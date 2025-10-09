«Сводишь с ума»: Алиса в Зазеркалье встречает Иванушку-дурачка

В прокате — «Сводишь с ума», фантастическая мелодрама про параллельные реальности с Милой Ершовой и Юрием Насоновым. Их персонажи делят одну и ту же квартиру в разных мирах и держат связь через зеркало в ванной. Рассказываем, как режиссеру Дарье Лебедевой удалось породнить петербургский сеттинг 2020-х с духом американских ромкомов конца 1990-х.

О чем это На просмотре просторной квартиры в историческом центре Санкт-Петербурга (вариант для близких к отчаянию арендаторов практически идеальный) эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова) и тусовщик Ваня (Юрий Насонов) притворяются семейной парой, чтобы повысить свои шансы заполучить ключи. Теперь, обойдя конкурентов, Алиса и Ваня спорят, кому из них должна достаться квартира. Напряженность дискуссии провоцирует раздвоение реальности: в одной из них сбежать из Купчина в центр удается Алисе, в другой — громкой музыкой терроризирует новых соседей Ваня. Объединяет параллельные миры зеркало в ванной, у которого произошла ссора. Через него все видно и слышно, как если бы оно было окном в квартиру напротив (но только им двоим). Алиса вынуждена мириться с регулярными шумными вечеринками по соседству, Ваня — наблюдать за обреченным романом с женатым начальником (Антон Васильев). Пока друзья советуют героям лечиться от голосов в голове, ребята постепенно заводят странную дружбу с зазеркальным визави, пытаясь разобраться, для чего судьба подселила их друг к другу.

Кто это сделал

Свой полнометражный дебют режиссер Дарья Лебедева написала вместе с драматургом Олесей Лихачёвой (для нее это первый киносценарий), а сняла с платформой START. Коммерческий директор стриминга Георгий Шабанов — генпродюсер проекта. Шабанов давно, по его словам, хотел сделать ромком с фантастическим элементом в духе «Дома у озера» и «Бойфренда из будущего», поэтому, получив сценарий, сразу же загорелся. Воплощением зеркальных миров занимались художники Тимур Озманиани и Дмитрий Фиалковский, работавшие над спешелом «Кибердеревни» — «Кибертакси» — и третьим сезоном комедии «Против всех». Их разъединением и соединением — оператор «Мужу привет» и «Дайте шоу» Валерий Махмудов.

Как это выглядит

Как олдскульный ромком для современной молодежи. Под трендовый саундтрек (звучат «Сироткин», «тима ищет свет», ARTIK & ASTI) в аномальной петербургской квартире разворачивается история зарождения чувств, миксующая хорошо знакомые тропы с фантастическим хай-концептом вполне в духе популярных мелодрам конца 1990-х — начала 2000-х вроде «Осторожно, двери закрываются» и «Дома у озера». Оказавшись по разные стороны зеркала, удобная любовница и ловелас-сердцеед вынужденно идут на сближение, помогают друг другу разобраться в себе и сталкиваются с очевидной проблемой — злополучным барьером между их мирами. Но любовь, к удовлетворению зрителя, преодолеет и это.

Точные актерские работы Ершовой и Насонова дарят персонажам на экране полноценную трансформацию: она учится брать на себя ответственность, он, преодолевая отрицательное обаяние, раскрывается как кавалер ранимый и трогательный в своей беспомощности. А режиссеру Дарье Лебедевой удается нащупать какую-то человеческую достоверность в одновременно очень условном и предельно современном Петербурге. Чудаковатые петербуржцы (небольшая, но яркая роль ведьмы, сыгранной Людмилой Артемьевой) и безлюдные гранитные набережные соседствуют здесь с расставаниями по СМС и «экологичным» общением. Персонажи разговаривают как живые люди, разве что самую малость злоупотребляя поп-культурными отсылками (в репертуаре интернет-мемы и цитаты из «Сумерек» и «Реальных упырей»), сталкиваются с понятными проблемами и получают возможность посмотреть на себя со стороны не только фигурально, но и буквально: обоих ждет встреча со своим отражением. Пробившись сквозь барьер взаимных колкостей, они парадоксальным образом становятся друг для друга лучшими собеседниками и напарниками: придумывают, как подзаработать на «магическом зеркале», устраивают совместные киновечера с советскими хоррорами, проводят друг другу сеансы психотерапии.

Визуальные решения радуют разнообразием: вторя раздвоенным мирам, изображение регулярно дробится в полиэкран, физическую реальность попирает цифровая, и фотографии-воспоминания о неудачном романе перетекают из смартфона на стекло и стены. А в моменты особой близости героев чуткая камера Махмудова стирает между ними многочисленные визуальные границы, соединяя в кадре параллельные миры. Объема истории придают и комичные персонажи второго плана: глубоко беременная, но оттого не менее бойкая подружка невесты (Надежда Иванова) и последний романтик в нелепой панаме со стороны жениха (Антон Артемьев). Они в лучших традициях жанра также получат шанс на совместное счастье.

Что пишут критики

Пресса тепло приняла картину еще после премьеры на XIII фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче». Большинство критиков сошлись в высокой оценке актерских работ и взаимодействия центрального дуэта. «С химией между героями Милы Ершовой и Юрия Насонова тем временем все в полном порядке», — отметил автор «Бюллетеня кинопрокатчика». Критик «Кино-театр.ру» Екатерина Визгалова похвалила сценарий и живую ироничную интонацию, сочетающую легкость повествования с серьезными темами. «Уверенная и на 100% зрительская картина Дарьи Лебедевой заслуживает стать культовой», — добавила она.

Хвалят также и визуальную составляющую. «Тщательная работа с цветом и светом создает ламповую атмосферу, которую легко почувствовать через экран», — написала обозревательница «Кинорепортера». В числе недостатков она назвала функциональность фантастического элемента картины и провисающий к финалу темп.

Вердикт

Для соскучившихся по традиционным (без ревизии и деконструкции) ромкомам зрителей «Сводишь с ума» — просто подарок. Предсказуемый и оттого уютный, с понятными персонажами, обаятельными актерами, россыпью поп-культурных отсылок и некринжовым юмором. Это уверенный полнометражный дебют и умный жанровый мейнстрим, совмещающий эмоциональный аттракцион с универсальным мотивом поиска себя и своего места и человека.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)