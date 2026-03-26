Вышитые мухи, хвост-коса и чулки XIX века. Как создавали костюмы в «Буратино»

На Кинопоиске вышел «Буратино» — сказочный блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города») с россыпью звезд: Фёдор Бондарчук — Карабас, Марк Эйдельштейн — Артемон, Светлана Немоляева — Тортила. А деревянно-цифрового мальчика сыграла (подарила ему движения и мимику) Вита Корниенко. За костюмы в «Буратино» отвечала команда Надежды Васильевой, работавшая над сказками «По щучьему велению» и «Огниво». Рассказываем о костюмах подробнее: панк ли Арлекино, сколько веков воротнику Пьеро и почему Александр Петров на площадке не узнал Фёдора Бондарчука.
Отец и сын
Буратино
Деревянный мальчик создан по 3D-модели, основанной на внешности Виты Корниенко и немного на внешности самого Игоря Волошина. «У меня был специальный костюм с датчиками, который считывал движения, а я старалась делать их более мальчиковыми», — рассказывает актриса. На площадке на Вите также был шлем с камерой, фиксирующий мимику по точкам на лице; ее потом переносили на цифрового персонажа. «В итоге у Буратино мои ямочки [на щеках] и голос, но еще я вижу у него прическу режиссера», — добавляет Вита. На площадке, помимо Виты, были копии Буратино в реальную величину: синий пластмассовый, с метками для VFX; деревянный и напечатанный на 3D-принтере. Они нужны, чтобы на графике картинка получилась максимально реалистичной по свету и фактуре.
Знаменитый колпак у деревянного мальчика появился уже на постпродакшене. Как вспоминает художница по костюмам Надежда Васильева, «по площадке Буратино переносили с места на место лысым». Физический костюм требовал такой же кропотливой работы, как и 3D‑модель. «За основу взяли джинсовую куртку с ручными отстрочками, кармашками, кокетками. Затем ее терли, расписывали, подкрашивали, оживляли, обметывали петли», — добавляет Васильева.
Папа Карло
Сам Александр Яценко так описывает своего персонажа — грустного мастера, который мечтает о сыне: «В нем есть немного от Плюшкина. Он не следил за собой какое-то время». Его костюм, как пишет Надежда Васильева, собирался легко — Яценко все подходило. Ключевой элемент его облика — куртка, которую отец закладывает, чтобы купить сыну букварь, — находит зеркальное отражение в образе Буратино. По словам Яценко, сын как бы стремится повторить стиль отца.
Театр комедии дель арте
Карабас-Барабас
Образ директора кукольного театра получился настолько убедительным, что это даже сыграло шутку с Фёдором Бондарчуком: его на первой смене не узнал Александр Петров. «У меня такое впервые в актерском опыте было. Саша Петров сидел на лавочке, я присел к нему, поздоровался, тот поприветствовал в ответ, но смотрел мимо меня. И тут я понял, что он меня не узнал», — вспоминает Фёдор Бондарчук.
Карабас в «Буратино» — продюсер собственного театра, человек искусства, хоть и относится к своей труппе своеобразно. «На пальто Карабаса, продюсера в кино и в жизни Фёдора Бондарчука, мы рисуем итальянский город с куполом театра. Если поэты записывают свои рифмы на манжете, то наш герой пишет свою мечту на пальто, — делится художница по костюмам Надежда Васильева. — Нарисовали архитектуру и увидели, что людей не хватает. Добавили повозки с людьми, причем они по размерам не очень отличались от зданий». Тяга Карабаса к богатству отражается и в аксессуарах: «На „Нирване“ того же Волошина у Алисы (героини Ольги Сутуловой. — Прим. ред.) на ботинках разные антикварные пряжки от поясов. Мы их сохранили, и они пригодились для Карабаса. Никто же не видит, что они разные. А с другой стороны, Карабас на золото падкий: пусть разные, но зато золотые», — добавляет Васильева.
Грим у героя тоже многосоставной. По словам Фёдора Бондарчука, ему изменили форму челюсти, а тяжелую бороду, состоящую из двух частей, приклеивали отдельно с помощью особых креплений. Актер попросил добавить ему брови как у Владимира Этуша — это дань уважения исполнителю роли Карабаса в «Приключениях Буратино» 1975 года.
Арлекин
Из-за взъерошенной прически и грима можно было подумать, что Арлекин здесь панк. Но Рузиль Минекаев уточняет: исходная причина всех ужимок героя не панковость, а его детские травмы, полученные в том числе в неволе у Карабаса.
На костюме Арлекина можно рассмотреть маленьких вышитых животных. Надежда Васильева рассказывает, что объемные звери созданы при помощи специальной вышивальной машинки 1874 года особым мастером. «За основу взяли костюм скомороха, который находится в музее в Нюрнберге. Мне лично нравятся вышитые овечка, пастушок, муха, и я придумал, что Арлекин разговаривает с ними в свободное время», — добавляет Минекаев.
