«Фильм Marvel, похожий на „Дюну“»: за что ругают и хвалят «Вечных» Хлои Чжао

В сети появились рецензии на фильм «Вечные» — первый кинокомикс Marvel, снятый оскароносным режиссером (это Хлоя Чжао, «Земля кочевников», «Наездник»). В российский прокат «Вечные» должны выйти 8 ноября. Рассказываем, что пишет о них западная пресса.

Для начала кто такие Вечные?

Это бессмертные суперлюди, которых создали космические боги Целестиалы. Более 7 000 лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от инопланетных злодеев Девиантов (Вечные не участвовали в борьбе с Таносом и в других войнах, потому что им запретили вмешиваться в ситуации, не связанные с Девиантами). Всего на Земле десять Вечных, которые находятся в разных точках планеты: кто-то из них ассимилировался среди людей, другие решили жить в изоляции. По сюжету у них есть семь дней, чтобы найти друг друга и спасти человечество от пробудившихся Девиантов.

Во главе Вечных стоит целительница Аяк (Сальма Хайек), сохранившая связь с Целестиалами. К Вечным относятся: умеющий летать Икарис (Ричард Мэдден); воительница Фина (Анджелина Джоли); Серси (Джемма Чан), способная прикосновением менять состав материи; боец Гильгамеш (Ма Дон-сок); Фастос (Брайан Тайри Генри) — изобретатель и первый супергерой-гомосексуал во вселенной Marvel; Друиг (Барри Кеоган), способный управлять сознанием других; застрявшая в теле 12-летней девочки Спрайт (Лия МакХью), а также Кинго (Кумэйл Нанджиани), который в свободное время сделал себе карьеру в Болливуде. В команду Вечных входит и первая глухая супергероиня MCU — обладающая сверхскоростью Маккари. Ее сыграла глухая актриса Лорен Ридлофф («Звук металла», «Ходячие мертвецы»).

Какой кинокомикс получился у инди-режиссера?

Джемма Чан и Ричард Мэдден

Как пишет Пит Хаммонд из Deadline, «Вечные» не ушли в сторону артхаусного кино, как «Земля кочевников» и «Наездник». «У этого фильма корни классического вестерна», — уточняет кинокритик. При этом автор подчеркивает, что режиссер сохранила свой визуальный стиль (в частности, остались долгие кадры закатов, как в ее предыдущих проектах).

По словам Дэвида Руни (The Hollywood Reporter), «„Вечные“ трансформируют вездесущий жанр фэнтези». В фильме больше внимания уделяется отношениям персонажей, их эмоциям, чем CGI-экшену.

А зрелищность Marvel осталась?

Да, критики отдельно отмечают сцены с предысторией Вечных. По сюжету впервые они появляются на Земле, когда драконоподобные монстры Девианты нападают на Месопотамию в 7000 году до нашей эры. Также есть яркие сцены сражений Вечных и Девиантов в Вавилоне в 2500 году до нашей эры, в Индии в эпоху династии Гупта в V веке нашей эры и в Мексике во времена ацтеков в XVI веке нашей эры.

Зрелищность здесь достигается не обилием графики, а «натуралистическими кадрами» оператора Бена Дэвиса («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Доктор Стрэндж»). Его кадры придают фильму «менее синтетический вид, чем у остальных проектов Marvel», — считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Еще критики хвалят комические вставки. За них в основном отвечает Вечный по имени Кинго (Кумэйл Нанджиани), который за время, что суперлюди находились в тени, стал звездой Болливуда. Причем он один представляет целую актерскую династию, притворяясь разными членами семьи, чтобы никто не вычислил, что он бессмертен.

Что критикам не понравилось?

«Прерывистое повествование разочаровывает, особенно в скомканной первой части фильма», — пишет Дэвид Руни. Он критикует сцены сражений: «Джоли почему-то дерется с грацией балерины, а Дон-сок — как движущаяся кирпичная стена». Отдельно автор подчеркивает, что фильм растянут, а количество сюжетных линий можно было сократить. Это мнение разделяет Стив Роз из The Guardian: из-за обилия линий некоторые Вечные не успевают раскрыться, хотя фильм идет почти три часа.

Джемма Чан и Хлоя Чжао

Оуэн Глейберман из Variety отмечает, что «Вечным» не хватило индивидуальности. По его мнению, Чжао здесь предпочла своему авторскому видению каноны блокбастеров. «Фильм очень стандартный, в духе картин о команде супергероев с определенными тропами. Чжао не выходит за рамки этих тропов, но добавляет драматичности, масштабности и неожиданных твистов».

Вердикт

По мнению критиков, фильм выделяется за счет визуальной части и масштабности действий. «Это супергеройский фильм Marvel, похожий на „Дюну“ Дени Вильнёва», — пишет Дэвид Эрлих (IndieWire). Съемки «Вечных» в основном проходили в Великобритании и на Канарских островах (там снимали Месопотамию и Вавилон), работа продолжилась на Аляске, в Мумбаи и Австралии.

Однако «Вечные» не дотягивают до коллег по жанру. «Это неспешное и временами привлекательное кино, но оно все же уступает „Стражам Галактики“, „Лиге справедливости Зака Снайдера“ и „Мстители: Война бесконечности“, потому что не выходит за рамки жанра», — подытоживает Оуэн Глейберман. «Один из самых скучных фильмов Marvel за последние годы — запутанный, утомляющий и неинтересный», — добавляет Родриго Перес из The Playlist.