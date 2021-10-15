«Фильм Marvel, похожий на „Дюну“»: за что ругают и хвалят «Вечных» Хлои Чжао

В сети появились рецензии на фильм «Вечные» — первый кинокомикс Marvel, снятый оскароносным режиссером (это Хлоя Чжао, «Земля кочевников», «Наездник»). В российский прокат «Вечные» должны выйти 8 ноября. Рассказываем, что пишет о них западная пресса.
Для начала кто такие Вечные?
Это бессмертные суперлюди, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7 000 лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от инопланетных злодеев Девиантов (Вечные не участвовали в борьбе с Таносом и в других войнах, потому что им запретили вмешиваться в ситуации, не связанные с Девиантами). Всего на Земле десять Вечных, которые находятся в разных точках планеты: кто-то из них ассимилировался среди людей, другие решили жить в изоляции. По сюжету у них есть семь дней, чтобы найти друг друга и спасти человечество от пробудившихся Девиантов.
Во главе Вечных стоит целительница Аяк (Сальма Хайек), сохранившая связь с Целестиалами. К Вечным относятся: умеющий летать Икарис (Ричард Мэдден); воительница Фина (Анджелина Джоли); Серси (Джемма Чан), способная прикосновением менять состав материи; боец Гильгамеш (Ма Дон-сок); Фастос (Брайан Тайри Генри) — изобретатель и первый супергерой-гомосексуал во вселенной Marvel; Друиг (Барри Кеоган), способный управлять сознанием других; застрявшая в теле 12-летней девочки Спрайт (Лия МакХью), а также Кинго (Кумэйл Нанджиани), который в свободное время сделал себе карьеру в Болливуде. В команду Вечных входит и первая глухая супергероиня MCU — обладающая сверхскоростью Маккари. Ее сыграла глухая актриса Лорен Ридлофф («Звук металла», «Ходячие мертвецы»).
Какой кинокомикс получился у инди-режиссера?
Как пишет Пит Хаммонд из Deadline, «Вечные» не ушли в сторону артхаусного кино, как «Земля кочевников» и «Наездник». «У этого фильма корни классического вестерна», — уточняет кинокритик. При этом автор подчеркивает, что режиссер сохранила свой визуальный стиль (в частности, остались долгие кадры закатов, как в ее предыдущих проектах).
По словам Дэвида Руни (The Hollywood Reporter), «„Вечные“ трансформируют вездесущий жанр фэнтези». В фильме больше внимания уделяется отношениям персонажей, их эмоциям, чем CGI-экшену.
А зрелищность Marvel осталась?
Да, критики отдельно отмечают сцены с предысторией Вечных. По сюжету впервые они появляются на Земле, когда драконоподобные монстры Девианты нападают на Месопотамию в 7000 году до нашей эры. Также есть яркие сцены сражений Вечных и Девиантов в Вавилоне в 2500 году до нашей эры, в Индии в эпоху династии Гупта в V веке нашей эры и в Мексике во времена ацтеков в XVI веке нашей эры.
Зрелищность здесь достигается не обилием графики, а «натуралистическими кадрами» оператора Бена Дэвиса («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Доктор Стрэндж»). Его кадры придают фильму «менее синтетический вид, чем у остальных проектов Marvel», — считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.
Еще критики хвалят комические вставки. За них в основном отвечает Вечный по имени Кинго (Кумэйл Нанджиани), который за время, что суперлюди находились в тени, стал звездой Болливуда. Причем он один представляет целую актерскую династию, притворяясь разными членами семьи, чтобы никто не вычислил, что он бессмертен.
Что критикам не понравилось?
«Прерывистое повествование разочаровывает, особенно в скомканной первой части фильма», — пишет Дэвид Руни. Он критикует сцены сражений: «Джоли почему-то дерется с грацией балерины, а Дон-сок — как движущаяся кирпичная стена». Отдельно автор подчеркивает, что фильм растянут, а количество сюжетных линий можно было сократить. Это мнение разделяет Стив Роз из The Guardian: из-за обилия линий некоторые Вечные не успевают раскрыться, хотя фильм идет почти три часа.
Оуэн Глейберман из Variety отмечает, что «Вечным» не хватило индивидуальности. По его мнению, Чжао здесь предпочла своему авторскому видению каноны блокбастеров. «Фильм очень стандартный, в духе картин о команде супергероев с определенными тропами. Чжао не выходит за рамки этих тропов, но добавляет драматичности, масштабности и неожиданных твистов».
Вердикт
По мнению критиков, фильм выделяется за счет визуальной части и масштабности действий. «Это супергеройский фильм Marvel, похожий на „Дюну“ Дени Вильнёва», — пишет Дэвид Эрлих (IndieWire). Съемки «Вечных» в основном проходили в Великобритании и на Канарских островах (там снимали Месопотамию и Вавилон), работа продолжилась на Аляске, в Мумбаи и Австралии.
Однако «Вечные» не дотягивают до коллег по жанру. «Это неспешное и временами привлекательное кино, но оно все же уступает „Стражам Галактики“, „Лиге справедливости Зака Снайдера“ и „Мстители: Война бесконечности“, потому что не выходит за рамки жанра», — подытоживает Оуэн Глейберман. «Один из самых скучных фильмов Marvel за последние годы — запутанный, утомляющий и неинтересный», — добавляет Родриго Перес из The Playlist.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш