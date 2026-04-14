«Коммерсант» с Александром Петровым: сюжет, трейлер и дата выхода

23 апреля в прокат выходит «Коммерсант» — драма с Александром Петровым о лихих девяностых. В основе — автобиография-бестселлер Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», а сняли фильм молодые режиссеры Фёдор и Никита Кравчуки («Френдзона») 1999 и 2001 годов рождения. Рассказываем, кого играет Хаски, какое напутствие писатель дал создателям картины и в чем заключается «принцип трех „с“» Александра Петрова.

О чем фильм

Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) есть жена Ирма (Елизавета Базыкина) и маленький ребенок. А еще больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей (Михаил Тройник). Они хотят стать будущей элитой государства — олигархами, для чего вписываются в крупную сделку. Но выясняется, что друзей втянули в аферу по хищению миллиардов из казны. Андрея арестовывают, а затем он попадает в переполненную общую камеру Матросской Тишины — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Чем известна книга-первоисточник

Обложка книги

Братья Кравчуки написали сценарий по мотивам романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». По признанию режиссеров, для Рубанова было принципиально важно, чтобы фильм стал не буквальной иллюстрацией книги, а самостоятельным произведением. В 1996 году писатель действительно был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, сидел в следственных изоляторах «Лефортово» и «Матросская Тишина», в 1999-м его полностью оправдали.

Роман «Сажайте, и вырастет» был издан в 2006 году на личные средства автора и сразу стал финалистом литературной премии «Национальный бестселлер».

Рубанов — к тому же журналист и сценарист. Он работал над фильмом «Викинг» (режиссер — Андрей Кравчук, отец Фёдора и Никиты Кравчуков).

Кто главные герои

Александр Петров

Сюжет строится вокруг героя Александра Петрова — молодого предпринимателя и банкира. Вместе с другом Андрей Рубанов ведет полулегальный бизнес, связанный с финансовыми махинациями. Из-за предательства Андрей оказывается в СИЗО.

Михаил Тройник Елизавета Базыкина

В фильме также появится Михаил Тройник («Этерна», «Я знаю, кто тебя убил») в роли Михаила Мороза — бизнес-партнера Рубанова. А Елизавета Базыкина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация») сыграла Ирму, преданную жену Андрея.

Хаски

Смотрящего по имени Слава, то есть авторитетного заключенного, следящего за порядком в СИЗО, исполнил рэпер Хаски (он же Дмитрий Кузнецов). До этого музыкант неоднократно появлялся в российском кино в небольших ролях и камео. Например, сыграл покойника в «Петровых в гриппе», татуировщика в «Хрустале» и диджея в «Путешествии на солнце и обратно». Но в «Коммерсанте» у него явно более серьезная роль.

В актерском составе также присутствуют Никита Павленко («Резервация», «Фарма», «Закон каменных джунглей»), Софья Аржаных («Хирург», «Цикады», «Подростки в космосе») и Алина Насибуллина — актриса, режиссер фильма «Шурале» и жена Хаски. Производство — ВГИК, Gonzo Film и студия KIONFILM.

Кто работал над «Коммерсантом»

Никита Кравчук и Фёдор Кравчук

Фёдор (26 лет) и Никита (24 года) Кравчуки — авторы сценария и режиссеры драмы. Оба окончили режиссерский факультет ВГИКа. Фёдор учился в мастерской братьев Александра и Владимира Коттов, а Никита — в мастерской Владимира Хотиненко и Владимира Фенченко. Братья пошли по стопам отца — Андрея Кравчука, режиссера фильмов «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз Спасения».

О братьях Кравчуках заговорили после успеха их веб-сериала «Френдзона» — зумер-драмы в духе «Эйфории» про студента психфака, который ставит эксперименты на своих знакомых. «Френдзону», созданную при поддержке ИРИ, назвали лучшим веб-сериалом 2022 года на фестивале REALIST Web Series Weekend.

