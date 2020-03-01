«Триггер», «Событие» и «Неисправимый Рон»: 20 премьер Кинопоиска в марте

Новый мюзикл Лина-Мануэля Миранды, все сезоны истории терапевта Артема Стрелецкого и полная коллекция «Ворониных» — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Главные хиты
«Событие»
Премьера: 2 марта
Действие фильма разворачивается в 1963 году. Студентка филологического факультета Анна (Анамария Вартоломеи) узнает, что беременна. К ребенку она совершенно не готова, все мысли девушки посвящены лишь грядущим экзаменам и литературе. Но в это время аборты во Франции еще были запрещены, а попытка сделать его подпольно грозила реальным сроком. Анне придется проделать невероятно сложный путь, чтобы суметь распорядиться собственным телом. Французская драма Одри Диван по мотивам автобиографического романа Анни Арно получила «Золотого льва» на последнем Венецианском фестивале.
«На высоте мечты»
Премьера: 4 марта
Мюзикл про жителей Вашингтон-Хайтса — латиноамериканского квартала Манхэттена. Владелец местного магазинчика Уснави (Энтони Рамос) откладывает деньги, чтобы когда-нибудь вернуться в Доминикану и выкупить бар, принадлежавший его семье. А пока он пытается подержать свою подругу Нину (Лесли Грэйс), бросившую учебу в Стэнфорде, и разобраться со своими чувствами к местной красавице Ванессе (Мелисса Баррера). «На высоте мечты» снят по мотивам бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды (автор хитового «Гамильтона» и недавнего «Тик-так… БУМ!»), который получил «Грэмми», несколько премий «Тони» и даже вошел в шорт-лист Пулитцеровской премии. За экранизацию отвечает режиссер Джон М. Чу («Шаг вперед 2: Улицы»).
«Триггер», 1-й сезон и продолжение 2-го
Премьера: 6 марта
Психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) исповедует экстремальный метод работы с пациентами: он может оскорбить человека или напугать его, чтобы запустить процесс исцеления душевных травм. Коллеги Стрелецкого недолюбливают, особенно после того, как он отсидел несколько лет в тюрьме, когда его подопечный покончил с собой. Но, выйдя из тюрьмы, герой возвращается в Москву и снова открывает практику. Параллельно он решает проблемы с отцом Александром (Игорь Костолевский) и бывшей женой Дашей (Светлана Иванова). Во втором сезоне «Триггера» снялись Зоя Бербер, Екатерина Варнава, Светлана Устинова и многие другие.
«Лулу и Бриггс»
Премьера: 24 марта
Драмеди о нетоксичной маскулинности. Американский морпех Джексон Бриггс (Ченнинг Татум) везет служебную собаку Лулу на похороны ее дрессировщика. Их автомобильный маршрут пролегает из Вашингтона в Аризону, вдоль Тихоокеанского побережья. Солдату с ПТСР и своенравному животному придется подружиться, залечивая раны друг друга. Фильм сняли Рид Каролин (сценарист «Супер Майка») и сам Татум — это их режиссерский дебют.
«Молодой Скала», 1-й сезон
Премьера: март
Ситком про становление Дуэйна Джонсона, звезды рестлинга и одного из самых кассовых актеров современности. События происходят сразу в нескольких временных пластах. Десятилетний Дуэйн (Адриан Гру) растет в семье рестлера Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа. Мы также видим будущего Скалу усатым школьником (Брэдли Констант) и начинающим спортсменом (Ули Латукефу). А рассказчиком выступает сам Джонсон, но образца 2032 года, как кандидат в президенты США. «Молодой Скала» — отличный способ познакомиться со звездами американского футбола и рестлинга, ведь на экране постоянно присутствуют персонажи вроде Родди «Буяна» Пайпера или Уоррена Саппа.
«Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Премьера: март
Заключительная часть фэнтези-трилогии. На этот раз герои русских былин попадают в XXI век. Иван (Виктор Хориняк) и Василиса (Мила Сивацкая) готовы отпраздновать свадьбу, но девушку похищают злые силы, и богатырь вместе с товарищами из сказочного Белогорья отправляются в современную Москву.
