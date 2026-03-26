Вышитые мухи, хвост-коса и чулки XIX века. Как создавали костюмы в «Буратино»

Карабас в «Буратино» — продюсер собственного театра, человек искусства, хоть и относится к своей труппе своеобразно. «На пальто Карабаса, продюсера в кино и в жизни Фёдора Бондарчука, мы рисуем итальянский город с куполом театра. Если поэты записывают свои рифмы на манжете, то наш герой пишет свою мечту на пальто, — делится художница по костюмам Надежда Васильева. — Нарисовали архитектуру и увидели, что людей не хватает. Добавили повозки с людьми, причем они по размерам не очень отличались от зданий». Тяга Карабаса к богатству отражается и в аксессуарах: «На „Нирване“ того же Волошина у Алисы (героини Ольги Сутуловой. — Прим. ред.) на ботинках разные антикварные пряжки от поясов. Мы их сохранили, и они пригодились для Карабаса. Никто же не видит, что они разные. А с другой стороны, Карабас на золото падкий: пусть разные, но зато золотые», — добавляет Васильева.

Грим у героя тоже многосоставной. По словам Фёдора Бондарчука, ему изменили форму челюсти, а тяжелую бороду, состоящую из двух частей, приклеивали отдельно с помощью особых креплений. Актер попросил добавить ему брови как у Владимира Этуша — это дань уважения исполнителю роли Карабаса в «Приключениях Буратино» 1975 года.