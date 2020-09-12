Как устроена «Земля кочевников» и за что она получила «Оскар»

«Земля кочевников» стала триумфатором премии «Оскар», и мы решили разобрать, как устроен фильм Хлои Чжао и почему он собрал все главные фестивальные награды года.

Почему это нетипичное социальное кино? Как «Земля кочевников» продолжает американскую традицию независимого кино и играет с тропами роуд-муви и вестерна? Что Фрэнсис МакДорманд привнесла в фильм из своей жизни? И каким образом в картине переплетаются документальная реальность и поэтические метафоры?

Обо всем этом — в нашем видеоэссе.

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