«Карамора», 1-й сезон
Премьера: март
Альтернативная история дореволюционной России по версии Данилы Козловского. Анархист по прозвищу Карамора (сам Козловский) борется против монархии и выступает за созыв Учредительного собрания, пока не сталкивается с настоящим злом — тайным обществом вампиров, к которому принадлежат почти все дворяне. Конспирологический сюжет развивается в декадентской атмосфере Серебряного века. В кадре регулярно мелькают лица из учебников российской истории и литературы вроде Льва Толстого (Александр Ильин), Петра Столыпина (Борис Бирман), Владимира Маяковского (Николай Комягин) и Григория Распутина (Александр Ильин-мл.).
Новые фильмы
«Подводный дом»
Премьера: 9 марта
Тина (Камилль Роу) и Бен (Джеймс Джаггер) влюблены друг в друга и в заброшенные здания. Они путешествуют по Европе, чтобы находить новые интересные локации для своего YouTube-блога. Однажды блогеры оказываются на юго-западе Франции, где на дне искусственного озера покоится затопленный дом. Там они сталкиваются с паранормальной активностью. Фильм снял режиссерский дуэт Александра Бустильо и Жюльена Мори. Они авторы культового хоррора «Месть нерожденному», который принадлежит направлению «новый французский экстрим».
«Падение замка»
Премьера: 10 марта
Бывший спортсмен Майк Уэйд (Скотт Эдкинс) перебивается случайными заработками и участвует в сносе обветшалого здания больницы Касл-Хайтс. Но никто не знает, что именно там преступники спрятали 3 млн долларов. Эти деньги помогли бы Майку улучшить финансовое положение, но на них претендует также охранник Ричард Эриксон (Дольф Лундгрен). А владельцы денег тоже хотят их вернуть. У всех сторон конфликта есть всего полтора часа, пока больница не разрушится от запланированного взрыва. Боевик по сценарию Эндрю Кнауэра («Возвращение героя») снял сам Дольф Лундгрен.
«Вкус жизни»
Премьера: 9 марта
Кулинарная мелодрама датского режиссера Кристоффера Боэ («Реконструкция»). Карстен (Николай Костер-Вальдау) и Мэгги (Катрин Розенталь) владеют популярным рестораном и мечтают о звезде «Мишлен», которая вознаградит все их старания. Но эта цель расстроила их брак, каждый из супругов занят лишь собой. Однажды Мэгги получает анонимную записку, которая предназначалась Карстену и которая раскрывает ее измену.
«Тихий омут»
Премьера: 12 марта
Американский нефтяник Билл Бейкер (Мэтт Дэймон) отправляется во Францию, чтобы навестить свою дочь Эллисон (Эбигейл Бреслин). Она заключена в марсельской тюрьме, суд признал девушку виновной в убийстве ее возлюбленной. Однако Эллисон уверяет, что настоящий убийца на свободе, и Билл решает найти преступника самостоятельно. Фильм снял оскароносный Том Маккарти («В центре внимания»).
«Агнец»
Премьера: 13 марта
Исландский слоубёрнер с Нуми Рапас в главной роли. Ее героиня Мария живет вместе с мужем-фермером Ингваром (Хильмир Снайр Гвюднасон) в уютном уединенном домике. Тихий быт прерывает чудо: одна из их овец рожает странный гибрид человека и животного. Мария и Ингвар заботятся о ребенке с человеческим телом и головой ягненка как о своем собственном, но напряжение вокруг их дома постепенно нарастает. Дебютный фильм Вальдимара Йоханнссона получил «приз за оригинальность» на Каннском фестивале в 2021 году. Исполнительным продюсером выступил венгерский классик Бела Тарр.
