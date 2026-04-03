Что смотреть в кино: Петров в «Матросской Тишине», Жизневский на Ладоге, Максимова в деревне

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут четыре большие российские премьеры: драма о 1990-х «Коммерсант», военный экшен-фильм «Ангелы Ладоги», деревенская комедия «Родительский дом» и семейное кино «Приключения желтого чемоданчика». Из зарубежных новинок стоит отметить комедийный хоррор «Запретный плод» и тюремную драму «Черный Двор в кино». В повторном прокате — «Дневная красавица» Бунюэля, «Персона» Бергмана и «​​Дом, который построил Джек» фон Триера.

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Главные премьеры

Экранизация книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», вдохновленной его собственной жизнью. Москва, 1996 год. Молодой и предприимчивый банкир Андрей Рубанов (Александр Петров) живет свою благополучную жизнь с женой и маленьким ребенком, пока не становится частью масштабной аферы по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей оказывается в переполненном следственном изоляторе «Матросская Тишина», который заставит его измениться. Авторами сценария и режиссерами фильма выступили Фёдор и Никита Кравчуки, сыновья режиссера Андрея Кравчука. В касте, помимо Петрова, числятся Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко и Хаски.

Подробнее о фильме:

Историческая драма Александра Котта («Брестская крепость») про двух друзей-буеристов (Тихон Жизневский и Роман Евдокимов), которые во время блокады Ленинграда вызываются доставлять боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Их миссия усложняется, когда спортсменам приходится эвакуировать замерзших обитателей детского дома и их воспитательницу (Ксения Трейстер). Критики отмечают, что Котт не добавляет ничего нового в жанр, а любовный треугольник режиссеру интересен не меньше, чем военный экшен.

Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и купить квартиру в Москве. В поселке она встречает свою первую любовь — простого сыровара Мишу (Роман Курцын). Вместе с юным племянником Петровичем тот превращает сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Местные бабушки тут же начинают советовать Даше вернуться к корням, а Миша — отказаться от городского юмора и высокомерия. Ностальгическую комедию выпускают продюсер и режиссер Макс Максимов и сценарист Александр Бережной (оба работали над «Мой папа — медведь» и «На деревню дедушке»).

Когда злодеи похищают волшебный чемоданчик Доктора с лекарствами от грусти, одиночества, трусости и робости, мальчик Петя, который боится социума и других детей, решает помочь волшебному врачу. Приключенческое кино по мотивам повестей детской писательницы Софьи Прокофьевой. В фильме снялись Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Никита Тарасов и Александр Головин. Режиссером стал Денис Гуляр («Манюня»). За производство отвечают братья Андреасян.

Молодые ведьмы Эппл (Лили Рейнхарт из «Ривердэйла»), Черри (Виктория Педретти из «Призрака дома на холме») и Фиг (Александра Шипп, Шторм в приквелах «Людей Икс») днем работают в магазине модной одежды, а по вечерам проводят колдовские ритуалы. Динамика в их ведьминской секте резко меняется, когда против власти Эппл выступает новенькая и дерзкая Пампкин (Лола Тун из «То лето, когда я похорошела»). Комедийный хоррор Мередит Эллоуэй по мотивам пьесы «От жены начало греха, и чрез нее все мы умираем». Кино хвалят за кэмп, юмор и диалоги.

Муха и Боб оказались в тюрьме и окончательно выросли. Один из друзей готовит побег, а другой вынужден его прикрывать. Разрываясь между совестью и понятиями, парни должны решить, кто выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого. Полнометражное продолжение криминальной драмы Диаса Бертиса, ставшей главным сериальным событием в Казахстане три года назад. Айбар Салы и Рауан Ахмедов вернулись к своим ролям. Кроме того, в фильме сыграл Рузиль Минекаев из «Слова пацана». «В сущности, это зрелище и народное, и ностальгическое, и кайфовое, и кровавое, и пацанское. Но больше всего ему подходит эпитет „беспощадное“», — писал Кинопоиск об оригинальном сериале.

Перевыпуск

Классическая эротическая драма Луиса Бунюэля, в основу которой лег одноименный роман Жозефа Кесселя. Чтобы утолить свои мазохистические сексуальные фантазии, жена добропорядочного буржуа Северина (Катрин Денёв) тайно устраивается на работу в бордель. Там в нее влюбляется один из клиентов — жестокий гангстер Марсель (Пьер Клеманти). В 1967 году картина получила «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. В фильме также сыграли Жан Сорель, Мишель Пикколи и Женевьев Паж.

К 70-летнему юбилею Ларса фон Триера компания Vereteno перевыпускает в прокат его последний на данный момент фильм — исповедь архитектора-неудачника и по совместительству серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который строит дом мечты и ведет философские беседы с Вёрджем (Бруно Ганц). Жертв маньяка сыграли Ума Турман, Райли Кио, Шиван Фэллон Хоган и Софи Гробёль. «Вариация на тему „Божественной комедии“ и одновременно еще один автопортрет. Автор верен себе: много, едко и умно шутит, боготворит женщин и отлично заменяет „Википедию“», — рассказывал в гиде по фильмам ЛФТ Василий Степанов. «Если бы в свое время я не выбрал киношколу и карьеру режиссера, возможно, я стал бы Джеком», — признаётся сам фон Триер.

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Звезда шведского театра Элизабет Фоглер (Лив Ульман) однажды замолчала посреди спектакля и с тех пор не проронила ни слова. Психиатр рекомендует актрисе отдохнуть на природе, и та едет к морю с медсестрой Альмой (Биби Андерссон), которая старается вывести пациентку из странного оцепенения. «Персона» — одна из самых известных картин Бергмана, который в середине 1960-х достиг чуть ли не пика формы; что ни картина, то веха. В «Персоне» он соединяет кино и философию, Юнга и Фрейда, рефлексию об актерстве и драму о партнерстве.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

26 апреля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Новый хоррор студии A24. Ведущая подкаста о паранормальном получает на почту жуткие аудиозаписи и пытается разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал свои хоррор-короткометражки, собравшие более 14 миллионов просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о кино Тамара Ходова. За пару недель проката слоубернер собрал почти 20 млн долларов при бюджете в 500 тысяч. Фильм обсудит со зрителями режиссер Иан Туасон.

28 апреля в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Мистический триллер Алины Насибуллиной, частично основанный на сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнаёт об исчезновении брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев. После показа Насибуллина и Матвеев обсудят фильм со зрителями.

29 апреля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

29 апреля в 19:30 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

30 апреля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Культовый боевик Кэтрин Бигелоу про противостояние увлекающегося агента ФБР под прикрытием Джонни Юты (Киану Ривз) и харизматичного предводителя банды грабителей-серфингистов по имени Бодхи (Патрик Суэйзи). Экшен стал классикой жанра не только благодаря серфингу, но и маскам четырех президентов США (Джонсон, Картер, Рейган и Никсон), в которых преступники совершают ограбления. В свое время и Ривза, и Суэйзи номинировали на премию MTV в категории «Самый желанный актер». Победил Киану — с тех пор актер превратился в экшен-звезду и сыграл еще трех популярных Джонов: Мнемоника, Константина и Уика. В Москве фильм обсудит кинокритик Кирилл Артамонов, в Санкт-Петербурге — киновед Анжелика Артюх, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

Ретроспектива фильмов Александра Миндадзе

С 29 апреля по 4 мая в Доме культуры «ГЭС-2»

«ГЭС-2» организует кинопрограмму «Пока не кончилось. Режиссер Александр Миндадзе», в рамках которой покажет все четыре режиссерских проекта великого российского кинематографиста и постоянного соавтора Вадима Абдрашитова. «Отрыв» — экзистенциальная притча о том, как близкие и родственники пассажиров потерпевшего катастрофу рейса ищут правду и справедливость. «В субботу» — история комсомольца, который становится свидетелем аварии на Чернобыльской атомной электростанции. «Милый Ханс, дорогой Пётр» — драма о немецких инженерах, которые вместе с советскими коллегами работают над созданием высокоточной линзы на заводе в западной части СССР — прямо накануне начала ВОВ. «Паркет» — единственный фильм Миндадзе-режиссера без катастроф на фоне — рассказывает о бывших любовниках, которые приезжают на большой конвент танцевального клуба, чтобы повторить свой некогда знаменитый танец втроем. Миндадзе лично обсудит со зрителями два фильма: «Отрыв» и «Милого Ханса…».

Всё еще в прокате

Британский выдумщик Бен Уитли, снявший «Высотку» и «Перестрелку», объединился со сценаристом «Джонов Уиков» и «Никто» Дереком Колстадом, чтобы расширить экшен-фильмографию Боба Оденкёрка, звезды «Лучше звоните Солу». Действие происходит в маленьком и с виду очень спокойном американском городке, где временному заместителю шерифа приходится иметь дело с последствиями неудачного ограбления банка. В черной экшен-комедии про коллективную ответственность также сыграли Лина Хиди («Игра престолов») и Генри Уинклер («Барри»). Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 84% «свежести».

Подробнее о фильме:

Сверхпопулярный коуч по личностному росту Матье Вассер (Пьер Нинэ) — харизматичный манипулятор, помогающий тысячам людей налаживать взаимоотношения и достигать целей. Когда самый известный коуч в мире Питер Конрад (Холт Маккэллани) предлагает ему сотрудничество и совместные гастроли, Матье сталкивается с серьезными проблемами. Правительство грозится принять закон об обязательном высшем психологическом образовании для подобных тренеров, безумные фанаты-последователи донимают, а неизвестный враг хочет разрушить его жизнь. Третий совместный проект Нинэ с режиссером Яном Гозланом после «Идеального мужчины» и «Черного ящика» — драматический триллер о деструктивных культах, сомнительных инфобизнесменах и тонких манипуляциях. По словам Нинэ, он вдохновлялся игрой Тома Круза в «Магнолии» и Джейка Джилленхола в «Стрингере».

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Экзистенциальная драма Паоло Соррентино о власти. Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Паоло Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».

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Автор: Михаил Моркин