Кого играют Джоли, Хайек и звезды «Игры престолов» в «Вечных»

В кинотеатрах скоро выйдет 26-й фильм Marvel «Вечные». Это экранизация комиксов Джека Кёрби о расе суперлюдей, которых 7000 лет назад целестиал Аришем отправил на Землю, чтобы защитить людей от разрушителей-девиантов. Пока противники спали во льдах Арктики, Вечные поклялись не вмешиваться в людские конфликты, именно поэтому они не помогали Мстителям в борьбе с Таносом. Однако события «Финала» разбудили девиантов, и Вечным пришлось вновь собраться вместе.

Оскароносная создательница «Земли кочевников» Хлоя Чжао сделала ставку на разнообразие. Вечных играют китаянка, кореец, пакистанец, афроамериканка, мексиканка, шотландец и ирландец. А в самой истории есть гомосексуальный герой и глухонемая героиня. Самые известные международные звезды в этом касте — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден из «Игры престолов». Но еще там появляются актеры «Ходячих мертвецов», «Атланты» и «Силиконовой долины», а также номинанты на «Оскар», «Золотой глобус» и «Тони».

Серси Джемма Чан

Серси впервые появилась в комиксах Джека Кёрби про «Вечных» в 1976 году. В фильме Чжао она работница Музея естественной истории в Лондоне, которая заботится о людях и встречается со своим коллегой Дэйном Уитманом. Он ничего не знает о ее суперспособностях и слегка переживает, что она не хочет с ним съезжаться. Серси не самый сильный боец в команде Вечных, но она умеет управлять неживой материей. Например, может превратить даблдекер в лепестки.

Британка Джемма Чан, дочь выходцев из Гонконга и Китая, наиболее известна по британскому сай-фай-сериалу «Люди» про антропоморфных роботов и по кассовому ромкому «Безумно богатые азиаты». Там она сыграла модницу, которой изменяет муж. А еще у нее были небольшие роли в фильме «Фантастические твари и где они обитают» (Йа Чжоу) и в сериалах «Доктор Кто» (в спецвыпуске с Дэвидом Теннантом «Воды Марса») и «Шерлок» (в эпизоде «Слепой банкир»). Чан играла и в «Капитане Марвел». Там она была злодейкой из расы крии по имени Минн-Эрва.

Икарис Ричард Мэдден

Икарис — это практически марвеловский Супермен. У него почти тот же набор способностей: летает, стреляет лазерами из глаз, не боится пуль. До событий фильма он и Серси на протяжении нескольких тысячелетий были парой, но потом расстались. Икарис разрывается между долгом и любовью к Серси. Его имя отсылает к Икару из древнегреческой мифологии. Согласно мифам, Икар погиб, когда слишком близко подлетел к солнцу на скрепленных воском крыльях, которые изготовил его отец Дедал.

Мэдден, 35-летний театральный актер, прославился благодаря роли Робба Старка в трех первых сезонах «Игры престолов». У шотландца были крупные, но все же второстепенные роли в кино: в цвейговской экранизации «Обещания», диснеевском ремейке «Золушки», боевике с Идрисом Эльбой «Крутые меры», байопике «Рокетмен» и военной драме «1917». А вот главные партии Мэдден преимущественно играл на ТВ — в сериалах «Медичи», «Любовник леди Чаттерлей» и «Телохранитель». За роль страдающего от ПТСР телохранителя министра внутренних дел в последнем из них он получил «Золотой глобус».

Фина Анджелина Джоли

Имя воительницы Фины отсылает к Афине, древнегреческой богине мудрости, военной стратегии и тактики. Эта героиня умеет создавать любое оружие из космической энергии, но периодически забывает, кто она, и начинает нападать на других Вечных. Единственный, кто может ее остановить в такой момент, — лучший друг Гильгамеш.

Анджелина Джоли не нуждается в особом представлении. Но, несмотря на множество ролей в крупных экшен-блокбастерах, до «Вечных» актриса снялась лишь в одной экранизации комиксов — боевике Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Для роли Фины Джоли научилась управляться с мечами и копьями, а также брала уроки балета для хореографии боев.

Аяк Сальма Хайек

Единственная Вечная, у которой есть связь с Аришемом, который отправил их на Землю. В фильме Аяк — лидер и материнская фигура для остальных героев. А вот в комиксах Marvel этот персонаж был мужчиной.

Хайек рассказывала, что годами хотела сыграть у хорошего режиссера в супергеройском кино, но ее никогда не звали, потому что «никто не видел супергероиню в невысокой мексиканке с большой грудью». Кроме «Вечных», Хайек в 2021 году сыграла в сай-фай-драме Майка Кэхилла «Блаженство», комедийном боевике «Телохранитель жены киллера» и «Доме Gucci» Ридли Скотта.

Кинго Кумэйл Нанджиани

Один из немногих Вечных, кто нашел себя среди людей. Кинго стал звездой Болливуда, а вечную молодость скрывает, притворяясь, что относится к одной большой актерской династии (где все очень друг на друга похожи). Он умеет стрелять энергетическими шарами, танцевать индийские танцы и смешно шутить.

Долгие годы комедийный актер пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани играл второстепенные роли, самой яркой из которых стал образ Java-программиста Динеша Чугтая в «Силиконовой долине». Прорыв случился в 2017-м, когда Нанджиани сыграл главную роль в автобиографическом инди-ромкоме «Любовь — болезнь». Фильм получил номинацию на «Оскар» за сценарий, который Нанджиани написал вместе с женой Эмили В. Гордон. Затем последовали главные роли в уже проходных комедиях «Сладкая парочка» и «Али, рули!».

