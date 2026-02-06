«БАСТА. Начало игры»: сюжет, первые фото со съемок, актерский состав

В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, начались съемки байопика «БАСТА. Начало игры». Молодого рэпера играет Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссер — Стас Иванов, показавший южный колорит в сериале «ЮЗЗЗ». Рассказываем, что еще известно о фильме.

О чем это

Слава Копейкин Анна Кротова и Слава Копейкин Ксения Трейстер

История о молодости и становлении Басты как музыканта, который потом будет собирать стадионы. Ростов начала 2000-х — колыбель русского хип-хопа: клубы, квартирники, уличные разборки. Баста ищет свой голос, сталкиваясь с недоверием и враждебно настроенными конкурентами, но именно его честные тексты и харизма впервые взрывают ростовскую хип-хоп-публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает свой главный выбор — посвятить себя музыке. Это фильм о начале пути артиста, который изменил лицо отечественного рэпа, и о времени, когда целое поколение искало себя в новых ритмах.

Возлюбленную Басты играет актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной Доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие. Их герои тоже встретятся Басте на пути становления как большого музыканта.

Кто работает над фильмом

Стас Иванов, Ксения Трейстер и Юрий Насонов Батыр Моргачев Стас Иванов, Слава Копейкин и Тимур Вайнштейн

Режиссер Стас Иванов подчеркивает, что на стыке 1990-х и 2000-х активно формировались разные субкультуры. Одной из самых влиятельных стал хип-хоп, он объединил молодежь и повлиял на ее стиль и взгляды. Появление таких движений дало мощный толчок развитию массовой культуры среди подростков.

режиссер и автор сценария

Это был настоящий субкультурный бум. С появлением хип-хоп-движения молодые люди получили доступный способ, как спрятаться в уличной культуре от рутины, проблем в учебе и дома. Как быть ярким, крутым и интересным. Об этом мы, собственно, и рассказываем — о возникновении этого стиля на юге России, в Ростове-на-Дону, который я считаю одной из колыбелей русского хип-хопа.

За камерой стоит оператор Батыр Моргачёв, уже показавший мрачный и «клеточный» мир дальневосточной тюрьмы и 1990-х в «Аутсорсе», а с южной готикой он работал в «Трассе».

Производство — кинокомпания «ТЕМП» и онлайн-кинотеатр START при участии телеканала НТВ. Продюсеры — Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев (кинокомпания «ТЕМП»), Василий Вакуленко, Николай Дуксин (GAZ), а также Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Георгий Шабанов (онлайн-кинотеатр START).

продюсер

Когда мы только начинали обсуждать проект, стало очевидно: здесь нельзя идти по шаблону. К тому же опыт работы с байопиками научил нас главному: зритель мгновенно чувствует фальшь. А Вася — тот артист, у которого все построено на честности. Мы понимаем, как работать с материалом о фигуре такого масштаба, ведь практически этим же составом создали другой успешный музыкальный фильм («Руки Вверх!» — Прим. ред.), который нашел отклик у миллионов зрителей, и надеемся закрепить результат.

Как идут съемки

Стас Иванов показывает сюжет через разговоры с друзьями и близкими Василия Вакуленко, а также проходит по тем самым квартирам и местам, где молодой музыкант рос, создавал первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся и просто жил своей жизнью.

В фильме появится тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России. В Доме культуры «Энергетик» специально для съемок восстановлен и стилизован клуб «Команчерро», где проходили первые выступления Басты. Показать атмосферу Ростова-на-Дону конца 1990-х и начала 2000-х — одна из главных идей фильма.

продюсер

Сложно себе представить более яркую и насыщенную жизнь, чем у популярного артиста, тем более родом из Ростова, прошедшего через непростое время в этом городе. Большинство зрителей знают музыканта за счет его песен, музыки и концертов. Но другая часть его жизни скрыта от большинства, и всего, что привело человека к славе и к абсолютному музыкальному успеху, зрители не знают. Наша задача — показать им эту важную, интересную, захватывающую часть жизни.

Когда премьера

Юрий Насонов и Слава Копейкин



Съемки только стартовали, поэтому дата выхода фильма появится позже. Материал обновляется.

Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)