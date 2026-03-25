Мох, единороги и сердечки на руках Некроманта. Как снимали «Король и Шут. Навсегда»

В «Легенде» Ридли Скотта нет аниматроников, а все волшебные существа, от единорога до Тьмы, созданы при помощи грима. Если бы Роб Боттин — мастер по гриму для специальных эффектов, который получил за этот фильм номинацию на «Оскар», — увидел работу главной художницы по гриму Оксаны Кручины и ее команды, наверняка пожал бы всем руки. Например, на создание деда-паука, живущего в заброшенном маяке, у команды было всего 10 дней. За это время они полностью придумали образ, упаковали актера в пластический грим от макушки до бедер (к ним крепились уже готовые паучьи лапы), обмазали его 10 литрами специально сваренной слизи и привели на площадку.