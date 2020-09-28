Фанаты сериала «Бриджертоны» предлагают Реге Пейджа в качестве нового Джеймса Бонда

Реге Пейдж из сериала «Бриджертоны» — новый фаворит на роль Джеймса Бонда. Актер сыграл в проекте Netflix харизматичного герцога Саймона Бассетта и моментально покорил зрителей. Теперь в сети его называют в качестве идеальной замены для Дэниэла Крэйга, который оставит роль агента 007 после «Не время умирать».

«Регентство, королевская кровь. Взболтать и смешать».

«Он новый Джеймс Бонд, и точка! Вот и весь твит!»

«Только что закончила смотреть „Бриджертонов“ на Netflix. Вау! Реге Пейдж должен стать следующим, кто сыграет Джеймса Бонда. Он такой красивый, харизматичный и изящный!»

«Пожалуйста, можно Реге Пейдж будет нашим будущим Джеймсом Бондом?!»

«Смотрю „Бриджертонов“ и в восторге от современной музыки на заднем плане. И что я могу сказать о Реге Пейдже: как по мне, это, друзья мои, новый Джеймс Бонд».

«Клянусь богом, я не трачу все свое время на размышления о следующем актере на роль Джеймса Бонда (всего 5%), но почему Реге Пейджа из „Бриджертонов“ еще не выбрали на эту роль? Он бы отлично смотрелся в образе».

«Смотрю „Бриджертонов“ и думаю, что из Реге Пейджа получился бы отличный Джеймс Бонд».

«Я понимаю, что это принято говорить о каждом британском актере, но я бы посмотрела на Реге Пейджа из „Бриджертонов“ в роли Джеймса Бонда».

«Посмотрела весь сериал целиком за один день! Завораживающе! Реге Пейдж мог бы стать отличным Джеймсом Бондом!»

«Идрис Эльба слишком массивен, чтобы быть первым черным Бондом. Это явно должен быть герцог Гастингс. Если Реге Пейджа не продвигают на эту роль, то давайте начнем кампанию».

Сейчас главным кандидатом на роль Бонда после ухода Крэйга считается Том Харди. Автор GQ даже доказал, что актер — идеальный агент 007. Другой фаворит — Идрис Эльба. По словам Барбары Брокколи, продюсера франшизы, они пока не начали выбирать нового актера на роль Бонда.