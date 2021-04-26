Фильм недели: «Вечные». Экологические супергерои Хлои Чжао

Бесконечные виды бескрайних прерий, экскурсии в древние цивилизации и дюжина новых супергероев. О том, каким получился самый необычный фильм киновселенной Marvel, рассказывает Михаил Моркин.

«Вечные» — 26-й фильм кинематографической вселенной Marvel, третья глава ее четвертой фазы и, скажем прямо, ее самый амбициозный полнометражный эксперимент за долгие годы. В отличие от DC, Marvel часто журят за четкое следование одному и тому же рецепту origin story (см. «Капитан Марвел», «Черную Пантеру» или «Шан-Чи и легенду десяти колец») и за переизбыток фан-сервиса. В «Вечных» же наконец-то сплошь новые герои, а Мстители и Танос упоминаются лишь в паре диалогов (все они есть в трейлере). Этот эпос явно задуман как начало следующего масштабного цикла, который должен прийти на место «саги Бесконечности», и Вечных можно смотреть даже тем, кто совершенно не следил за Marvel последние 13 лет; это первая глава совсем другой истории.

О чем это?

7000 лет назад космический бог, целестиал Аришем, отправил на Землю десятку бессмертных воинов Вечных, чтобы защищать людей от химерообразных монстров — девиантов. Сменялись эпохи, цивилизации создавались и рушились, и Вечные вроде бы смогли победить девиантов, сохранив свое существование в тайне. Все это время им было запрещено вступать в земные конфликты, если только там не участвовали их безобразные противники. Однако, когда Железный человек щелкнул пальцами в Перчатке Бесконечности, вернув во Вселенную половину живых существ, обращенных в прах титаном Таносом, этот мощнейший выброс энергии разбудил девиантов. Теперь Вечным придется воссоединиться, чтобы спасти Землю от уничтожения и, что самое тяжелое, оспорить политику невмешательства в земные дела, которой придерживался их создатель.

Как это снято?

Marvel начинала снимать свои блокбастеры с режиссерами без статуса авторов (Джон Фавро, Луи Летерье, Джо Джонстон или Алан Тейлор), а сейчас переключилась на фестивальных любимчиков вроде Дестина Дэниела Креттона и Кейт Шортланд. Режиссер «Вечных» — Хлоя Чжао, которая во время постпродакшена фильма получила два «Оскара» за «Землю кочевников». Чжао — одна из самых самобытных режиссеров в истории студии; стиль ее прошлых работ был максимально далек от размаха и пафоса супегероики. Она работала на стыке документалистики и лирического артхауса, ее фильмы были посвящены, например, индейцам, живущим в сельской Америке (Чжао старается работать с непрофессионалами, играющими самих себя в заданных обстоятельствах; в «Земле кочевников» такими были все герои второго плана). Важная роль в кино Чжао обычно отведена и природе, ландшафтам, которые влияют на состояние героев. Все ее фильмы снимал в естественном свете на широкоугольные объективы один и тот же оператор — Джошуа Джеймс Ричардс. Такая пейзажная лирика до сих пор не ассоциировалась со всякими «Мстителями», которые клепаются на фоне зеленых экранов в павильоне и в антураже которых нет почти ничего живого, а сплошь CGI-имитация.

«Вечные» тоже пропитаны неожиданной для кинокомикса любовью к живой природе — до такой степени, что местами фильм напоминает передачу National Geographic. Сальма Хайек скачет верхом по равнинам Южной Дакоты, Джемма Чан создает среди песков ручей и разгуливает по полям, любуясь колыханием трав; действие переносится из одной исторической эпохи в другую (совсем как в «Древе жизни» Малика!), а в финале извергается проснувшийся посреди Индийского океана вулкан. За картинку «Вечных» в целом отвечал штатный марвеловский оператор-постановщик Бен Дэвис, но, судя по интервью с актерами, на натуре вокруг них ходил как раз Ричардс.

Параллели с прошлыми фильмами Чжао можно проследить и на уровне сюжета: когда их работодатель перестает выходить на связь, Вечные начинают скитаться по миру, совсем как героиня Фрэнсис МакДорманд в «Земле кочевников».

Ричард Мэдден и Джемма Чан

«Вечные» — новая страница не только в летописи киновселенной Marvel, но и в творческой политике студии. В соответствии с новейшим курсом на разнообразие и представленность всех групп в касте есть китаянка, кореец, пакистанец, афроамериканка, мексиканка, шотландец, ирландец; их возраст — от 14 лет (Лия МакХью) до 55 (Сальма Хайек). А среди самих Вечных есть гомосексуал (инженер Фастос (Брайан Тайри Генри) живет тихой семейной жизнью с мужем и сыном в американском пригороде), а также глухая (молниеносная Маккари в исполнении Лорен Ридлофф) и нейроотличная супергероини (страдающая чем-то вроде деменции Фина — Анджелина Джоли). Дайверсити тут доходит до того, что в фильме — кажется, впервые в истории марвеловского мира! — признается существование героев DC! Вечные обсуждают Бэтмена и Супермена, Икарис в шутку вызывается возглавить команду Мстителей, а актеры, сыгравшие Джона Сноу и Робба Старка, борются за сердце героини по имени Серси (привет, «Игра престолов»). Кстати, у Джеммы Чан (Серси) и Ричарда Мэддена (Икарис) даже есть чувственная эротическая сцена — первая в истории марвеловских фильмов, прежде бывших принципиально асексуальными.

Вердикт

Грандиозный эпик Хлои Чжао — самая необычная супергероика со времен «Халка» Энга Ли, для которого эдипальные переживания супергероев были важнее экшена (как и у Вечных, у зеленого гиганта был конфликт со своим отцом-создателем). Фильм вряд ли придется по вкусу всем: тут нет стандартного для кинокомиксов водопада гэгов и перекрестных ссылок. Его создатели погружают своих героев (и аудиторию) в философские вопросы о человеческой природе, экзистенциальные и профессиональные кризисы. Неприкаянные Вечные в отсутствие девиантов скучают на Земле в затянувшейся командировке и размышляют о том, достойны ли земляне жизни или же их гибель — нормальная часть вселенского цикла жизни? И как им самим обрести смысл существования? Согласитесь, такие темы больше подходят «Рику и Морти», чем марвеловской франшизе.

Как и в «Дюне» Вильнёва, ставка здесь сделана не столько на экшен, сколько на величественные пейзажные виды и работу художников-постановщиков, воссоздавших на экране миры древних цивилизаций Междуречья и доколумбовой Америки; да парящий в космосе целестиал Аришем, похожий на трансформера, выглядит забавно.

Подчеркнем, что, несмотря на то что авторы фильма постоянно отходят от канона супергеройского кино, смотреть «Вечных» нескучно: время от времени девиантам рвут пасти, Вечные исправно демонстрируют свои суперспособности, а ближе к финалу на пару минут проснется Анджелина Джоли, чтобы с непроницаемым лицом разрубить мечом очередную марвеловскую CGI-мерзость.

Правда, нельзя сказать, что создателям удалось избавиться от всех клише современной супергероики: есть тут и традиционное торжественное объединение всех сил добра в финале, и шаблонная тема внезапной самореализации, вопреки всем сложностям. И, конечно, Вечные вряд ли заменят зрителям Тони Старка и Стива Роджерса. Актерам фильма, по большей части характерным и привыкшим играть в театре, недостает звездной харизмы Роберта Дауни-мл. и Криса Эванса. К тому же новых персонажей тут так много, что они просто толпятся в кадре и не успевают раскрыться как полноценные герои. Мы пока различаем их скорее по суперспособностям, чем по характерам.

Впрочем, возможно, Кевин Файги и не ставил перед Чжао циклопической задачи создать с нуля новый киномир и всех его обитателей. В конце концов, автономный фильм, возникший внутри самой значительной из современных кинофраншиз, — уже довольно неожиданный арт-эксперимент, который достоин внимания.