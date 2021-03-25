В октябре выходит новая часть бондианы. А что мы о ней знаем?

«Не время умирать» — 25-я часть серии фильмов про агента 007, главную роль в ней сыграл Дэниэл Крэйг. Из-за пандемии фильм ждал проката полтора года, а до этого успел сменить нескольких режиссеров и сценаристов. КиноПоиск рассказывает, как он пробивался в прокат — и что будет с франшизой, перешедшей к Amazon, после него.

Сюжет новой части разворачивается через пять лет после событий «СПЕКТРа»: оставив службу в MI6, Джеймс Бонд наслаждается мирной жизнью на Ямайке. Однако отдых длится недолго: его давний друг, сотрудник ЦРУ Феликс Лейтер, просит помочь с поисками пропавшего ученого. Расследование приводит отставного агента 007 к Люциферу Сафину — могущественному преступнику с оружием массового уничтожения.

«Не время умирать» станет для Крэйга пятой и последней частью бондианы. Режиссером выступил Кэри Фукунага, композитором — Ханс Циммер, однако состав съемочной группы мог быть совсем другим.

Дэниэл Крэйг не хотел в пятый раз играть Бонда

После выхода «СПЕКТРа» британский актер заявил, что «…скорее перережет себе вены, чем согласится вновь быть агентом 007». Но тут же уточнил: если придется вернуться к роли, то только ради денег. Весной 2016 года студия MGM пыталась предложить Крэйгу 68 миллионов фунтов за участие еще в двух частях, но тот отказался. В медиа в очередной раз начали строить предположения, кто будет новым агентом MI6. Среди кандидатов называли Генри Кавилла, Идриса Эльбу, Тома Харди и Майкла Фассбендера. Лишь в августе 2017 года во время промоушен-кампании «Удачи Логана» Крэйг объявил, что все-таки сыграет Бонда снова. И теперь уж точно — в последний раз (по данным Variety, его итоговый гонорар составил 25 миллионов долларов). Актер признавался, что «СПЕКТР» все-таки не тянул на завершение его шпионской эпопеи — требовался более весомый финал.

Дэниэл Крэйг был главным лицом бондианы 15 лет — дольше всех остальных актеров. Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Муру (12 лет). Несмотря на такой стаж, Крэйг не стал самым взрослым Бондом: сейчас ему 53, а Роджеру Муру было 57, когда он работал над «Видом на убийство».

Фильм мог снять Дэнни Бойл

Кэри Фукунага и Дэниэл Крэйг на съемках фильма

Режиссер «На игле» и «Миллионера из трущоб» присоединился к проекту «Не время умирать» в феврале 2018 года. Предполагалось, что вместе со своим постоянным соавтором Джоном Ходжем он напишет сценарий, а в декабре приступит к съемкам. Однако продюсеры не одобрили черновую версию истории, и Бойл покинул проект в августе 2018 года. Спустя месяц ему нашли замену — у руля встал американский постановщик Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»). У него были смелые идеи: он предлагал, чтобы большая часть фильма развивалась в сознании Бонда, пока его пытает в своем бункере глава «СПЕКТРа» Эрнст Ставро Блофельд (Кристоф Вальц). От этой задумки потом отказались.

Среди претендентов на режиссерский пост был также Кристофер Нолан, который сказал категоричное «нет»: по его мнению, за франшизу стоит браться только в том случае, если есть возможность привнести что-то новое, однако бондиане этого не требуется. Продюсеры приглашали Дени Вильнева, тот тоже отклонил предложение, так как начал заниматься «Дюной». Также в кандидатах значились Дэвид Маккензи и Эдгар Райт.

Главный злодей, возможно, не тот, кем он кажется

После ухода Бойла и Ходжа в проект вернулись Нил Первис и Роберт Уэйд — которые писали сценарии к бондиане, начиная с картины «И целого мира мало» (1999). Позднее, весной 2019 года, к сценарной группе присоединилась Фиби Уоллер-Бридж — ее наняли по просьбе Крейга, чтоб отшлифовать диалоги и добавить юмора.

Авторы работали над оригинальной историей, не опираясь на наследие Яна Флеминга. Таким образом, «Не время умирать» — третий фильм об агенте 007, который создан без литературного первоисточника (два других — «Завтра не умрет никогда» и «Умри, но не сейчас»). Впрочем, у новой части есть явные сюжетные отсылки к «Доктору Ноу» — первой картине о Джеймсе Бонде. Там также фигурировала Ямайка, просьба о помощи от агента ЦРУ Феликса Лейтера, поиск таинственно пропавшего шпиона (в новой версии — ученого), схватка со злодеем, который владеет опасным технологическим оружием.

Связей так много, что журналисты выдвинули гипотезу: под личиной злодея Сафина скрывается сам доктор Ноу — антагонист из одноименного фильма. Исполнитель роли Сафина Рами Малек назвал теорию «интригующей», но не стал ее подтверждать или опровергать. Когда репортеры уточнили, какую же часть бондианы он пересматривал чаще всего во время подготовки к съемкам, Малек ответил: «„Доктора Ноу“». Также высказывались предположения, что в новой серии Бонд встретится со своим создателем — Яном Флемингом.