«Хэллоуин убивает»
Премьера: 26 марта
Режиссер Дэвид Гордон Грин и сценарист Дэнни Макбрайд решили освежить классическую слэшер-франшизу и в 2018 году выпустили «Хэллоуин». Это прямое продолжение культового фильма Джона Карпентера, игнорирующее все неудачные сиквелы, стало настоящим жанровым хитом, а Грин—Макбрайд замахнулись на целую трилогию. Во второй части, «Хэллоуин убивает», Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) восстанавливается в больнице после столкновения с убийцей Майклом Майерсом, а жители городка Хэддонфилд начинают охоту на ведьм.
Новые сериалы
«Инфлюенсеры», мини-сериал
Премьера: 5 марта
Британская драмеди в духе «Дряни». 25-летняя Саша Клейтон мечтает стать известной певицей, но пока лишь записывается в собственной спальне, проводя все свободное время в социальных сетях. Однажды безработную девушку выгоняют родители, и она знакомится с миром дилеров и тусовщиков. Исполнительница главной роли Николь Лекки стала одной из шоураннерок этого автобиографического сериала, созданного по мотивам театральной пьесы «Superhoe».
Новые сезоны
«Кунг-фу», 2-й сезон
Премьера: 10 марта
Ремейк одноименного сериала 1970-х про боевые искусства. Молодая американка китайского происхождения Ники Чен (Оливия Лян) бросает учебу, чтобы найти смысл жизни и освоить боевые искусства в отдаленном монастыре. Позже она возвращается в родной Сан-Франциско, который страдает от преступности. Ники решает освободить город от криминального гнета при помощи своих боевых навыков.
Любимые фильмы и сериалы
«Стартап», 3 сезона
Премьера: 1 марта
Криминальная драма о мире криптовалют. Программист Иззи Моралс (Отмара Марреро), банкир Ник Талман (Адам Броди) и преступник Рональд Дэйси (Эди Гатеги) занимаются созданием аналога биткойна, который поможет отмывать грязные деньги. По их следу идет коррумпированный агент ФБР Фил Раск (Мартин Фриман), который преследует свои цели.
«Воронины», 23 сезона
Премьера: март
Теперь все сезоны долгоиграющего ситкома можно будет посмотреть на Кинопоиске. Первоначально сериал стартовал как ремейк «Все любят Рэймонда», но давно обогнал его по количеству сезонов и стал поистине народным хитом. Даже те, кто путает Костю (Георгий Дронов) и Леню (Станислав Дужников), наверняка знают меметичные фразы про «египетскую силу». Кинопоиск уже писал о феномене вечной жизни «Ворониных» и тонкостях адаптации зарубежного ситкома.
Документальное кино
«Джой: Американка в русском балете»
Премьера: 2 марта
Джой Аннабель Уомак родилась в Беверли-Хиллз, но всегда мечтала стать балериной Большого театра. Документальный фильм рассказывает, как девушка перебралась в Россию, окончила Московскую государственную академию хореографии и смогла устроиться на работу мечты, чтобы уйти из Большого через год, обвинив руководство в коррупции.
«Сбой в матрице»
Премьера: 16 марта
Живем ли мы в компьютерной симуляции? Режиссер конспирологической документалки «Комната 237» (где интерпретаторы пытались понять, что хотел сказать Стэнли Кубрик в хорроре «Сияние») Родни Ашер пытается если не ответить на этот вопрос, то хотя бы рассмотреть его со всех возможных сторон. В ход идут твиты Илона Маска, цитаты Филипа К. Дика и кадры из «Матрицы» и «Minecraft».
Для детей
«Неисправимый Рон»
Премьера: 17 марта
Фантастический мультфильм про ближайшее будущее, когда в каждом доме появятся роботы, которые могут составить компанию хозяину и помочь в уборке дома. Стеснительный школьник Барни получает в подарок такого андроида, которого называет Рон. Его технические дефекты (нет подключения к интернету, а сам он периодически подтормаживает) с лихвой компенсируются дружелюбным характером. «Неисправимый Рон» — дебютный мультфильм британской студии Locksmith Animation, сценарий к нему написали Сара Смит («Пираты! Банда неудачников») и Питер Бейнхэм («Монстры на каникулах»).
Автор: Марат Шабаев
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