Как менялись музыка и песни к фильмам про Джеймса Бонда

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтрек серии про агента 007 и вспоминает любимых исполнителей бондовских песен — от Ширли Бэсси и Пола МакКартни до Мадонны и Адель.

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