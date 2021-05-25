КиноПоиск
Попробовать Плюс

Amazon купила студию MGM за 8,45 млрд долларов

Обсудить0

Компания Amazon объявила о покупке киностудии MGM. Сумма сделки составила 8,45 млрд долларов. Это вторая по величине сделка в истории Amazon после приобретения сети супермаркетов Whole Foods, которую купили за 13,7 миллиарда в 2017 году.

В своем заявлении Amazon пообещала «сохранить наследие MGM и каталог фильмов студии», а также предоставить зрителям удобный доступ к ее картинам.

Напомним, что MGM владеет правами на франшизы о Джеймсе Бонде и Рокки, а также на «Розовую пантеру» и «Робокопа».

У MGM есть несколько активных проектов, которые, вероятно, выйдут на сервисе Amazon Prime. Среди них — «Дом Гуччи» Ридли Скотта, Soggy Bottom Пола Томаса Андерсона и фантастика «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом.

Variety уточняет, что другие компании, которые хотели купить MGM, рассчитывали приобрести ее за 5—6 млрд долларов. Наценка связана с правами на Джеймса Бонда, которыми MGM владеет совместно с киностудией Eon Productions. Вероятно, Amazon придется согласовывать с ней маркетинг и дистрибьюцию новых частей бондианы, а также выпуск картин на Amazon Prime.

MGM была основана в 1924 году владельцем крупной сети кинотеатров Маркусом Ловом. Одним из ее первых проектов стал черно-белый пеплум «Бен-Гур: История Христа». В конце 1930-х компания выпустила хиты «Волшебник страны Оз» и «Унесенные ветром».

В 1940—1950-е MGM часто снимала мюзиклы («Поющие под дождем», «Американец в Париже», «Жижи»), а также запустила франшизу «Том и Джерри». Позже были масштабные проекты вроде нового «Бен-Гура», «2001 год: Космическая одиссея» и «Доктора Живаго».

О том, что MGM может купить другая компания, СМИ сообщили в декабре прошлого года. По их информации, студия столкнулась с трудностями из-за COVID-19. Ранее MGM трижды откладывала релиз «Не время умирать», поскольку кинотеатры в большинстве стран были закрыты.

Источник: Variety 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

Вчера3
«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера

«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера

Вчера4
Что показали в трейлере «Прошлой ночью в Сохо»? Аню Тейлор-Джой, призраков и 1960-е

Что показали в трейлере «Прошлой ночью в Сохо»? Аню Тейлор-Джой, призраков и 1960-е

26 мая7
«Вас ждут ужасные вещи, девочки»: Вышел трейлер «Порохового коктейля» об убийцах-библиотекарях

«Вас ждут ужасные вещи, девочки»: Вышел трейлер «Порохового коктейля» об убийцах-библиотекарях

25 мая11

Главное сегодня

«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера

Вчера4
«Лабиринту Фавна» — 15 лет. Как дель Торо придумал его монстров? Фрагменты из книги режиссера
Спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре в Китае. Но что именно из него вырезали?

Спецвыпуск «Друзей» подвергли цензуре в Китае. Но что именно из него вырезали?

Вчера7
Краткая история кино: 1950-е. Смотрим треш-фантастику и фильм, после которого Вуди Аллен стал одержим Бергманом

Краткая история кино: 1950-е. Смотрим треш-фантастику и фильм, после которого Вуди Аллен стал одержим Бергманом

Вчера25
Что смотреть дома: «Друзья. Воссоединение», финал «Метода Комински», «Ип Ман 4»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Друзья. Воссоединение», финал «Метода Комински», «Ип Ман 4»

Вчера0
9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

9 лучших трейлеров недели: Джоли спасает мир, Тейлор-Джой танцует в кабаре, а Безруков сидит в клетке

Вчера3
На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

На HBO Max вышел спецэпизод «Друзей». Актеры рассказали про кастинг, а Леди Гага перепела «Драного кота»

27 мая16
Страшилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»
КиноПоиск HD

ПодкастСтрашилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»

27 мая5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт