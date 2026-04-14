Боб Оденкёрк снова берется за ствол: каким получился боевик «Нормал» от сценариста «Джона Уика»

16 апреля в российский прокат вышел «Нормал» — новый боевик Бена Уитли («Перестрелка»). Сценарий написал Дерек Колстад («Джон Уик») совместно со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком, который также сыграл главную роль. Рассказываем, что происходит в фильме, каким он получился и что о нем пишет пресса.

О чем это После развода немолодой коп Улисс Ричардсон (Боб Оденкёрк) предпочитает не засиживаться долго на одном месте. Он колесит по стране, подрабатывая временной заменой местных стражей порядка там, где еще не успели найти нового постоянного шерифа. Очередное назначение Улисса — в маленький провинциальный городок Нормал в штате Миннесота. Работа — не бей лежачего. От Улисса всего только и требуется, что патрулировать улицы, унимать громкие ссоры в хозяйственных магазинах да периодически укладывать в камеру перебравших гуляк. Улиссу нужно продержаться в Нормале всего восемь недель, после чего его будет поджидать новое назначение. Но постепенно шериф начинает замечать вокруг странности. Слишком большое количество огнестрельного оружия на руках у населения. Чрезмерно масштабная программа реновации для города, у которого нет серьезных источников дохода. Еще и предыдущий шериф скончался при очень подозрительных обстоятельствах. Ситуация слетает с катушек в один прекрасный день, когда двое приезжих решают ограбить местный банк. Горожане в едином порыве берутся за стволы, и Улисс, к своему удивлению, обнаруживает, что жители Нормала готовы прикончить не только незадачливых грабителей, но и его самого.

Кто это сделал

«Нормал» — совместное детище Дерека Колстада и Боба Оденкёрка. Прямо сейчас создатель «Джона Уика», написавший сценарии к первым трем фильмам серии, — один из самых востребованных голливудских авторов. Его вторая по популярности франшиза — «Никто», на съемочной площадке которой Колстад и познакомился со звездой «Лучше звоните Солу». И хотя идею «Нормала» сценарист придумал еще до «Никто», именно Оденкёрк помог довести ее до ума.

Оденкёрк на протяжении большей части карьеры был известен как комедийный актер, но «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» показали, что уроженцу Иллинойса отлично удаются и драматические роли. А «Никто» и «Нормал» демонстрируют, что Оденкёрк берет пример с Лиама Нисона и на седьмом десятке вполне успешно переквалифицируется в звезду боевиков. Кроме него, в «Нормале» засветились Генри Уинклер (Фонзи в «Счастливых днях») и Лина Хиди («Игра престолов»).

В портфолио британского режиссера Бена Уитли проекты самых разных жанров — от эпизодов «Доктора Кто» и романтических триллеров до блокбастеров с Джейсоном Стэйтемом и жестких хорроров. Но все же в первую очередь Уитли сделал себе имя на таких фильмах, как «Перестрелка», — динамичных боевиках, в которых изобретательный экшен соседствует с очень черным юмором.

Как это выглядит

«Нормал» делится на две примерно равные по хронометражу части. Первая, размеренная и неторопливая, повествует о приезде шерифа на замену. Он знакомится с городом и его обитателями, посещает похороны предшественника, решает банальные задачки, привычные для копов в одноэтажной Америке.

Вторая половина фильма — зрелищный боевик с кучей перестрелок, взрывов и совершенно безумных смертей, одна другой нелепее. Персонажи, с которыми Улисс знакомился всю первую половину ленты, теперь достают из укромных мест пушки, топоры и вязальные спицы и дружно пытаются его убить, чтобы через пару минут бездарно отправиться на тот свет.

Колстад беспощаден ко второстепенным персонажам — сначала он их почти не раскрывает, затем не моргнув глазом отправляет в расход. Даже непонятно, зачем было тратиться на таких актеров, как Генри Уинклер или Лина Хиди, если их персонажи от силы появляются в двух-трех сценах. Спасает ситуацию разве что Боб Оденкёрк, герой которого с невозмутимым лицом наблюдает даже за проходящим мимо гигантским лосем, который взрывает к чертям своих новых знакомых.

Динамичное повествование, густой черный юмор, абсурдные диалоги и удачный сеттинг (все разборки проходят ночью в жуткий буран) маскируют тот факт, что сюжет в принципе не самая сильная сторона «Нормала», и если на секунду отвлечься от этого безумного аттракциона и включить логику, то мотивы и поступки персонажей начинают вызывать большие вопросы.

Но отвлекаться совершенно не стоит: «Нормал» явно задумывался как веселый, зрелищный и бездумный аттракцион. Смотреть его нужно именно так — отключив логику и здравый смысл.

Что говорят критики и зрители

«Нормал» удостоился положительных отзывов критиков. На сегодня рейтинг картины Бена Уитли составляет 79% свежести на основании 62 рецензий на Rotten Tomatoes и 64 из 100 на основании 15 рецензий — на Metacritic.

Пресса отмечает, что короткий фильм (он идет ровно полтора часа) делится на две примерно равные части, отличающиеся темпом повествования. «В первые сорок минут ничего динамичного не происходит, — пишет Deadline. — И это совершенно типично для Уитли, который предпочитает никуда не торопиться, а затем, когда вы меньше всего этого ждете, — бац!»

Журналисты по большей части хвалят актерскую игру Боба Оденкёрка. «Справляясь со всем происходящим с отстраненным, равнодушным чувством обреченности, Оденкёрк показывает себя самым подходящим кандидатом на роль Улисса в обеих тонально отличных друг от друга половинах фильма», — считает The Hollywood Reporter. «Персонаж Оденкёрка здесь еще более непредсказуемый, чем в „Никто“, — соглашается Slant Magazine. — Он в мгновение ока переключается между немногословным крутым парнем и добродушным медвежонком».

Удостоился похвалы и режиссер. «Оденкёрк здесь правит бал, как и в „Никто“, но благодаря продемонстрированной Уитли огневой мощи „Нормал“ превосходит „Никто“, если вы сможете в это поверить», — уверяет Deadline. «Сценарий Колстада, может, и является рецептом для кровавой бойни, но, чтобы превратить его в настолько восхитительно чрезмерное зрелище, нужен мастер-кулинар вроде Уитли, — добавляет Variety. — Благодаря поставленным им нелепым убийствам происходящее получает дополнительную дозу черного юмора».

Некоторые издания находят в фильме и более глубокие параллели. Так, IndieWire видит явную и неявную дань уважения «Фарго» братьев Коэн, а IGN и вовсе называет «Нормал» «сфокусированной метафорой Соединенных Штатов». «Город, в котором вооруженное и склонное к применению оружия население реагирует на экономическую нестабильность насилием и страхом, — это просто микрокосм современных США», — уверен IGN.

Вердикт

«Нормал» — именно то кино, которое следует ожидать от творческого дуэта, состоящего из сценариста «Джона Уика» и постановщика «Перестрелки». Неспешный и основательный в первой части, во второй фильм превращается в убойный боевик с черным юмором. Короче говоря, крепко сбитый экшен на один приятный вечер.

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Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)