми заклинаниями. Жертвой такого опыта, вероятно, оказался и Кайман — мужчина с головой крокодила, страдающий от амнезии. Чтобы снять заклятие, ему нужно разыскать именно того чародея, который его наложил, а сделать это можно, лишь засовывая в пасть всех подозреваемых (в глотке живет нечто знающее ответ). Во втором сезоне Кайман продолжит поиски с подругой Никайдо, но теперь им предстоит иметь дело не только с подчиненными мага-мафиози Эна, но и с таинственной бандой Крестоглазых.

Премьера: Crunchyroll — с 3 апреля

Продолжение остроумного исекая, где японский офисный работник после смерти переродился в параллельном мире как слайм. С тех пор как Римуру Темпест оказался в фэнтези-вселенной, он успел вновь обрести человеческую форму и основать собственное государство, где все создания могут жить в мире. Теперь он хочет принудить к гармонии и равенству все остальные страны. За популярную историю попаданца, как и раньше, отвечает студия 8bit («Синяя тюрьма: Блю Лок»), а в четвертом сезоне обещают историю на пять куров, то есть выходить серии будут в течение двух с половиной лет (три месяца паузы после трех месяцев трансляции).

Премьера: Prime Video — с 5 апреля

Амбициозный сериал по манге Икки Мацуки, вдохновленной древнекитайским периодом Троецарствия. В недалеком будущем Япония распадается на три части: после ядерной войны государство сталкивается с наплывом беженцев, пандемией и стихийными бедствиями, а потом народ свергает правительство из-за высоких налогов, вызвавших массовый голод. В XXII веке вернуть все как было намерен обычный чиновник Аотэру Мисуми. За анимацию отвечает студия Kafka (второй сезон «Невесты чародея»).

Премьера: Crunchyroll — с 6 апреля

Экранизация стремительно набирающей популярность фэнтези-манги Камомэ Сирахамы, которая выходит с 2016 года. Юная Коко мечтает научиться колдовать, хотя считается, что владение магией — врожденный дар. Узнав, что это на самом деле не так, девочка пробует накастовать что-нибудь дома и случайно превращает маму в камень. Тогда героиню берет на обучение странствующий маг Кифри, который случайно и раскрыл ей секрет. Первоисточник славится не только оригинальным сюжетом, но и проработанным визуалом, который трудно воспроизвести в анимации. Режиссирует проект Аюму Ватанабэ («Дети моря», «Летнее время») в стенах небольшой студии BUG FILMS, ранее столкнувшейся с производственными трудностями на куда менее требовательной комедии «Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью».

Премьера: Амедиатека — с 6 апреля

Азартный триллер от студии Madhouse, известной по «Тетради смерти», «Истинной грусти» и «Провожающей в последний путь Фрирен». В основе — манга Синобу Кайтани («Один на вылет»), по которой выходила одноименная дорама (и не одна). Нао — очень честная девушка, которая внезапно получает коробку с 100 миллионами иен и приглашение на «Игру лжецов». На этом подпольном турнире можно выиграть баснословную сумму, но одолеть соперников нужно при помощи обмана, иначе проигранные деньги запишут как долг. Нао обращается за помощью к Синъити Акияме — аферисту-виртуозу, который только-только вышел из тюрьмы. Вместе они постараются одолеть не только оппонентов, но самих устроителей игры. За режиссуру отвечают Асами Кавано («О движении Земли») и Юдзо Сато («Кайдзи»).

Премьера: Disney+ — с 6 апреля

События разворачиваются через год после «Войн клонов». Ученик Дарта Сидиуса и бывший ситх Мол уходит в подполье, но хочет вернуть свое место в преступном мире и заодно берет себе ученицу на планете Джаникс. Героя вновь озвучил Сэм Уитвер. Среди известных голосов в актерском составе — Вагнер Моура (детектив с Джаникса), Ричард Айоади (дроид 2B0T) и Гидеон Адлон (ученица Мола и экс-джедай). За производство отвечают глава Lucasfilm Дэйв Филони и Мэтт Мичноветц («Звездные войны: Войны клонов», «Звездные войны: Повстанцы»). Каждую неделю до 4 мая будет выходить по две серии космического экшена.

Премьера: Prime Video — с 20 апреля

История кошачьих поисков себя, придуманная Обри Плазой и Джо Уэнгертом («Новенькая», «Большой рот»). Когда хозяева Кевина расстались, он решил тоже оставить всё позади и отправился в собственное путешествие. В районе Астория, Куинс, Нью-Йорк, он встречает группу бродячих животных, которые помогут коту раскрыть истинную сущность. Главная роль досталась Джейсону Шварцману, на вторых ролях — Плаза, Вупи Голдберг, Джон Уотерс, Эми Седарис и Апарна Нанчерла.

My Brother the Minotaur, 1-й сезон

Премьера: Apple TV — с 24 апреля

Оригинальный сериал Cartoon Saloon — креативной ирландской студии, выпустившей «Легенду о волках», «Добытчицу», «Песнь моря» и ряд других самобытных мультфильмов. Минотавр — полумальчик-полубык, выросший среди людей. Вместе с братом-человеком и группой друзей он отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать тайну своего появления и сразиться с мистическими силами, желающими ему зла. Автор идеи — аниматор Донал Манган, режиссер — Морис Джойс, снявший мультсериал для всей семьи «Паффин Рок». Наряду с молодыми артистами персонажей озвучивали Мартин Шин, Брайан Кокс, Пол Кэй и Т’Ниа Миллер.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов