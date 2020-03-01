«Триггер», «Событие» и «Неисправимый Рон»: 20 премьер Кинопоиска в марте

Психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) исповедует экстремальный метод работы с пациентами: он может оскорбить человека или напугать его, чтобы запустить процесс исцеления душевных травм. Коллеги Стрелецкого недолюбливают, особенно после того, как он отсидел несколько лет в тюрьме, когда его подопечный покончил с собой. Но, выйдя из тюрьмы, герой возвращается в Москву и снова открывает практику. Параллельно он решает проблемы с отцом Александром (Игорь Костолевский) и бывшей женой Дашей (Светлана Иванова). Во втором сезоне «Триггера» снялись Зоя Бербер, Екатерина Варнава, Светлана Устинова и многие другие.