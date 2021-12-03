Богатырь на троне: главные итоги «новогодней битвы» в России

На прошлой неделе в России завершилась «новогодняя битва» — самый кассовый период года, который захватывает два последних уик-энда декабря и длинные январские каникулы. Именно в это время в России устанавливалась львиная доля прокатных рекордов прошлых лет — от «Аватара» (3,5 млрд рублей) до «Холопа» (3,069 млрд рублей). Уже второй год подряд «новогодняя битва» проходит в условиях коронавирусных ограничений. По сравнению с 2021 годом они даже ужесточились: в большинстве регионов страны посетители кинотеатров старше 18 лет должны предъявить QR-коды. Однако, несмотря на это, касса только что закончившейся «новогодней битвы» оказалась на 9% выше, чем годом ранее, а триумфаторы январских каникул — фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Человек-паук: Нет пути домой» — собрали внушительную кассу. Об итогах праздничного кинопроката рассказывает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Сборы растут, а посещаемость — нет

С 1 по 10 января 2022 года российские кинотеатры заработали 3,631 млрд рублей. Год назад выручка была 3,340 миллиарда. Рост очевиден, но допандемийных высот прокату достичь все еще не удалось: в 2019 и 2020 годах январские праздники приносили кинотеатрам более 4,5 млрд рублей. Иными словами, проседание по кассе по сравнению с доковидными временами в 2022-м составило около 25%.

С одной стороны, это неплохой показатель с учетом введенных ограничений. С другой — посещаемость восстанавливается медленнее, чем сборы. Общее количество зрителей, пришедших в кинотеатры в первые девять дней января — чуть больше 10,5 миллиона человек, тогда как до пандемии до залов добиралось около 15,5 миллиона человек (данные на 1 — 9 января 2022 и 2020 года). То есть зрителей стало примерно на треть меньше (-32,5%).

Упавшую посещаемость владельцы кинотеатров отчасти стараются компенсировать ценой билета: в разгар январских каникул она вновь побила исторический рекорд, достигнув в среднем 333 рублей. После праздников цена несколько снизилась, но к прежним значениям она вряд ли вернется, и к этому придется привыкнуть. Долгие годы цена билета в России была оплотом стабильности: она практически не росла, оставаясь в районе 255 рублей. Теперь пришло время нагонять инфляцию. В этом году средняя стоимость похода в кино в России может составить 300 рублей. В Москве этот показатель будет еще выше.

Топ-10 «новогодней битвы»

К участникам «новогодней битвы» традиционно относят релизы, стартующие со второй недели декабря до первой недели января включительно. Так выглядит топ-10 самых кассовых фильмов этого периода в 2022 году (по состоянию на 10 января):

Сразу обратим внимание на исключение из правил в этой таблице — «Дом Gucci», который вышел в самом начале декабря. Большинство экспертов не рассматривали его как участника «новогодней битвы». Предполагалось, что место престижного фильма большого режиссера в новогодней сетке релизов займет «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Однако ремейк классического мюзикла в первый уик-энд не собрал и 15 млн рублей, а потому исчез из расписания большинства кинотеатров. «Дом Gucci», напротив, обзавелся отличным сарафаном и в новогодние каникулы прекрасно держался на точечных вечерних сеансах. По наработке на один сеанс (в среднем более 20 тыс. рублей) фильму Ридли Скотта не было равных на протяжении всех январских каникул. В итоге «Дом Gucci» приближается к результатам аналогичной картины «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, которая три года назад вышла в прокат в ноябре, собрала 655 млн рублей, но не дожила при этом до каникул. Это говорит о том, что часть зрителей готова смотреть в январе разное кино, а не только развлекательный новогодний контент.

Победители

Победители зимнего периода не вызывали сомнений еще осенью: ставки на продолжения франшиз «Человек-паук» и «Последний богатырь» изначально были велики. Третий «Богатырь» выступил точно в соответствии с прогнозами: итоговый заработок проекта предположительно составит около 2,3 млрд рублей, он превзойдет показатели сиквела (2,049 миллиарда) и станет самым кассовым фильмом франшизы. Эта серия фильмов может похвастаться стабильностью фанатской базы. Билет на первый фильм в 2017 году приобрели 7,4 миллиона человек, на сиквел в 2021-м — 7,1 миллиона. У третьей части пока что 6,1 миллиона проданных билетов, но к концу проката она должна добраться до показателей сиквела.

Этот результат свидетельствует, что продюсерам удалось придумать рабочий концепт, который годами не надоедает целевой аудитории. Теперь любопытно, будут ли компании Disney и Yellow, Black and White развивать успех. Анонсировалось, что «Посланник тьмы» станет завершающей частью трилогии. Но не стоит исключать, что продюсеры и дальше будут монетизировать проверенный бренд.