Спрайт Лия МакХью

Вечная, которая на протяжении тысячелетий выглядит как ребенок. В комиксах вдохновила Шекспира создать Пака («Сон в летнюю ночь»), а Джеймса Барри — написать историю Питера Пэна. Умеет создавать иллюзии (почти как злодей Мистерио из «Человека-паука»), делать невидимыми себя и других и мечтает выглядеть взрослой, чтобы ее воспринимали как полноценного члена общества. Трикстер в команде Вечных и подруга Серси.

В «Вечных» у 14-летней американки МакХью самая большая роль в карьере. До этого она снималась в фильмах ужасов, лучший из которых — жуткий психологический хоррор «Сторожка» с Райли Кио. По совету Чжао, готовясь к роли, Лия посмотрела несколько фильмов с Мэгги Смит, чтобы лучше изобразить вековую мудрость.

Фастос Брайан Тайри Генри

Изобретатель и инноватор Фастос помогал людям развиваться на протяжении 7000 лет, потерял веру в человечество после бомбардировки Хиросимы и вернул ее, когда обрел мужа и сына.

В кино у 39-летнего Брайана Тайри Генри преимущественно были второстепенные роли. Но зато он снимается у таких крупных режиссеров, как Стив МакКуин («Вдовы»), Джо Райт («Женщина в окне») и Барри Дженкинс («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), а еще успешно играет в театре. Вы можете знать Генри по сериалу «Атланта», где ему досталась главная роль.

Маккари Лорен Ридлофф

Первая глухая героиня Marvel — самая быстрая женщина на земле, аналог Флэша из DC и Ртути из Людей Икс. Жизнь на Земле ей слегка наскучила, но она все еще не разочарована в человечестве. Дружит с Друигом.

Лорен Ридлофф — еще одна театральная звезда. Как и Брайан Тайри Генри, в 2018-м Ридлофф была номинирована на престижную премию «Тони» за роль в пьесе «Дети меньшего бога». Актриса, как и ее супергероиня, глухая от рождения. Она начала актерскую карьеру в 40 лет, а до этого преподавала в детских садах и школах, а также обучала работников театра и кино языку жестов. Три года назад она начала играть в сериале «Ходячие мертвецы».

Друиг Барри Кеоган

Нетерпеливый Вечный, которому сложно не вмешиваться в людские конфликты и наблюдать за смертью. Способен управлять человеческим сознанием, как Профессор Икс из Людей Икс. Влюблен в Маккари, но разочарован в других Вечных. В комиксах герой часто был известен как Иван Друиг и был персонажем, скорее, отрицательным. Например, работал на КГБ, любил пытать людей и даже дослужился до вице-премьера выдуманной страны Ворожейка (она находится к северо-востоку от Чеченской Республики).

Все детство Барри Кеоган провел в приемных семьях. Мать мальчика умерла от передозировки героином, когда ему было двенадцать. Сейчас уроженцу Дублина нет еще и тридцати, но он уже попал в список лучших ирландских актеров по версии The Irish Times. Он снимался в таких проектах, как «Чернобыль», «Дюнкерк», «Легенда о Зеленом Рыцаре», а также в ирландских драмах «Стойкая броня», «Черный 47-й» и «71». Одна из самых впечатляющих ролей Кеогана — в психологическом хорроре Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», где его герой хладнокровно издевается над персонажем Колина Фаррелла.

Гильгамеш Ма Дон-сок

Силач и повар, который ведет отшельнический образ жизни и заботится о Фине. Имя супергероя заставляет вспомнить о шумерском сказании «Эпос о Гильгамеше». В нем герой представал могучим воином-полубогом, совершившим множество подвигов. В фильме Гильгамеш — тоже великий воитель, но, в отличие от вспыльчивого шумерца, еще и добрый мудрец.

Ма Дон-сок вырос в Огайо, однако «Вечные» — первый американский фильм в его карьере, в котором он использует псевдоним Дон Ли. Окончив университет, актер вернулся в родную Южную Корею, чтобы заняться актерской карьерой и боксом. Любители корейского кино должны знать его по главным ролям в криминальных триллерах «Гангстер, коп и дьявол» и «Криминальный город», фильме-катастрофе «Извержение», драме Ким Ки Дука «Один за другим» и, разумеется, зомби-хорроре «Поезд в Пусан».

Дэйн Уитман

Кит Харингтон

Дэйн Уитман не Вечный, а человек. Он встречается с Серси, вместе с которой работает в Музее естественной истории. Уитман не входит в состав Вечных и случайно узнает о способностях своей подруги во время нападения девианта на Лондон. В фильме он не участвует в делах Вечных, но в финале есть намек, что Уитман станет важным игроком в киновселенной Marvel. В комиксах Дэйн был супергероем по имени Черный Рыцарь, потомком сэра Перси из Скандии и обладателем проклятого волшебного меча, известного как эбонитовый клинок.

После окончания съемок «Игры престолов» Харингтон сделал двухлетний перерыв. На больших экранах в последний раз его можно было увидеть в драме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», а на ТВ — в сериале-антологии «Современная любовь» (эпизод «Незнакомцы в дублинском поезде»), где он играл с Люси Бойнтон.