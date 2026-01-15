Что смотреть дома: «Заложник» с Матвеевым, возвращение «Очень странных дел» и автора «Олененка»

Максим Матвеев теперь «Заложник», а создатель «Олененка» — «Получеловек». Андрей Кончаловский расширяет «Хроники русской революции», а Netflix — «Очень странные дела». Шарлиз Терон едет поглубже в Австралию, а Джерард Батлер — подальше от Гренландии. А еще спорт: КХЛ, РПЛ, Ла Лига, Серия А и UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Горячая точка недели: «Заложник», сериал

Максим Матвеев в краю крови и нефти

Где смотреть: Кинопоиск — с 25 апреля

Остросюжетный триллер от создателей «Триггера» — шоураннерки Александры Ремизовой («Нулевой пациент», «Игры») и сценаристов Андрея Цибульского с Сергеем Поповым («Фандорин. Азазель»). Москва, 2014 год, финансовый аналитик Максим Пожарский (Матвеев) ловко преумножает состояние богатых людей. Попрощаться с зоной комфорта его вынуждает похищение сестры Нины (Дарья Авратинская). На ее поиски делец отправляется в Сирию, где начинает работать на лидера террористической группировки Саида (Николас Муавад из «Ассасины. Начало»). Зарабатывая для него миллиарды, Максим все меньше понимает, кто, с кем и ради чего воюет. В сериале также снялись Александр Лазарев-мл., Артём Быстров, Карэн Бадалов, Тони Гойянович («Великая»), Фарес Ландулси («Мессия») и Рауф Бен Амор («Черное золото», «Неукротимый»).

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Высокогорный триллер с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном

Где смотреть: Netflix — с 25 апреля

Двух звезд для сурового выживалити заполучил исландский постановщик Бальтасар Кормакур, снявший «Эверест» и «Во власти стихии». Скорбящая экстремалка Саша (Терон) решает покорить буйную австралийскую реку, но главной проблемой оказываются не дикие звери или крутые пороги, а бритоголовый охотник на людей (Эджертон). Теперь безумец преследует ее с арбалетом. Сценарий написал Джереми Роббинс, работавший над сериалом «Судная ночь», а в эпизодах появляются Эрик Бана и Кэйтлин Стэйси.

Другие новинки

Стильное и душевное драмеди с отличным актерским ансамблем

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, START, Wink, «Иви»

Монохромный дебют актрисы Сони Райзман. Бывшие однокурсники, учившиеся в одной актерской мастерской, преодолевают бытовые трудности, чтобы вечером встретиться в баре и проводить друга Сашу, покидающего Москву. В драмеди об актерах сыграли Александр Паль, Мария Карпова, Гоша Токаев, Евгений Цыганов, сама Райзман и ее супруг Руслан Братов. Премьера состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила призы за режиссуру и лучшую женскую роль. В конце 2025-го «Картины» также возглавили топ-35 лучших российских фильмов года по версии кураторов, фестивальных отборщиков, киноведов и кинокритиков. Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве одновременно напоминает и советское оттепельное кино, и американский мамблкор.

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Бразильский претендент на «Оскар» со звездой «Нарко» Вагнером Моурой

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви»

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен выяснить, что случилось с его матерью, имя которой он пытается найти в местных архивах. Бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь» продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма. Претендовал на «Оскар» в четырех номинациях, в том числе за лучший фильм.

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Почти фолк-хоррор с Никитой Ефремовым

Где смотреть: Кинопоиск, START, «Иви», «КИОН», Okko

Игровой дебют документалиста Владимира Головнёва, получивший главный приз фестиваля «Зимний-2025». Август 1991 года. Молодой миссионер (Ефремов) отправляется на Ямал, чтобы обратить местных оленеводов в православие. Успех эксперимента должен обеспечить ему рясу, а его наставнику — возможность крестить коренные народы. Миссия послушника оказывается под угрозой из-за страшной болезни, которая на Ямале принимает образ красивой девушки (Евгения Манджиева, игравшая с Ефремовым в «Нулевом пациенте»). «Элементы фолк-хоррора и мистические мотивы здесь сочетаются с юмором, рожденным столкновением двух чуждых друг другу миров, а скорое падение СССР зарифмовано с избавлением от вынесенной в название болезни», — писал Кинопоиск о картине.