Название 25-й части отсылает к американской военной картине «Tank Force» (1958) — она была поставлена по роману Рональда Кемпа «Нет времени умирать». Примечательно, что над тем фильмом работали кинематографисты, которые в будущем создадут немало частей о Бонде: режиссером был Теренс Янг, сценаристом — Ричард Мэйбаум, продюсером — Альберт Р. Брокколи (отец Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона — нынешних руководителей студии EON Productions, ответственной за производство бондианы). Втроем они создадут «Доктора Ноу», «Из России с любовью» и «Шаровую молнию». Словом, продюсеры были внимательны к работам своих предшественников, так что отсылок к истории шпионских фильмов наверняка не избежать.

Премьеру «Не время умирать» шесть раз переносили

Первоначально планировалось, что фильм будет закончен в апреле 2019 года и выпущен на экраны в ноябре. Однако после ухода Бойла производственный процесс сильно сдвинулся — съемки завершились лишь в октябре. Соответственно, изменилась и премьерная дата: релиз был назначен на февраль 2020 года.

Затем из-за ковидных ограничений картину переносили пять раз: на апрель 2020-го, на ноябрь, после — снова на апрель, но уже 2021 года, и далее — на 8 октября 2021 года. И, наконец, в отдельных странах премьеру назначили на неделю раньше (на 30 сентября), чтоб избежать конкуренции с «Веномом 2».

Дэниэл Крэйг и Леа Сейду

При этом, готовя премьеру на 2020 год, студия MGM к осени уже потратила 66 миллионов долларов на промоушн-кампанию. Финансовые потери были настолько болезненными, что глава MGM Кевин Ульрих, по сообщению издания Variety, был готов продать права на фильм стриминг-сервисам Netflix или Apple. Он надеялся выручить от 600 до 850 миллионов долларов, однако покупатели не хотели отдавать больше 400 миллионов — сделка не состоялась. В итоге эти и другие денежные трудности привели к тому, что в мае 2021 года компания Amazon купила всю студию MGM за 8,45 млрд долларов.

Из-за долгого простоя пострадали не только продюсеры: в октябре 2020 года международная прокатная сеть Cineworld (она занимает второе место в мире по количеству залов) закрыла кинотеатры в Англии, Ирландии и Америке на неопределенное время после того, как узнала об очередном переносе нового Бонда. По сообщениям Reuters, без работы остались 45 000 человек.

Заглавная песня «No Time To Die» уже успела получить Грэмми

В январе 2020 официальный аккаунт фильма в твиттере сообщил, что основную песню будет исполнять Билли Айлиш. На тот момент певице было 18 лет — она стала самым молодым исполнителем заглавной темы за всю историю бондианы. Примечательно, что композиция уже успела выиграть Грэмми в категории «Лучшая песня для визуальных медиа» в марте 2021 года, хотя фильм к тому моменту еще не вышел — такое впервые случается в истории музыкальной награды. За оркестровую аранжировку песни отвечал Ханс Циммер, который был утвержден композитором фильма на стадии пост-продакшна, заменив в этом качестве Дэна Ромера.

«Не время умирать» — самый дорогой и длинный фильм в истории бондианы

Ана де Армас

Итоговый бюджет фильма составил 250 миллионов долларов. Для сравнения: предыдущий рекордсмен «007: СПЕКТР» стоил 245 млн. Студия EON рассчитывает на сборы в 700-800 миллионов, однако эксперты считают, что эти цифры едва ли достижимы (из-за ужесточившегося локдауна в Австралии, Европе и Южной Америке) и пророчат картине от 480 до 530 миллионов. Кроме того, смонтированный фильм оказался самой длинной частью бондианы: его хронометраж — 163 минуты.

А что с Бондом будет дальше?

Продюсер Барбара Брокколи признавалась, что они пока не начинали искать замену для Дэниела Крейга. И добавила, что они не намерены брать на роль Бонда женщину. Впрочем, уже поползли слухи, что британская актриса Лашана Линч — в 25-й части ей присвоят номер 007, пока Бонд будет на отдыхе в Ямайке — сыграет в спин-оффе. Кроме того, о своем желании сыграть Бонда рассказывал Люк Эванс. А в сети роль пророчат звезде «Бриджертонов» Реге-Жану Пейджу.

Вызывает вопросы и содержание будущих фильмов о Бонде. В июне 2021 года американский сценарист Джон Логан, который был соавтором на «Координатах Скайфолл» и «СПЕКТРе», выразил опасение, что американская компания рано или поздно начнет вмешиваться в производство. «А что если фокус-группам не понравится, что Бонд пьёт мартини? , — говорил он, — Или что он убивает так много людей? Или что английский акцент отпугивает аудиторию, поэтому в угоду маркетингу в сюжете должно быть побольше американцев?». Впрочем, пока Amazon гарантировала студии EON творческий контроль над бондианой — и хочется верить, что эти договоренности останутся в силе.