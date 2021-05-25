Amazon купила студию MGM за 8,45 млрд долларов

Компания Amazon объявила о покупке киностудии MGM. Сумма сделки составила 8,45 млрд долларов. Это вторая по величине сделка в истории Amazon после приобретения сети супермаркетов Whole Foods, которую купили за 13,7 миллиарда в 2017 году.

В своем заявлении Amazon пообещала «сохранить наследие MGM и каталог фильмов студии», а также предоставить зрителям удобный доступ к ее картинам.

Напомним, что MGM владеет правами на франшизы о Джеймсе Бонде и Рокки, а также на «Розовую пантеру» и «Робокопа».

У MGM есть несколько активных проектов, которые, вероятно, выйдут на сервисе Amazon Prime. Среди них — «Дом Гуччи» Ридли Скотта, Soggy Bottom Пола Томаса Андерсона и фантастика «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом.

Variety уточняет, что другие компании, которые хотели купить MGM, рассчитывали приобрести ее за 5—6 млрд долларов. Наценка связана с правами на Джеймса Бонда, которыми MGM владеет совместно с киностудией Eon Productions. Вероятно, Amazon придется согласовывать с ней маркетинг и дистрибьюцию новых частей бондианы, а также выпуск картин на Amazon Prime.

MGM была основана в 1924 году владельцем крупной сети кинотеатров Маркусом Ловом. Одним из ее первых проектов стал черно-белый пеплум «Бен-Гур: История Христа». В конце 1930-х компания выпустила хиты «Волшебник страны Оз» и «Унесенные ветром».

В 1940—1950-е MGM часто снимала мюзиклы («Поющие под дождем», «Американец в Париже», «Жижи»), а также запустила франшизу «Том и Джерри». Позже были масштабные проекты вроде нового «Бен-Гура», «2001 год: Космическая одиссея» и «Доктора Живаго».

О том, что MGM может купить другая компания, СМИ сообщили в декабре прошлого года. По их информации, студия столкнулась с трудностями из-за COVID-19. Ранее MGM трижды откладывала релиз «Не время умирать», поскольку кинотеатры в большинстве стран были закрыты.