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Александра Бортич и Гоша Токаев в едком фильме о (не)любви

Где смотреть: Кинопоиск — с 26 апреля

Дебютный антиромком Игоря Марченко, уехавший с фестиваля «Короче» с двумя призами — от жюри и от критиков. По сюжету токсичные миллениалы Евгений и Евгения (Токаев и Бортич) случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу антипатией. Тем не менее обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни оказываются в одной постели и еще больше осложняют свои отношения. Марченко — ученик Бориса Хлебникова, а производством занималась LOOKFILM («Пингвины моей мамы», «Кончится лето»). Одни авторы Кинопоиска хвалят кино за смешные и колкие диалоги, ностальгические вайбы и живых персонажей, другие хейтят его за невнятность.

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Джерард Батлер, Морена Баккарин и мир после падения метеорита

Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 25 апреля

Постапокалиптический сиквел фильма-катастрофы 2020 года с Батлером и Баккарин. После падения на Землю астероида семейство Гэррити смогло выжить, укрывшись в подземном бункере в Гренландии. Спустя пять лет мир сильно изменился. Радиационные бури, загрязненный воздух и падающие осколки кометы стали нормой. Теперь Гэррити и другим выжившим предстоит совершить сложную миграцию к кратеру на юге Франции, где, по прогнозам, сохранилась чистая вода. За режиссуру вновь отвечал Рик Роман Во. Сына главных героев сыграл Роман Гриффин Дэвис, подросшая звезда «Кролика Джоджо».

Смотрите сиквел и оригинальный фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Стильная драма с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «КИОН» — с 25 апреля

Режиссер Максин (Джоли) приезжает на парижскую Неделю высокой моды, чтобы снять короткометражку о вампирше, мстящей за насилие. Во время работы Максин диагностируют рак груди, и ей предстоит мастэктомия. Параллельно разворачиваются истории юной модели из Южного Судана (Аньер Аней) и визажистки (Элла Румпф), которая мечтает стать писательницей. Новый фильм Алис Винокур («Проксима») перекликается с личной историей Джоли: мать и бабушка актрисы умерли от онкологических заболеваний, а в 2013-м она сама перенесла профилактическую двойную мастэктомию. В кадре также появляется Гаррель. Съемочная группа получила беспрецедентный доступ к парижским салонам и ателье Chanel.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Завершение исторической саги Андрея Кончаловского

Где смотреть: START — с 24 апреля

Послесловие к исторической саге Кончаловского. В финале авторы расскажут об обострении внутриполитической борьбы после смерти Ленина и подведут итог двадцатилетнему противостоянию начальника особого отдела департамента полиции Михаила Прохорова (Юра Борисов) и молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев), возлюбленного авантюристки Ариадны Славиной (Юлия Высоцкая). В марте «Хроники русской революции» получили премию «Ника» в номинации «Лучший сериал».

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Подробнее о сериале:

Очень странные дела недели: «Радар», сериал

Еще один урок по спасению человечества

Где смотреть: Okko — 24 апреля

Фантастический триллер об инопланетном вторжении, снятый режиссером «Волчка» и «Телохранителей» Константином Смирновым. В 1988 году в лесу недалеко от города падает загадочный объект. На поиски метеорита или чего поинтереснее отправляются шестиклассники Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин), а вскоре местные жители подвергаются загадочному и, предположительно, инопланетному воздействию. Взрослые ведут себя странно, будто их подменили, и школьники начинают подозревать, что цель пришельцев — мощный радар противоракетной обороны. В сериале также снялись Виктория Исакова, Илья Лыков, Денис Косиков, Анатолий Кот и Иван Дергачёв.

