«Последствия»: Киану Ривз неубедительно играет актера-говнюка

На Apple TV сегодня вышли «Последствия». Это режиссерская работа Джоны Хилла, комедия про Голливуд. Киану Ривз — кинозвезда, которой угрожают секс-кассетой, а сам Хилл — его скользкий юрист. Ни артисты, играющие против стереотипов, ни камео знаменитостей не спасают эту вялую нарциссическую сатиру.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Риф Хоук (Киану Ривз), голливудская суперзвезда, собирается реанимировать свою карьеру после пятилетней паузы (взятой, о чем широкая публика не подозревает, для борьбы с наркотической зависимостью). В этот момент неизвестный начинает шантажировать его некоей компрометирующей записью — ситуация, которую берется разрулить кризисный менеджер Айра (Джона Хилл).

Джона Хилл официальных пауз не брал, но в последние годы его было почти не видно ни по ту, ни по другую сторону камеры, если не считать неудачного межрасового ромкома «Что за люди» и (что, возможно, даже более показательно) документального портрета его психотерапевта. «Последствия» — первый игровой полный метр Хилла-режиссера со времен его славного ностальгического дебюта «Середина 90-х». Зато уже этим летом выйдет следующий — комедия с не менее туманным названием «Отсечка» (будем надеяться, к премьере появится перевод получше), где Хилл делит кадр с Кристен Уиг.

«Последствия» — странный маленький фильм (без титров он идет час с четвертью): то ли очередная метакомедия про голливудские нравы; то ли выступление в не менее надоевшем жанре «давайте посочувствуем звезде»; то ли изгнание каких-то персональных демонов — Хилл не так давно был фигурантом пары не очень запоминающихся, но наверняка неприятных скандалов.

Выбор всеобщего любимца Киану Ривза на главную роль вроде бы выглядит остроумным ходом. Риф Хоук — лучшая версия Ривза (у него два «Оскара» и три мегафраншизы) и во многом пародия на его публичный образ простого душевного парня. Стоит ли говорить, что (в фильме!) это не более чем маска: Риф — тяжелый эгоистичный говнюк, которого терпеть не могут все, кто плотно с ним общался. Собственно, нехитрая интрига «Последствий» строится на том, что актер по совету героя Хилла обходит старых знакомых с извинениями на случай, если шантажистом окажется кто-то из них.

Киану Ривз, Кэмерон Диас и Мэтт Бомер

И первая проблема фильма заключается в том, что Ривз в этой роли предельно неубедителен. Сложный характер — допустим. Но лицемер? Человек, который ежеминутно проверяет «Гугл», чтобы удостовериться, что от него все по-прежнему в восторге? Некоторая заторможенная отрешенность, свойственная Ривзу (который в прошлом году был так хорош в «Везунчиках»), в данном случае играет против него: он выглядит не мятущейся личностью, а занудой, объевшимся снотворным. При этом Хилл-сценарист позволяет ему отделаться малой кровью: Риф Хоук никогда (за исключением, может быть, одной короткой вспышки) не вызывает у нас серьезного отторжения и в любом случае готов мгновенно исправиться. Отчасти, напомним, это автопортрет. На вершине тяжело, Джона, мы все понимаем.

Одиночество Рифа слегка разбавляет пара оставшихся еще с юности друзей в исполнении Кэмерон Диас и Мэтта Бомера. Ее роль заметно недописана, его, несмотря на ленивые клише, — одно из немногих светлых пятен (хотя Бомер все же не очень тянет на ровесника Ривза). Еще одно светлое пятно — Мартин Скорсезе, играющий первого агента Рифа, специалиста по детям-актерам, который в качестве офиса использует боулинг-клуб и грустит, что воспитанники никогда ему потом не звонят. Его нынешнего клиента удачно изображает мальчик из «Орудий». У Скорсезе довольно большая сцена, напоминающая, что он неплохой артист, способный не только на самоироничные камео в «Киностудии» (а вот Дрю Бэрримор теперь, похоже, занимается только этим).

Киану Ривз и Мартин Скорсезе

Сам Хилл бывает артистом и вовсе прекрасным, однако тут он берет на себя слишком много, а отдает слишком мало. Выглядит он интересно (худой, лысый и с отменно ухоженной седой бородой), но персонаж — грубая и не особенно смешная карикатура. В просторном офисе с портретами Канье Уэста, Кевина Спейси и четы Клинтон он проводит совещания с коррумпированными woke-адвокатами и рассуждает о культуре виктимности. Все это смутно злободневно (моднейшее слово «перформативный» употребляется в фильме как минимум трижды), но как-то глуповато и беззубо.

Между тем из вульгарной комедии (Хилл целую сцену проводит, сидя на унитазе) «Последствия» регулярно бросает в совсем уж неубедительные и затянутые сентиментальные отступления. Риф в поисках прощения, например, навещает маму и старинную возлюбленную. В обоих случаях психологическая глубина их раздоров примерно такая же, как в наблюдении, что бывший ребенок-звезда непременно закончит употреблением тяжелых веществ.

И совсем уж непростительно выглядит развязка. Она даже не спущена на тормозах, а фильм просто вдруг останавливается и выгоняет тебя из комнаты. Приговаривая, мол, идите вы к черту, тупые алчные обыватели, а мы пока поработаем над бессмертием души и очисткой совести. Что ж, если Хилл последует собственному совету и не станет гуглить отзывы на «Последствия», он явно будет спать лучше.