Пьеро
Степану Белозёрову досталось самое сложное сочетание грима и костюма. Каждую смену ему на лицо наносили специальную глину, а брови заклеивали клеем, который используют в театре для крепления усов и клей этот тяжело снимается. По словам актера, кожа под гримом очень чесалась, но на площадке он стойко терпел и не трогал лицо.
Отдельные хлопоты доставлял белоснежный ажурный воротник. Это вещь XVIII века, которую чудом нашли на рынке. На всякий случай костюмный цех создал дубль из накрахмаленной ткани, с множеством спиц и пропиткой из лака для волос для водоотталкивающего эффекта. Белозёров относился к воротнику с особым трепетом — и из-за почтенного возраста изделия, и из-за переклички со сценическим образом печального клоуна, с которого начинал карьеру шансонье Александр Вертинский.
Мальвина
В образе Анастасии Талызиной тоже есть интересные детали, помимо узнаваемых голубых волос: разбитая подпорная чашечка на корсете, ожерелье будто из слезинок и марлевая юбка, которая постепенно распускалась все съемки. Деталь, на которой настояла сама актриса, — маленькая сумочка с платочком как символ сверхэмпатичности героини. «Я попросила, чтобы мне к костюму пришили эту сумочку. Мальвина платочком из нее собирает слезы у Пьеро и других ребят. Для нее это аксессуар, но не бытовой, а тот, без которого невозможно жить», — объясняет Талызина.
Несмотря на внешнюю хрупкость, у Мальвины сильный характер. В каком-то смысле она занимает роль строгой и заботливой матери для артистов театра.
Артемон
Несмотря на собачью природу образа Марка Эйдельштейна, шерсть намеренно не использовали в его костюме. Кудрявость пуделя на рукавах косухи создавали при помощи специальной вязки шариками, похожими на характерную для породы фактуру шерсти.
Ботинки Артемона, как пишет Надежда Васильева, состаривали в несколько этапов: вымачивали гвозди и оконные петли в тазу, собирали ржавчину и втирали ее в обувь.
Дуремар
В образе преданного слуги Карабаса хотели передать, как вспоминает Надежда Васильева, визуальное сходство с пиявкой. Отсюда волочащееся по земле пальто, словно хвостик болотных обитателей. Даже головной убор хотели подобрать в виде изогнутого цилиндра-головастика, но в итоге Льву Зулькарнаеву подошла шляпа- тореадора.
При этом в образе Дуремара, как и в характере персонажа, низменное сочетается с возвышенным. Герой, например, носит антикварные чулки, произведенные в Париже в XIX веке. На их использование в костюме Дуремара художницу по костюмам вдохновил образ девочки с картины Репина «Стрекоза».
Волшебные помощники и попутчики
Тортила
Образ Светланы Немоляевой сочетает изящество мудрой дамы и практичность Тортилы. Он выстроен на контрасте тонкости черт актрисы и массивности элементов панциря в архитектуре ее костюма, объясняет Надежда Васильева.
Основой костюма служит простая холщовая ткань. При этом в образе черепахи есть аллюзии на фирменный принт Louis Vuitton: коричневая ткань кожаной накладки, заметной поверх комбинезона, украшена трилистниками и ключиками. А плащ, в котором Тортила появляется под дождем в сцене разговора с папой Карло, намекает на господство мудрой черепахи в мировом масштабе. На ткани можно увидеть принт, одновременно напоминающий и плоский глобус, и панцирь черепахи по форме. На эту идею Надежду Васильеву натолкнул небесный глобус венецианского историка Винченцо Коронелли, увиденный в Национальной библиотеке Парижа.
Алиса
По словам Надежды Васильевой, в образе Виктории Исаковой ключевой деталью стал хвост. Именно им мошенница должна заметать свои следы. Как и в костюме Артемона, шерсть здесь не использовали. Хвост кокетливой Алисы трансформировался в объемную мохеровую косу на задней части юбки.
По общей ободранности образ Алисы перекликается с фигуркой лисы, вышитой на костюме Арлекина. Множественные зацепки и дырочки на наряде объясняются вечным бегством героини: скрываясь от погонь, Алиса постоянно надрывает ткань одежды.
Базилио
Александр Петров описывает своего героя как «чистого подкаблучника», зависимого от Алисы. Костюм Базилио подчеркивает его характер и отражает реальные условия обитания персонажа.
Здесь тоже обошлись без шерсти. Вязаный плащ Базилио намеренно состарен, как и платье Алисы. Его вместо хвоста украшают силуэты пойманных мышей. Общий вид костюма Васильева описывает как «ободрыш из мусорного бака». Цилиндр намеренно помят; его, кстати, специально шили по меркам Петрова. Референсом к образу Базилио актер называет Джонни Деппа, потому что тот умело играет обаятельных подлецов.
Рассмотреть в деталях костюмы героев можно в самом фильме.
Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)