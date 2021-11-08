Фильм недели: «Дом Gucci». Ридли Скотт отрывается в жанре кэмп-комедии

Почему новый фильм Скотта гораздо лучше, чем о нем говорят, и с какой точки зрения надо смотреть на его overdressed-героев, чтобы получить удовольствие?



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В 1978 году Патриция Реджани (Леди Гага), разбитная миланская секретарша, работающая в папиной грузовой компании, знакомится на вечеринке с застенчивым очкариком Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) — студентом-юристом и в перспективе одним из наследников одноименной фешен-империи. Вскоре они женятся, несмотря на скепсис Родольфо (Джереми Айронс) — рафинированного отца Маурицио, грозящего вычеркнуть того из завещания. Зато Патриция легко находит общий язык с Альдо (Аль Пачино), жовиальным дядей мужа, который управляет бизнесом Гуччи из Нью-Йорка и не прочь поделиться властью с новым поколением в обход собственного сына Паоло (Джаред Лето), единогласно признанного в семье идиотом.

Причуды ковидного кинопроката: новый фильм Ридли Скотта выходит сразу в хвосте предыдущего, задержанного на год. Как и «Последняя дуэль», это экранизация документальной книги — теперь расследования журналистки Сары Гей Форден с броским подзаголовком «Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности». Скотт (или, скорее, его юристы) выбрал осторожную формулировку «вдохновлено реальными событиями». Но все равно, разумеется, люди с фамилией Гуччи выступили на днях единым фронтом с заявлением, что все, мол, было не так. А коротко (и, скорее, с симпатией) выведенный в фильме модельер Том Форд, который уже пробовал себя в режиссуре, дебютировал в кинокритике и тоже выразил недовольство.

Действие охватывает почти 20 лет, с конца 1970-х по середину 1990-х. И хотя с тех пор прошла еще четверть века, благодаря нынешней шумихе мало кто из зрителей, вероятно, пойдет на фильм, не зная, чем он закончится. На всякий случай умолчим об этом, но ясно, что Ридли Скотт едва ли взялся бы за историю корпоративного успеха: «Дом Gucci» — это «Падение дома Gucci». Тут сразу мерещится что-то шекспировское, но напрасно. Ближайшая ассоциация из творчества Скотта — «Все деньги мира» про семейство Гетти — тоже не точна, несмотря на общую тему алчности. «Деньги» были драмой и триллером с легкими элементами фарса, «Дом» — фарс с элементами драмы и триллера, сатира. По большому счету комедия.

Адам Драйвер, Джаред Лето и Леди Гага

Это важно проговорить, поскольку где-то здесь проходит линия фронта между критиками фильма и его (не очень многочисленными, кажется) защитниками. Надо понимать, что кэмп, мыльная опера не качественные характеристики, которыми можно уязвить неумеху Скотта, а жанры, с которыми он в этот раз сознательно работает. Очевидно, рассудив, что для разговора про Гуччи — и про людей, и про кожаные сумки с золотыми застежками — это самый адекватный язык. Единственный способ по-настоящему получить от фильма удовольствие — открыться этому языку, принять его полностью и безоглядно.

Тогда перестанут вызывать вопросы режиссерские решения, которые иначе кажутся сомнительными, а то и просто абсурдными. Скажем, идея заставить американских артистов говорить с комическим итальянским акцентом. Или то, что в фильме на два часа сорок минут практически нет действия: «Дом Gucci» — это красивые (в основном) люди в умопомрачительно дорогих нарядах, которые разговаривают на повышенных тонах в колоритных интерьерах. Чтобы кто-то взял и куда-нибудь пошел, это целое событие (и оно оканчивается обычно печально).

И, конечно, по тому же ведомству проходят актерские работы. Джаред Лето, спрятавшийся под слоями грима и всяких накладок, втиснутый в адские вельветовые костюмчики, грустно бродит, как Пингвин в исполнении Дэнни ДеВито, и издает звуки, которые лишь с натяжкой можно назвать человеческой речью; «Оскар» у него уже есть, но, если у Лето украдут «Золотую малину», это будет ограбление века. Джереми Айронс и Аль Пачино откровенно играют пародии на самих себя: один обреченно кашляет в шейный платок, второй таращит глаза и разводит руками. Очень смешная маленькая роль у Сальмы Хайек (чей французский муж сейчас управляет среди прочего брендом Gucci).

Сальма Хайек

Главные герои, Леди Гага и Драйвер, тоже смешные, но настроены они серьезнее других, и задачи у них посложнее. Первой нужно не потерять сочувствие зрителя, вопреки всему в общем-то, что делает в фильме Патриция, и актрисе, выпустившей наружу мелодраматизм, всегда в принципе читавшийся под ее сценической кэмповой маской, это почти удается. Второй, наоборот, чем дальше, тем усерднее пытается предать наши быстро завоеванные симпатии, но не слишком в этом преуспевает: персонажа в таких очках сложно осудить.

Несмотря на изобилие статичных сцен, которые хочется раскидать на развороты Vogue, это энергичное, громкое кино: стоит на секунду умолкнуть псевдоитальянской речи, Скотт врубает какой-нибудь оперный или поп-хит. Секс под Паваротти, свадьба под Джорджа Майкла, где не Blondie, там Дэвид Боуи. Здесь всего слишком много, и самого «Дома», наверное, тоже многовато. Но, если бы Ридли Скотт знал меру, он не был бы там, где он сейчас (как, к слову, и Маурицио Гуччи). И после респектабельной пасмурной «Дуэли» это южное безобразие — тяжелый люкс.