Фёдор Кравчук и Никита Кравчук авторы сценария и режиссеры Когда мы впервые прочитали книгу «Сажайте, и вырастет» она поразила нас своей жесткой честностью и откровенностью. В романе Андрей Рубанов описывал свою молодость: ему было чуть больше двадцати — по сути, вчерашний студент, а за плечами уже такой опыт. Когда мы задумались о своем первом полнометражном фильме, идея экранизировать именно этот роман пришла быстро. Нас привлекла судьба героя, который оказывается на вершине, а затем также стремительно все теряет и вынужден заново обрести себя. Поэтому для нас 1990-е не столько декорация, сколько состояние человека, живущего в сложное переломное время. Мы взялись за экранизацию романа еще в 2022-м и начали обсуждать с Андреем эту возможность. На первой встрече он посмотрел на нас и сказал: «Ничего не бойтесь, парни. Мне кажется, именно потому, что вы не застали это время, у вас может получиться. Этой истории нужен свежий взгляд». Но это должен быть наш сценарий по мотивам его книги. А напутствие он сформулировал довольно прямолинейно: главное, не превратить историю в карикатуру. Мы почти сразу решили, что в фильме будет звучать музыка не только той эпохи, но и современные исполнители, которых мы сами слушаем. Хаски мы рассматривали на роль смотрящего Славы практически с самого начала кастинга. Вопрос был только в том, заинтересует ли его участие в проекте. Когда Дима согласился, у нас появилась идея сделать его героя своеобразным проводником в тюремный мир, почти Хароном (в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших в царство Аида. — Прим. ред.). Слава не просто смотрящий в камере. В каком-то смысле именно через него этот мир говорит со зрителем. К счастью, эта идея в итоге сложилась на экране.

Михаил Тройник и Александр Петров

Оператор «Коммерсанта» — Семён Кретов, он же стоял за камерой короткометражного фильма Никиты Кравчука «Рыцарь», за который оба получили награду на 42-м Международном студенческом фестивале ВГИКа в 2022-м. Кретов — за лучшую работу оператора в игровом фильме, а Кравчук — Гран-при конкурса.

Художник-постановщик — Валерия Евсеева («Елки-иголки», «Девушки с Макаровым», «Сергий против нечисти»), художница по костюмам — Дарья Фомина, уже работавшая над сериалами про 1990-е («Аутсорс», «Слово пацана. Кровь на асфальте») и не только («Подслушано в Рыбинске», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Соловей против Муромца»). Среди продюсеров числится Пётр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»), а Александр Петров выступил креативным продюсером. Также в списке продюсеров — Иван Голомовзюк.

Что еще известно о фильме

Александр Петров

На пресс-конференции Александр Петров рассказал, что решение о съемках принял мгновенно. Было это так: работая на площадке «Горыныча», Петров попросил агента найти интересный сценарий. Та передала, что есть предложение от дебютантов — братьев Кравчуков. И Александр обрадовался: «Люблю дебютантов. Они наглые и надоедливые, таким и я был когда-то». Прочитав первую страницу сценария, актер тут же согласился сниматься в кино. Для режиссеров это стало приятным сюрпризом, ведь на защитах проекта Петров как раз числился в дримкасте.

Как креативный продюсер Петров многое привнес в фильм. По его словам, в качестве «бонуса» братья получили нескольких актеров, которые когда-то снимались в сериале «Петля» Эдуарда Оганесяна («Чики»). «Петля» должна была стать одним из российских сериалов Netflix. По сюжету главный герой (Петров) ставит театральный спектакль в тюрьме с заключенными. И благодаря «Петле» актеры уже были знакомы с тюремными реалиями. Петров сожалеет, что «Петля» не может выйти (в 2022 году Netflix ушел из России и заморозил производство местного контента. — Прим. ред.), и называет Эдуарда Оганесяна в числе любимых режиссеров.

Александр Петров в работе руководствуется «принципом трех „с“»: сострадание, соучастие и сочувствие. Про своего героя в «Коммерсанте» он говорит, что это крайне противоречивый персонаж, напоминающий лучших персонажей из мировой литературы. «Он не плохой и не хороший — он живой человек, который ошибался. Для меня, как и для автора книги, это христианская история о том, как герой приходит к свету», — добавляет Петров.

Братьев Кравчуков актер шутя назвал безжалостными. В отличие от Клима Шипенко, который в «Тексте» снимал морг в реальном морге, братья выстроили тюрьму в павильоне, но потеть в ней пришлось по-настоящему. Сцены драк снимались настолько реалистично, что Петрову прилетело несколько раз. Реакцию на удары даже не пришлось играть.

Братья Кравчуки следуют принципу документальности в кино. Работая над фильмом, они ездили в красногорские архивы отсматривать тюремную хронику 1990-х, опрашивали надзирателей и сидевших людей, смотрели тюремное кино и читали тюремную литературу, от Достоевского до современных авторов. Но главным подспорьем стали фотографии из заключения, предоставленные автором книги Андреем Рубановым. На них братья разглядели стены Матросской Тишины, задрапированные тигровыми простынями — так заключенные облагораживали свой быт. Все эти наблюдения и вошли в фильм. Андрей Рубанов утверждает, что его жизнь воссоздана в кадре настолько точно и детально, что второй раз пересматривать картину он не будет — «тяжело».

Когда премьера

Закрытая премьера состоялась 13 апреля 2026 года. Фильм выйдет в кинотеатрах 23 апреля.

Автор: Елена Рябцева (@cultalch), Илона Егиазарова