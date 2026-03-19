Невесомость, нобелевские лауреаты и полеты на МКС: как снимают космос в кино

Следующий революционный космический блокбастер вышел лишь в 2013-м. Альфонсо Куарон задумал амбициозный проект «Гравитация» об инженере-исследовательнице Райан Стоун (Сандра Буллок), оказавшейся в открытом космосе. Режиссер хотел снимать долгими планами, поэтому «рвотная комета» не подходила. Да и подвесами дело не обошлось, хотя на многих кадрах траекторией движения Сандры Буллок управляют с помощью сложной 12-тросовой системы, словно марионеткой. Помогла технология, которую оператор Эммануэль Любецки частично подсмотрел на концерте Питера Гэбриэла, английского музыканта, основателя Genesis.

«Коробка Сэнди», как ее прозвала команда, — большой куб, состоящий из светодиодных лампочек, которые образовывают огромные экраны. Если на LED-экраны выводят готовое изображение, то тут панели помогали естественно проецировать свет на актрису, чтобы потом дорисовывать позади финальное изображение. Актриса была прикована к механизму в центре конструкции, камера кружилась с помощью робота-штатива, а на экраны транслировалось изображение, светившее на лицо Буллок. Так создавалось ощущение, будто героиня в невесомости. Добавьте невероятную работу VFX-мастеров, которые дорисовывали детали на скафандрах и окружении астронавтки, и получится один из самых технически сложных фильмов века, заслуженно выигравший «Оскар».