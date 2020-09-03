Продюсеры фильмов о Бонде пока не начали искать нового актера на роль агента 007

В ответ на вопрос о будущем исполнителе роли Джеймса Бонда продюсер франшизы Барбара Брокколи призналась, что они пока не начинали поиск возможных кандидатов. В беседе с Total Film она заметила, что сейчас они в первую очередь заняты «Не время умирать» и к выбору нового актера приступят только после выхода фильма.

«Я всегда говорила: одновременно можно любить только одного человека, — говорит Брокколи. — Как только фильм выйдет, пройдет какое-то время, и тогда мы займемся делами будущего. Но пока мы просто не можем думать ни о ком, кроме Дэниэла».

По словам Брокколи, кто бы ни взял на себя роль агента 007, он сможет добавить персонажу что-то свое и переосмыслит британского супершпиона.

«Роль нужно будет переосмыслить так, как это сделал каждый актер, — заметила продюсер. — Вот почему эта франшиза настолько захватывающая и интересная — персонаж развивается. В конце концов, когда придет время подумать об этом, мы найдем нужного человека».

В конце Брокколи вновь подтвердила, что они не намерены брать на роль Бонда женщину.

«Не время умирать» — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

В связи с пандемией коронавируса релиз картины несколько раз переносили, и теперь «Не время умирать» ожидается в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.

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Источник: GamesRadar