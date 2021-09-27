Как менялись музыка и песни к фильмам про Джеймса Бонда

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Шум и яркость

ПодкастКак менялись музыка и песни к фильмам про Джеймса Бонда

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Как была написана легендарная музыкальная тема Джеймса Бонда? Как саундтрек Джона Бэрри повлиял на шпионский жанр и какую эволюцию бондовская музыка прошла за 60 лет? Что объединяет все песни к начальным титрам? Почему продюсерам не понравился вариант группы Radiohead к фильму «Спектр»? И встраивается ли «No Time to Die» Билли Айлиш в общую традицию?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтрек серии про агента 007 и вспоминает любимых исполнителей бондовских песен — от Ширли Бэсси и Пола МакКартни до Мадонны и Адель.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: United Archives International / «Легион-медиа»

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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