Анимационное дополнение к ретрохиту

Где смотреть: Netflix

Спин-офф «Очень странных дел», действие которого разворачивается зимой 1985 года, между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Одиннадцать, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс сталкиваются с монстрами Изнанки и очередной паранормальной угрозой, нависшей над Хоукинсом. Милли Бобби Браун и компания не вернутся к своим героям, зато среди актеров озвучания есть, например, Одесса Эзайон и Роберт Инглунд (он озвучивает не Виктора Крила, а журналиста Космо Руссо). Звезде «Марти Великолепного» досталась новая героиня по имени Никки Бакстер. Проект курируют братья Даффер, в числе исполнительных продюсеров — Шон Леви. Шоураннером выступает Эрик Роблз («Фанбой и Чам Чам»). Авторы обещают, что мультсериал будет более светлым и позитивным. При разработке они вдохновлялись субботними утренними мультфильмами 1980-х вроде «Настоящих охотников за привидениями» и «Скуби-Ду».

Мачо и ботан недели: «Получеловек», мини-сериал

50 оттенков маскулинности от создателя «Олененка»

Где смотреть: HBO и HBO Max

Шестисерийный британский мини-сериал Ричарда Гэдда, который специально для этой драмы нарастил мышцы и отпустил густую бороду. В центре сюжета — друзья детства, вспыльчивый Рубен (Гэдд) и тихоня Нил (Джейми Белл), чья внезапная встреча спустя годы приводит к вспышке насилия и цепи трагических последствий. Сериал охватывает почти 40 лет — от 1980-х до наших дней, а действие происходит в Глазго. Драма расскажет о том, как менялись отношения героев, и попытается раскрыть тему мужской уязвимости. По словам критиков, «Получеловек» вышел мрачным, жестоким и морально сложным. Пишут, что в сериале практически нет смешных сцен и он оставляет неприятный осадок после просмотра.

Городское фэнтези недели: «Мой брат Минотавр», сериал

Новый взгляд на античный миф — в современности и для всей семьи

Где смотреть: Apple TV — с 24 апреля

Оригинальный сериал Cartoon Saloon — креативной ирландской студии, выпустившей «Легенду о волках», «Добытчицу», «Песнь моря» и ряд других самобытных мультфильмов. Минотавр — полумальчик-полубык, выросший среди людей. Вместе с братом-человеком и группой друзей он отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать тайну своего появления и сразиться с мистическими силами, желающими ему зла. Автор идеи — аниматор Донал Манган, режиссер — Морис Джойс, снявший мультсериал для всей семьи «Паффин Рок». Наряду с молодыми артистами персонажей озвучивали Мартин Шин, Брайан Кокс, Пол Кэй и Т’Ниа Миллер.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Чемпионский бенефис Тимоти Шаламе в фильме про пинг-понг

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — главный неудачник «Оскара» с гениальным пиаром.

Амбициозный и токсичный игрок в настольный теннис Марти Маузер (Шаламе) идет на всё, чтобы стать чемпионом мира. Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1950-х. Первый сольный фильм Джоша Сэфди, чей брат Бенни в прошлом году поставил в одиночку другой спортивный байопик для А24, вдохновлен биографией реального спортсмена Марти Райсмана (1930–2012). Спортивная трагикомедия принесла Шаламе «Золотой глобус», а вот на «Оскаре» фильм прокатили по всем девяти номинациям. Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов». Помимо Тимоти, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator. Самый дорогой и самый кассовый фильм в истории А24.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с 24 апреля.

Подробнее о фильме:

«Беззаботной» Салли Хокинс — 50

Актриса из Лондона обратила на себя внимание задолго до красочной франшизы «Паддингтон» и «Формы воды», принесшей ей вторую номинацию на «Оскар» (первая — за «Жасмин» Вуди Аллена). Одним из первых, кто ее заметил, стал живой классик Майк Ли, у которого она снималась все нулевые («Всё или ничего», «Вера Дрейк», «Беззаботная»). Во многом солирует Хокинс и во втором хорроре братьев Филиппу — австралийских ютуберов с канала RackaRacka и авторов нашумевшего «Два, три, демон, приди!». Осиротевшие брат и сестра приезжают в дом к жизнерадостной приемной матери (Хокинс) и вскоре понимают, что та готовит зловещий ритуал, который должен воскресить ее родную дочь.

