Как устроена «Земля кочевников» и за что она получила «Оскар»

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ВидеоКак устроена «Земля кочевников» и за что она получила «Оскар»

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«Земля кочевников» стала триумфатором премии «Оскар», и мы решили разобрать, как устроен фильм Хлои Чжао и почему он собрал все главные фестивальные награды года.

Почему это нетипичное социальное кино? Как «Земля кочевников» продолжает американскую традицию независимого кино и играет с тропами роуд-муви и вестерна? Что Фрэнсис МакДорманд привнесла в фильм из своей жизни? И каким образом в картине переплетаются документальная реальность и поэтические метафоры?

Обо всем этом — в нашем видеоэссе.

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В главных ролях:Энн Хэтэуэй, Джазир Бруно, Октавия Спенсер и др.
Режиссер:Роберт Земекис
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