А вот «Человек-паук» удивил. Многие предполагали, что он легко возьмет планку в 2 млрд рублей. Но «Нет пути домой» пошел еще дальше: он стал самым кассовым проектом Marvel в России. Теперь вопрос в том, покорится ли ему планка в 3 млрд рублей в России, которую раньше среди зарубежных блокбастеров брал только «Аватар».

Наконец, еще одним победителем можно назвать «Зверопой 2», новый анимационный проект студии Illumination. К финалу проката его сборы составят 800 — 850 млн рублей. Universal регулярно выпускает под Новый год большой студийный мультфильм, который пытается штурмовать миллиардную отметку. В 2019 году это был «Гринч» (994 миллиона), в 2021-м — «Семейка Крудс: Новоселье» (849 миллионов).

Российская анимация недобирает, но не сдается, как и «Матрица»

Четвертая часть «Матрицы» вышла после многолетнего перерыва и была принята многими фанатами в штыки. Во время новогодних каникул фильм выглядел статистом на фоне более успешных конкурентов: большую часть выручки он собрал во второй половине декабря. Согласно прогнозам, финальная касса картины будет в районе 590 млн рублей. Для фильмов Вачовски это второй результат в России после «Восхождения Юпитер» (614 млн рублей с учетом СНГ). Могло быть, конечно, больше, но помешала пиратская копия, появившаяся на второй неделе проката и имевшая большой успех: по данным Group-IB, лента «Матрица: Воскрешение» заняла пятое место по популярности на пиратских ресурсах в сети в 2021 году.

Еще один середняк — мультфильм «Три богатыря и Конь на троне». Если герой «Иронии судьбы» каждый год 31 декабря ходит с друзьями в баню, то студия «Мельница» на протяжении последних десяти лет неизменно выпускает под Новый год очередную часть какой-нибудь своей франшизы. Лучшие годы «Трех богатырей», которые в начале 2010-х годов претендовали на сборы в районе 1 млрд рублей, позади. В прошлом году «Конь Юлий и большие скачки» заработали 342 млн рублей. У «Коня на троне» в этом году будет около 400 миллионов. Это делает мультфильм самым кассовым российским анимационным проектом, чей старт пришелся на 2021 год. На втором месте с большим отрывом — «Кощей: Начало» (124 млн рублей). До падения ниже порога самоокупаемости проектам «Мельницы» еще очень далеко, а преданная аудитория у мультфильмов по-прежнему имеется. Продюсер Сергей Сельянов уже заявил «Бюллетеню кинопрокатчика», что как минимум в ближайшие годы франшиза про богатырей продолжит существование.

То, что собирало в прошлом десятилетии, сегодня не работает

Список фильмов, новогодний результат которых откровенно разочаровал, открывает «Чемпион мира» — новый спортивно-биографический проект студии «ТРИТЭ». Картина о борьбе за шахматную корону в 1978 году молодого советского патриота Анатолия Карпова и пожилого перебежчика Виктора Корчного при хорошем раскладе могла бы претендовать на сборы «Союза Спасения» (719 млн рублей). Но отсутствие динамичной составляющей и других зацепок для молодой аудитории значительно уменьшило кассовый потенциал картины. Сборы «Чемпиона мира» хоть еще и подрастут, но будут сопоставимы с финальной кассой другого спортивного блокбастера — «Стрельцова» (354 млн рублей), вышедшего в сентябре 2020 года.

Вообще, спортивное кино в последние годы своими сборами не поражало: «Белый снег» про лыжи, «На острие» про фехтование и «Один вдох» про дайвинг не добрались и до 100 млн рублей, «Лев Яшин» заработал 114 миллионов. Есть ощущение, что кассовые рекорды спортивных картин остались в тех временах, когда прокат рвала драма «Движение вверх», то есть в прошлом десятилетии.

Примерно там же, кажется, остались и огромные заработки комедий с телезвездами прошлых лет — речь про достижения «Елок 8» с Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом, «Снегурочки против всех» с Павлом Волей и «Свингеров» с Дмитрием Нагиевым. Три эти комедии в январские каникулы совместными усилиями не заработали и 300 млн рублей. Фильмы роднит старомодность концептов и подход к кастингу. Если дома часть зрителей по-прежнему готова потреблять такой контент, то для того, чтобы вытащить их в кинотеатры, нужно придумывать что-то новое. Как минимум предъявить молодой аудитории более актуальные лица.