«Филиппу здорово работают с визуалом и звуком, делают вещественный мир предельно обжитым (что особенно важно для фильма, большая часть действия которого происходит в небольшом доме), прикладывают массу усилий для передачи зрительных и тактильных ощущений, выстраивают изощренные мизансцены (обратите внимание на мотив колеса), но начинка предельно проста: это история о тлетворной гиперопеке и необходимости отпускать прошлое», — рассказывал об ужасах Павел Пугачёв.

Подробнее о фильме:

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

20 лет последнему фильму Ричарда Доннера (с Брюсом Уиллисом)

Создателя «Омена», «Балбесов», «Супермена» и всех «Смертельных оружий» не стало в 2021 году, но режиссерскую карьеру он закончил за 15 лет до этого. Прощальным залпом стал боевик об измотанном, алкозависимом и хромом страже порядка Джеке Мозли (Уиллис), который должен сопроводить важного свидетеля до суда. Легкую прогулку с Эдди Банкером (Мос Деф) осложняет противодействие коллег: дело посвящено коррупции в полиции. В момент премьеры критики пеняли фильму за старомодность, но сегодня это возможность увидеть праймового Уиллиса, а также солидный перформанс Дефа (изначально роль могла уйти Лудакрису).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Спорт

Хоккей недели: полуфинал Кубка Гагарина

Осталось четыре претендента

В розыгрыше главного хоккейного турнира континента осталось четыре команды. Это значит, что количество матчей сократилось, а напряженность каждого из них, напротив, выросла. 24 и 26 апреля «Локомотив» сыграет в Ярославле первые матчи полуфинальной серии с «Авангардом». А 25 апреля лучшая команда регулярного чемпионата «Металлург» примет «Ак Барс».

Все матчи одного из самых напряженных спортивных турниров в мире можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Российский футбол недели: 25-й тур РПЛ

Рокировка лидеров

«Зенит» и «Краснодар» поменялись местами в таблице — теперь клуб из Петербурга опережает действующего чемпиона. В воскресенье «Зениту» предстоит завершить насыщенную неделю матчем против «Ахмата» Станислава Черчесова. Главный возмутитель спокойствия весны — «Спартак». Красно-белые буквально влияют на титульную гонку, а в матче с «Пари НН» постараются улучшить собственную позицию. «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо». Чтобы сохранить интригу и не отпустить «Зенит» — нужна победа.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Неудержимый «Ювентус», чемпионская поступь «Барселоны»

На неделе со сдвоенным туром «Барселона» потеряла двоих игроков основного состава, и один из них — Ламин Ямаль. Тем не менее в субботу каталонцы постараются сделать следующий уверенный шаг ко второму подряд титулу чемпионов Ла Лиги. А помешать лучшей атаке Испании постарается «Хетафе» — чемпион по мелкому фолу.

«Ювентус» этой весной — машина по набору очков. 26 апреля в классическом противостоянии с туринцами «Милан» постарается удержать свой шанс на серебряные медали чемпионата Италии.

Единоборства недели: UFC в Лас-Вегасе

Испытание для бывшего чемпиона

В карьере Алджамейна Стерлинга — семь побед удушающими, но последний раз таким методом Фанк-мастер побеждал еще в 2020 году. Рано утром в воскресенье ему предстоит выйти в октагон и принять бой с Юссефом Залалом, который остается непобежденным в UFC, а четыре из пяти побед одержал приемами. Предварительный кард начнется в полночь 26 апреля. Бои главного карда стартуют в 03:00 по Москве. В записи турнир будет доступен пользователям с подпиской «Матч Максимум».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС, Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС, Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC