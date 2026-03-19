Невесомость, нобелевские лауреаты и полеты на МКС: как снимают космос в кино

Кино о космосе начали снимать задолго до того, как человек совершил первый полет. Но после реальных запусков у режиссеров наконец-то появились научная база и четкие представления о том, как выглядят эти миссии. К 65-летию полета Юрия Гагарина вспоминаем знаменитые фильмы про космос и объясняем, как в мировом и российском кино снимают невесомость и сцены на других планетах.
«Рвотные кометы», световые кубы и исландские ледники: где снимают космос
Как показать человека в невесомости? До бума визуальных эффектов в 1990-х у кинематографистов было несколько инструментов. Выручали в основном тросы, на которых подвешивали актеров, а также миниатюры и оптические иллюзии — либо проекции позади артистов, либо добавленные на постпродакшене космические фоны. К этой технике до сих пор прибегают многие режиссеры, правда теперь они уже достраивают пространство с помощью детализированных VFX.
Иначе поступил Рон Ховард в фильме про лунную миссию «Аполлон-13». Режиссер хотел, чтобы невесомость казалась настоящей, и уговорил NASA снимать кино на самолете KC-135, который используют для подготовки астронавтов. Механизм простой: судно набирает высоту, а затем резко пикирует вниз, как на американских горках. В итоге около 20 секунд экипаж находится в свободном падении. Внутри построили несколько декораций и снимали по 40 взлетов утром и еще по 40 — после обеда. Нетрудно догадаться, почему конструкцию называют «рвотной кометой». Такой способ в основном использовался для съемок сцен с невесомостью в полный рост, тогда как большинство крупных планов снимались на земле, где артисты сидели на своего рода качелях, которые медленно двигали их вверх и вниз, создавая впечатление парения.
Съемки фильма «Аполлон-13»
Следующий революционный космический блокбастер вышел лишь в 2013-м. Альфонсо Куарон задумал амбициозный проект «Гравитация» об инженере-исследовательнице Райан Стоун (Сандра Буллок), оказавшейся в открытом космосе. Режиссер хотел снимать долгими планами, поэтому «рвотная комета» не подходила. Да и подвесами дело не обошлось, хотя на многих кадрах траекторией движения Сандры Буллок управляют с помощью сложной 12-тросовой системы, словно марионеткой. Помогла технология, которую оператор Эммануэль Любецки частично подсмотрел на концерте Питера Гэбриэла, английского музыканта, основателя Genesis.
«Коробка Сэнди», как ее прозвала команда, — большой куб, состоящий из светодиодных лампочек, которые образовывают огромные экраны. Если на LED-экраны выводят готовое изображение, то тут панели помогали естественно проецировать свет на актрису, чтобы потом дорисовывать позади финальное изображение. Актриса была прикована к механизму в центре конструкции, камера кружилась с помощью робота-штатива, а на экраны транслировалось изображение, светившее на лицо Буллок. Так создавалось ощущение, будто героиня в невесомости. Добавьте невероятную работу VFX-мастеров, которые дорисовывали детали на скафандрах и окружении астронавтки, и получится один из самых технически сложных фильмов века, заслуженно выигравший «Оскар».
Съемки фильма «Гравитация»
Авторам «Гравитации» приходилось просчитывать каждый дубль заранее. Ведь чтобы понять, откуда и какой свет бьет в лицо героине, нужно понимать, где она находится относительно Земли
Многие последовавшие космические фильмы перенимают подход Куарона. Это видно в «Человеке на Луне» Дэмьена Шазелла: в павильонах на гигантские экраны выводили изображения неба и космоса, снятые на IMAX-камеры. Панели стояли вокруг макетов кораблей и подвешенных актеров и тем самым дополняли реальность.
А что со съемкой других миров? Там всё куда прозаичнее: авторы находят локации на земле, а потом преобразуют их с помощью графики. Например, «Марсианина» снимали в пустыне Вади-Рам в Иордании, ландшафты которой похожи на поверхность Красной планеты. «Человека на Луне» — ночью в каменоломне в Стокбридже, штат Атланта, ловко имитирующей спутник Земли. В роли ледяной планеты из «Интерстеллара» — исландский ледник Снайфедльсйёкюдль. А в качестве жуткой водной планеты — лагуны возле деревушки Киркьюбайярклёйстюр. Это проще, чем рисовать локацию с нуля: на постпродакшене приходится корректировать фон и добавлять новые объекты вроде марсианских кратеров, все остальное и так выглядит достаточно натуралистично.
Кристофер Нолан принципиально минимизировал использование хромакея. Когда актеры сидели в полноразмерной копии космической капсулы, режиссер выводил снаружи кадры космоса на экраны 24 метра в высоту и 91 метр в ширину. А чтобы показать посадку на другие планеты, камеру IMAX установили в носовой части самолета Learjet и пролетели через шторм над Луизианой.
Впрочем, если мериться реализмом, победит отечественный «Вызов» — просто потому, что фильм снимали прямо в космосе, на борту Международной космической станции. В финальный монтаж попало около 35 минут материала со станции, и невесомость там на самом деле настоящая. В кадре Юлия Пересильд парит в воздухе, хватает левитирующие предметы и перебирается в разные отсеки МКС. А снимает это все режиссер Клим Шипенко, который в «Вызове» еще и оператор. Съемочная группа опередила Тома Круза, который планировал снять кино с NASA на станции, сделав первый полнометражный игровой фильм в космосе.
В открытый космос Пересильд не выходила. Так что есть как минимум еще один вызов для авторов
Физические тренировки, полеты и таблетки от тошноты: как готовят к съемкам
Тренировки перед съемками космических фильмов — это тоже вызов для актеров. Те же полеты в «рвотной комете» каст «Аполлона-13» пережил с помощью таблеток: сотрудники NASA давали им средство от тошноты, которое, впрочем, вызывало невероятную сонливость, в итоге параллельно приходилось пить другие таблетки, чтобы взбодриться. Школу «рвотной кометы» проходили и Павел Деревянко с Владимиром Вдовиченковым из «Салюта-7», чтобы понять, какие нагрузки переживали космонавты. Хватило на два-три раза. Съемочный процесс оказался еще тяжелее: рабочий день составлял 12 часов, и 90% этого времени актеры были подвешены на тросах.
Полноценное комбо страданий собрал Райан Гослинг. Во время съемок «Человека на Луне» про полет Нила Армстронга ему пришлось сидеть в трясущейся капсуле «Джемини» и оказаться на многоосевом тренажере. Эту машину разработали для подготовки астронавтов к сценариям, когда силы могут одновременно воздействовать на все три оси и имитировать падение в космосе.
Не легче была судьба у съемочной группы «Вызова». В космос отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, они оба проходили гипоксические тренировки на кислородное голодание, занимались на ортостоле, переворачивающем людей вверх ногами, и в вестибулярном кресле. Даже когда полет прошел успешно, трудности не закончились. В космосе съемочный экипаж выполнял различные обязанности. Шипенко сам снимал материал и переносил его копии. Пересильд была реквизитором и художницей по гриму.
Подготовка к съемках в космосе Клима Шипенко и Юлии Пересильд
Впрочем, вжиться в роль космонавта физически — это полдела. Надо еще понять психологию героев, отправляющихся в бескрайние дали галактики. Астронавты — люди, которые отлично контролируют свои эмоции, поэтому в поп-культуре их часто показывают закрытыми. Таким, например, получился герой «К звездам» с Брэдом Питтом: актер не просто изучил управление космического корабля при помощи консультанта Гаррета Рейсмана, бывшего астронавта NASA, но и, кажется, перенял у того выправку и лаконичность. Получилось тонкое исследование психологии бесстрашного персонажа, который скрывает гораздо больше боли и чувств, чем кажется на первый взгляд.
А вот Райан Гослинг пошел другим путем. Его персонаж в «Человеке на Луне» тоже закрытый и не демонстрирующий чувств, даже несмотря на смерть дочки. Актер долго пытался подступиться к фигуре Нила Армстронга, посещал его музей, записался на уроки пилотирования, однако так и не смог понять, каким именно человеком был легендарный астронавт. Точка соприкосновения нашлась неожиданно: оказалось, Армстронг очень любил пластинку «Музыка с Луны», где используется электронный музыкальный инструмент терменвокс. Гослинг пытался играть на нем, и это стало связующей ниточкой между актером и лунным первопроходцем, который не подпускал к себе людей слишком близко.
Космонавты, сотрудники NASA и ученые: кто консультирует киношников
У кинематографистов есть несколько путей, как сделать фильмы о космосе научно достоверными. Первый — позвать на помощь реальных астронавтов. Так поступили, например, авторы «Аполлона-13», которые прислушивались к советам Дэйва Скотта из «Аполлона-15» (он вошел в историю как первый человек, проехавший на ровере по поверхности Луны). Или создатели «Человека на Луне» — их консультантами выступили астронавты Эл Бин (из «Аполлона-12») и Эл Уорден (из «Аполлона-15»).
В российском кино космонавты тоже принимают важное участие в разработке. Тот же «Салют-7» делали под надзором космонавтов Сергея Крикалёва и Александра Лазуткина, а также при активном участии Роскосмоса. В данном случае авторов не просто консультировали, но буквально сопровождали в полете: космонавт Антон Шкаплеров, кроме всего прочего, ассистировал Пересильд и Шипенко на съемках, он полноценный член съемочной команды.
Как и Роскосмос, NASA и его сотрудники активно участвуют в консультировании киностудий. Они помогли сделать более достоверной «Гравитацию» и «Марсианина». Последний многим обязан агентству: на основании разработок NASA Ридли Скотт и его коллеги по площадке сконструировали жилые комплексы и системы обеспечения на Марсе, согласно с тому, как их планируют делать в будущем. По сути, у авторов был доступ ко всей информации, которая могла помочь созданию, и неограниченное количество возможностей для диалога и обсуждений.
Если режиссерам необходимо воплотить в жизнь невероятные концепции, они обращаются к ученым из самых разных сфер. Так поступил, скажем, Кристофер Нолан в «Интерстелларе». Еще на стадии написания сценария, когда проект должен был снимать Стивен Спилберг, к работе привлекли физика-теоретика, эксперта по теории относительности и нобелевского лауреата Кипа Торна. Он поставил главное условие: сюжет должен быть научно достоверен или хотя бы основан на допустимых теориях и спекуляциях. Затем постановщиком стал Кристофер Нолан, он продолжил задавать Торну массу вопросов по поводу того, как и в какую сторону можно направить историю. Торн брал несколько дней на раздумье, а затем возвращался с предложениями.
«Интерстеллар» заходит на опасную территорию: он показывает явления вроде кротовых нор, которые не удалось запечатлеть. Впрочем, Нолан и Торн, визуализировавшие черную дыру вместе с художниками по визуальным эффектам, оказались ближе к правде, чем можно было подумать. На первой фотографии в истории она выглядела очень похоже на то, что показали в фильме. То есть получается, что кино в этом случае предшествовало науке.
Автор: Влад Шуравин
