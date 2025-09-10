Все фильмы Андрея Кончаловского — от худшего к лучшему

Конец 1980-х. Кончаловский уже почти десятилетие живет в США. После всех разъездов по Америке он понимает две вещи: роуд-муви на двоих — это всегда притча, и действуют в нем не два, а три персонажа. Гомер (Джеймс Белуши) и Эдди (Вупи Голдберг) едут по стране на стареньком «Линкольн Континентал», выборе рэперов старой школы. Он — невинное выросшее дитя, она — смертельно больная разгоряченная женщина. Кончаловский гонит их по штатам, воспроизводя добрососедские интонации Джона Хьюза. Возможно, это самый ностальгически богатый фильм режиссера, в соответствующих пабликах собирают его VHS-оцифровки и одноголосые переводы. Беспроигрышный способ вернуться в 1980-е, когда прочие варианты засмотрены до дыр.

Вне этого запроса «Гомер и Эдди» характеризуются уже тем фактом, что фильм с кассовой на тот момент Вупи Голдберг провел больше года на полке.

Лучшее здесь случается на второй и пятой минутах. На второй Кончаловский переснимает люмьеровский фильм 1895 года «Преображение шляпами». На пятой герой Белуши ловит автостопом машину с двумя гангстерами, которые быстро лишают его денег и личных вещей. Тот, что за рулем и с тоненькими усиками, — культовый Джон Уотерс.