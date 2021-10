Фильм недели: «Не время умирать». Бонд выходит на пенсию

7 октября в прокат после многочисленных переносов выходит новая часть бондианы, «Не время умирать». Это последнее появление Дэниэла Крэйга во франшизе — уже в роли экс-агента. Проводы, впрочем, получились неловкими. Даулет Жанайдаров Редактор видео и подкастов КиноПоиска

Любой фильм про Бонда неизбежно оценивается не только как отдельное произведение, но и как продолжение франшизы — ей скоро аж 60 лет (она на год старше «Доктора Кто», еще одной британской культурной скрепы). Базовые элементы устаканились еще при Шоне Коннери: бондовский злодей, бондовские девушки, экшен-пролог, заглавная песня, спасение мира, «взболтать, но не смешивать». Каждый следующий агент 007 решал это уравнение по-своему. Роджер Мур устраивал экшен-клоунаду и прыгал по жанрам — от блэксплотейшена до космического сай-фая. Тимоти Далтон пытался найти драму в герое. Пирс Броснан не напрягал извилин, а просто устраивал дискотеку со взрывами и мартини.

«Казино Рояль»

А в 2006 году появился Дэниэл Крэйг — лучший и самый радикальный Бонд, харизматичный силовик с дырой на месте сердца, бессмертный герой, вынужденный наблюдать, как умирают все, кого он любил. Его самые успешные выходы в роли агента 007 («Казино Рояль» и «Скайфолл») отличались тонким балансом между классическими элементами и драматическим переосмыслением канона, а неудачи («Квант милосердия» и «Спектр») случились из-за того, что были либо слишком радикальными, либо слишком старомодными.

В «Не время умирать» создатели тоже пытаются одновременно следовать формуле и явить на экране нового Бонда. Но все кусочки пазла трагически не сходятся.

О чем это

Бонд (Дэниэл Крэйг) ушел на покой и теперь нежится под солнцем в итальянском городке в компании Мадлен Свонн (Леа Сейду). Его место на секретной службе заняла чернокожая женщина (Лашана Линч). Но тихий отдых пенсионера прерывает появление злодеев из «Спектра»: бывший агент 007 спасается, однако с возлюбленной расстается, убежденный, что это она его выдала.

Проходит пять лет. Бонд запивает тоску на Ямайке. Там его находит старый друг из ЦРУ (Джеффри Райт) и предлагает выкрасть у «Спектра» ученого, который придумал газ, способный читать ДНК. В теории лабораторное биооружие должно минимизировать случайные жертвы в спецоперациях, на практике же оно грозит глобальным геноцидом. Джеймс нехотя соглашается, меняет плавки на смокинг с бабочкой и отправляется в очередной раз спасать мир. На этот раз от анемичного злодея-ботаника с обгоревшим лицом (Рами Малек в собирательном образе Петрова и Боширова). В ходе задания он встречает новую агентку 007, которая при встрече сразу угрожает прострелить ему колено («здоровое»), но в остальном почти не вмешивается в сюжет и в основном комично волнуется, не отнимут ли у нее заветный номер с двумя нулями.

Как это снято

Вроде бы «Не время умирать» — это хороший классический блокбастер. Автомобильная погоня есть. Рукопашная драка на лестнице имеется. Ана де Армас (смешливая связная на Кубе) в коктейльном платье не просто присутствует, но и дубасит мужиков. Шутка про «Бонд. Джеймс Бонд» — как же без нее?

Дэниэл Крэйг и Ана де Армас

Но что-то не работает. Интересно придуманных экшен-сцен, кроме единственной перестрелки в туманном лесу, нет. Редкие моменты, когда сонный фильм оживляется, — точечные вкрапления в шпионский боевик других жанров: пролог с вторжением в дом прямиком из хоррора и комедия положений, когда бывший агент 007 возвращается на прежнее место работы (здесь явно постаралась создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж). Вот такого «Бонда» хочется смотреть хоть каждый день: 20-минутный ситком про МИ-6, офисные интриги и неудачные шпионские миссии; Кью живет с лысым котом и никак не сходит на свидание; М постоянно делает в кабинете ремонт, а Джеймс Бонд кряхтит и не может сдать спортивные нормативы.

А вот хронометраж в 2 часа 43 минуты заставляет заскучать. Общий метасюжет крэйговского «Бонда», который длится с «Казино Рояль», ему явно мешает. «Не время умирать» стремится завершить все линии: с Веспер Линд, с Блофельдом, со «Спектром». Но как отдельное, самостоятельное кино работает он не очень хорошо. Леа Сейду как главный love interest — полный провал, и не только потому, что все уже забыли «Спектр», где она появилась. Просто из их отношений, на которых строится вся драматургия «Не время умирать», совсем непонятно, почему агент 007 вдруг остепенился и ушел со службы. Особенно неловко они выглядят, если вспоминать душераздирающую линию Евы Грин из «Казино Рояль» или трогательные сыновне-материнские отношения с Джуди Денч в «Скайфолл».

Дэниэл Крэйг и Леа Сейду

Учитывая возраст Крэйга, понятно стремление создателей вписать Бонда в формат семейной драмы, и в теории Бонд-отец кажется интригующим персонажем. Главный референс тут, очевидно, «На секретной службе Ее Величества» с Джорджем Лазенби — трагически недооцененный фильм, в котором агент 007 внезапно влюбился и женился (песня Луи Армстронга «We Have All the Time in the World» как раз оттуда). Но чтобы раскрыть иную сторону характера плейбоя Бонда, совершенно недостаточно просто показать на экране, как он готовит оладьи голубоглазой девочке или дать ему в руки плюшевого зайчика. А выстроить весь сюжет вокруг отцовства, сделать этакого бондовского «Леона» (или «Логана» с «Заложницей») — на это у продюсеров смелости не хватило. Зато понятно, что такими темпами следующим агентом 007 будет, видимо, Лиам Нисон, и «Бонд» окончательно превратится в пенсионерскую франшизу.

Вердикт

Не стоит ждать от «Не время умирать» многого. Это временами эффектное, дорогое, но утомительное кино, долгие проводы культового героя на покой. Новый фильм про Бонда выглядит устаревшим и по отношению к революционному «Казино Рояль», и к общему культурному фону начала 2020 года, когда он должен был выйти. Создатели «Не время умирать» возвращают бондиане шаблонную и устаревшую романтическую линию и превращают сложного и неоднозначного крэйговского агента 007 в очередного мачо-героя боевика. Вместе с тем отложенная премьера, хотя и грозит продюсерам финансовыми потерями, добавляет этому кино внезапной актуальности: шутки про невидимое биооружие никогда еще не вызывали в зрительном зале такой живой отклик.